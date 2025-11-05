JETOUR wjeżdża do Polski. 30 salonów nowej marki. Trzy SUV-y na początek

Ma 7 lat i pochodzi z Chin. JETOUR to młoda marka założona w 2018 roku. Należy do Grupy CheryAutomobile, czyli państwowego koncernu motoryzacyjnego istniejącego od 1997 roku. Ten sam gigant jest również współwłaścicielem brytyjskich klejnotów rodowych – Jaguara i Land Rovera. Nad Wisłą Grupa Chery oferuje auta swoich trzech marek: imiennej Chery oraz najmłodszych Omoda & Jaecoo. Jednak wprowadzenie do sprzedaży marki JETOUR władze koncernu wydzieliły z własnych struktur i powierzyły polskiej prywatnej grupie kapitałowej Asian Automotive Distribution Center (AADC) odpowiedzialnej m.in. za import na nasz rynek aut koreańskiej marki KGM (wcześniej jako SsangYong), chińskich BAIC, Hongqi, Bestune, Forthing, DFSK oraz motocykli Kove.

Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, w którym debiutuje JETOUR. Samochody można już zamawiać. Na początek sieć obejmuje 12 dilerów, ale do końca roku urośnie do 20 przedstawicieli. Docelowo sprzedażą zajmie się 30 punktów. Marka pozycjonowana jest jako wolumenowa, czyli firmę interesuje sprzedaż na poziomie kilku tysięcy aut miesięcznie, a na celowniku jest OMODA i MG. Czym kusi kierowców? Oto szczegóły...

JETOUR T2 wygląda jak mała Toyota Land Cruiser

Model JETOUR T2 serwuje nam niespotykane dotąd w samochodach z Chin proporcje. Kształtem przypomina terenówkę zbudowaną przez dziecko z klocków, ale to prawdziwa inżynierska robota. Liczby najlepiej oddają rozmach – długość nadwozia wynosi 4875 mm, szerokość 2006 mm, a wysokość 1880 mm. Rozstaw osi to aż 2800 mm. Na żywo T2 wygląda masywnie jak Toyota Land Cruiser czy Land Rover Defender. Zresztą w nadwoziu ustawionym na 20-calowych kołach jak na dłoni widać inspirację japońskim czy brytyjskim modelem.

Jakość wnętrza T2 wykracza poza standard chińskich marek

W porównaniu do innych modeli z Państwa Środka bardzo dobrze wypada wykończenie kabiny T2. Kokpit jest solidnie zmontowany z materiałów, których nie powstydziłby się również europejskie marki. Układ miejsca kierowcy jest przejrzysty. Elektrycznie sterowane fotele (z 6-kierunkową regulacją i 4-kierunkową regulacją podparcia lędźwiowego) są obszerne i pokryte miękka skórzaną tapicerką. Siedziska całkiem długie, oparcia wysokie, a całość podpasuje rosłym użytkownikom. Kabina bez trudu zmieści komplet pasażerów.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się wygodnie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 14 cm luzu.

JETOUR T2 oferuje napęd 4x4, duży prześwit i system kamer 540°

Za obsługę kluczowych funkcji JETOUR T2 odpowiada 15,6-calowy wyświetlacz. Menu stacji multimedialnej jest zaprojektowane w typowy dla chińskich modeli sposób – w poszczególnych widokach do dyspozycji mamy multum opcji i ustawień. To nowość dla każdego, kto jest przyzwyczajony do europejskich lub japońskich systemów. Nie brakuje również fizycznych przycisków, których skupisko otacza pokrętło od sterowania trybami pracy systemu 4x4. Zdolności terenowe ma zapewnić aż 6 ustawień pracy układu napędowego, w tym tryb pełzania oraz 22-centymetrowy prześwit. System kamer 540° pomoże w manewrowaniu (wyświetla też widok pod autem).

Bagażnik zaskakuje pomysłowymi rozwiązaniami

Drzwi bagażnika z kołem zapasowym zamkniętym pod stylową pokrywą otwierają się w stronę chodnika, co może niektórym przeszkadzać. Jednak w środku czeka kilka sprytnych rozwiązań, których nie powstydziłaby się nawet Skoda. Na tulei amortyzatora jest specjalna blokada zabezpieczająca przed zamknięciem drzwi przez podmuch wiatru. Do tego mamy solidne haczyki, dwa składane uchwyty na kubki czy większe butelki oraz... otwieracz do kapsli. Idealne wyposażenie dla wędkarzy czy na biwak.

Ile kosztuje JETOUR T2 z silnikiem 2.0 Turbo? Cena wygląda dobrze

JETOUR T2 jest dostępny z silnikiem benzynowym 2.0 Turbo/254 KM (390 Nm) w parze z układem 4x4. Standardem jest dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów. Plan przewiduje także wprowadzenie hybrydy.

Za ile? W Chinach to wydatek od 139 900 do 184 900 juanów, czyli przedział między 72 000 zł a 96 000 zł. W Polsce JETOUR T2 z silnikiem 2.0 kosztuje od 174 900 zł.

JETOUR Dashing kontra Toyota RAV4 i Kia Sportage. To będzie hit?

Drugi model to JETOUR Dashing, który ma być najpopularniejszym autem marki w Polsce – importer liczy, że ten model wygeneruje około 60 proc. sprzedaży. Stylistyką nadwozia z wysuwanymi klamkami przypomina Lamborghini Urus. Ma niecałe 4,6 m długości, 1,9 m szerokości i 1,7 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,72 m. Wymiarami wpisuje się w segment, w którym rządzi Toyota RAV4, Kia Sportage czy Skoda Kodiaq.

W nowocześnie urządzonej kabinie Dashing wita szerokim wyświetlaczem, przestronnością i wyświetlaczem na drzwiach, który podaje temperaturę zewnętrzną oraz poziom zapylenia. Na pokładzie przewidziano także system bezkluczykowego dostępu, 8 głośnikowy audio Surround Hi-Fi Sony, indukcyjną ładowarkę, podgrzewane i klimatyzowane fotele czy 540° panoramiczny system wspomagania parkowania.

Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 486 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 977 litrów.

Ładne i przestronne wnętrze plus duży bagażnik. Silnik 1.5 czy 1.6?

Mocy może dostarczyć silnik 1.5 Turbo/156 KM (230 Nm). Więcej frajdy z jazdy powinna zapewnić znana z modeli OMODA jednostka 1.6 TGDI połączona z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Taki układ dostarczy 197 KM i 290 Nm.

Ile kosztuje JETOUR Dashing? Najtańszy od 112 900 zł

Cena? Na chińskim rynku wymaga wyłożenia od 94 000 juanów, czyli ok. 48 900 zł. W Polsce JETOUR Dashing 1.5T/156 KM 6DCT kosztuje od 112 900 zł, mocniejszy model 1.6T/197 KM 7DCT to wydatek od 129 900 zł. Bezpośrednim rywalem jest MG HS w cenie od 109 900 zł.

JETOUR X70 PLUS to duży SUV z 7-osobowym wnętrzem. Ile kosztuje? Oto ceny

JETOUR X70 PLUS z 4,7-metrowym nadwoziem klasycznego SUV-a powalczy w klasie Mazdy CX-60. Jego cechy charakterystyczne to ogromny chromowany grill i nawet 7-osobowe wnętrze.

Gama przewiduje dwa silniki benzynowe. Bazowy 1.5 Turbo zapewni 156 KM mocy i 230 Nm. Jednak przy takich gabarytach lepszym wyborem będzie wariant 1.6 TGDI/197 KM połączony z 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią. Ceny?

JETOUR X70 Plus 1.5T 6DCT 156 KM kosztuje od 124 900 zł

JETOUR X70 Plus 1.6T 7DCT 197 KM wymaga od 144 900 zł

Nowy JETOUR X50 kontra Toyota C-HR. Silnik 1.5 pod maską

W 2026 roku gamę powiększą trzy kolejne SUV-y. JETOUR X50 to odpowiednik OMOD-y 5 - ma 4,4 m długości, 1,84 m szerokości i 1,65 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,6 m. Wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi też czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30. Jeśli chodzi o napęd, to do wyboru będzie wolnossący silnik benzynowy 1.5/120 KM połączony z 5-biegową skrzynią ręczną. Lepsze osiągi zapewni turbobenzynowa jednostka 1.5T/156 KM w parze z 6-biegowym dwusprzęgłowym automatem. Wyposażenie JETOUR X50 to m.in.:

Reflektory LED, elektryczny szyberdach, wycieraczki z czujnikami deszczu;

Podwójny inteligentny duży ekran 10,25 cala, EPB i AUTOHOLD;

Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z 6-kierunkową regulacją, skórzane tapicerka;

6 poduszek powietrznych, 360°panoramiczny system wspomagania parkowania;

System interakcji głosowej, bezprzewodowe ładowanie.

JETOUR T1 wygląda świetnie

JETOUR T1 także powiększy ofertę w 2026 roku. Nowy SUV stylistycznie nawiązuje do modelu T2, choć jego 4,7-metrowe nadwozie jest bardziej zaokrąglone. Rozstaw osi 2,8 m obiecuje przestronną kabinę i praktyczny bagażnik. Mocy także nie zabraknie. Do wyboru dostaniemy silniki benzynowe: 1.5 Turbo/184 KM z 7-biegowym dwusprzęgłowym automatem i 2.0 Turbo/254 KM w parze z 8-biegowym klasycznym automatem. Wyposażenie JETOUR T1 to m.in.:

Reflektory Matrix LED

15,6-calowy ekran, kierownica w kształcie litery D

System ADAS,

Napęd 4x4 XWD

360° wspomaganie parkowania plus system kamer 180° "przezroczyste" podwozie，

6 poduszek powietrznych

JETOUR T3 to SUV, który potrafi pływać

Największą sensacją będzie jednak JETOUR T3, czyli 5,2-metrowy SUV, który może pływać. Niemal 3-metrowy rozstaw osi zapewni mnóstwo miejsca na pokładzie. Do tego jest imponująca moc - napęd hybrydowy plug-in zapewni aż 475 KM i 820 Nm. Wyposażenia tego modelu to m.in.:

Reflektor LED

15,7-calowy podwójny ekran, EPB+AUTOHOLD

Fotele "zero gravity"

10 poduszekpowietrznych，360° panoramiczne wspomaganie parkowania

Dołączany napęd 4x4, blokada mechanizmu różnicowego, tryb off road i system kamer 180° "przezroczyste" podwozie

Poza tym w planach jest też niesamowity pikap. Prototyp tego auta zadebiutował w Szanghaju.