Rekord sprzedaży w Polsce. Ile kosztuje nowy samochód? Szykuj 30 pensji

Sprzedaż samochodów szybuje. Od początku roku zarejestrowano ponad 536 000 aut osobowych i dostawczych. Rynek rośnie zarówno w segmencie modeli popularnych, jak i premium. Średnia cena sprzedaży nowego auta w Polsce to 186 400 zł – wynika z wyliczeń instytutu Samar. Z kolei średnie wynagrodzenie wg. GUS wynosi 6295 zł netto. To oznacza, że na zakup nowego samochodu trzeba przeznaczyć 30 miesięcznych pensji. Dużo. Mimo to w październiku odnotowano rekordową sprzedaż – najlepszą w historii, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie rejestracje osobówek. Skąd to wzmożenie ruchu w salonach?

Wygląda na to, że Polacy rzucili się na zakupy w obawie przed zaostrzeniem przepisów podatkowych. Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem. Prawo dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również jednoosobową.

Od 1 stycznia zmiany. Nowe przepisy uderzą w samochody spalinowe

W życie wejdą trzy limity odpisów amortyzacyjnych. Najmocniej ucierpią samochody, których emisja CO 2 jest równa lub większa niż 50 g/km. Tak wyglądają nowe stawki:

225 000 zł – to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych BEV oraz aut z ogniwami wodorowymi;

150 000 zł – przysługuje posiadaczom samochodów ze średnią emisją CO 2 poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV);

100 000 zł – nowy i obniżony o 50 000 zł limit obowiązujący w przypadku klasycznych samochodów spalinowych (z emisją CO 2 równą lub większa niż 50 g/km). Do tej kategorii zaliczają się także klasyczne hybrydy (m.in. Skoda Octavia).

Stracisz nawet 11 000 zł. Kiedy kupić samochód?

Eksperci wyliczają, że samochód za 161 000 zł brutto i dziś mieści się limicie umożliwiającym odliczenie 100 proc. wydatków. Jednak od 1 stycznia 2026 roku możliwe będzie odliczenie jedynie 69 proc. Na dzisiejszych warunkach w ramach 5-letniego leasingu można zaoszczędzić blisko 34 900 zł. Po zmianie od stycznia 2026 roku kwota oszczędności spadnie do 23 900 zł. Czyli suma oszczędności na podatku dochodowym oraz składce zdrowotnych, zmniejszy się o ponad 11 000 zł.

Zakup samochodu spalinowego czy hybrydowego do końca 2025 roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych, korzystniejszych limitów (150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych z silnikiem Diesla lub benzynowym; 225 000 zł dla aut elektrycznych). Polacy czują pismo nosem i widać to w statystykach rejestracji. Jakie samochody są dziś hitem?

Skoda sprzedaje 274 auta dziennie. Octavia to bat na chińskie marki

Skoda Octavia miesza na polskim rynku i wraca na pozycję lidera jako najpopularniejszy nowy samochód. Jednocześnie zajmuje pierwsze miejsce w segmencie aut kompaktowych. Czeska firma z dotychczasową sprzedażą na poziomie niemal 53 tys. aut jest drugą najpopularniejszą marką w Polsce. Tylko w październiku dziennie rejestrowano 274 auta tego producenta. Duże wzięcie mają także Superb, Kamiq i Fabia. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie autami elektrycznymi – zwłaszcza SUV-em Elroq, który należy do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych pojazdów BEV na rynku. Skąd sukces?

– Jubileuszowy rok 130-lecia Skody celebrujemy w Polsce wspólnie z naszymi klientami. Przygotowaliśmy dla nich przebojową ofertę, na którą składają się specjalne wersje wyposażenia Edition 130 oraz liczne korzyści finansowe. Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania – co pokazała frekwencja w salonach, a także imponujący poziom zamówień – mówi Jaroslav Hecrog, dyrektor marki Skoda w Polsce. Czyli na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda Skoda Octavia w nowym wcieleniu

Skoda Octavia w zależności od wersji na świat patrzy przez ostro zarysowane matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji. Nowe lampy to najbardziej zauważalna zmiana, a obejmują zewnętrzny moduł bi-LED, który obsługuje światła mijania i drogowe, z kolei na sekcję wewnętrzną składają się dwa rzędy 36 pojedynczych segmentów matrycowych (o 12 więcej niż w poprzedniej generacji). Każdy segment może być sterowany oddzielnie, by nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Z tyłu nazwa SKODA na klapie jest już wypisana czcionką zgodną z najnowszą wizualizacją marki. Lampy wyróżniają animowane kierunkowskazy sięgające aż do pokrywy bagażnika. Poprzecinane wlotami przeprojektowane zderzaki wydłużyły nadwozia o centymetr do 4,7 m.

Skoda Octavia jak Superb. Ile masz wzrostu?

Zmiany wlały się także do wnętrza. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy wirtualny kokpit i 10-calowy ekran środkowy, który na życzenie można zastąpić 13-calowym wyświetlaczem (jak w modelu Superb czy Kodiaq). Nowy system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nawet osoba o wzroście ok. 190 cm będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Dwustrefowa klimatyzacja Climatronic jest teraz seryjna. Skoda postarała się o nowinki ułatwiające życie codzienne. Stąd na pokładzie chłodzony 15-watowy Phone Box do szybkiego ładowania smarftona. Pasażerowie mogą korzystać z portów USB-C o mocy wyjściowej 45 W (trzykrotnie większa moc ładowania niż wcześniej). Ulepszony system bezkluczykowego dostępu Kessy automatycznie odblokowuje lub blokuje drzwi, gdy tylko kierowca znajdzie się w odległości mniejszej niż 1,5 m od auta.

Skoda Octavia: pojemność bagażnika kombi i wersji liftback

Przestronność i praktyczność wnętrza pozostaje kluczową zaletą. Skoda Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności 640 l, Octavia liftback od 600 l. Nikt w tej klasie nie ma nic większego. To rekord.

Silnik benzynowy 1.5 TSI mHEV hitem wśród polskich kierowców

Skoda Octavia daje szeroki wybór napędów. Jednak to silnik benzynowy 1.5 TSI (115 KM i 150 KM) z technologią miękkiej hybrydy mHEV i przekładnią DSG cieszy się największą popularnością. Jak działa ten lekko zelektryfikowany układ?

Rozwiązanie stosowane przez Skodę wykorzystuje dodatkową instalację 48V, która nie wymaga specjalnych zabiegów serwisowych, ale w zamian daje szereg korzyści. Energia odzyskana podczas hamowania jest magazynowana w niewielkim akumulatorze litowo-jonowym. Stąd w razie potrzeby niewielki silnik elektryczny czerpie prąd i generuje wysoki moment obrotowy, zapewniając wsparcie jednostce spalinowej podczas przyspieszania, zastępuje rozrusznik umożliwiając gładki rozruch i pozwala na żeglowanie (poruszanie się z wyłączonym silnikiem spalinowym). Układ miękkiej hybrydy to wiele zalet: nie podnosi znacząco ceny samochodu, jest lekki i nie zabiera przestrzeni, nie wymaga dodatkowej obsługi czy sprzętu dla instalacji wysokiego napięcia, dodatkowo wykorzystuje potencjał napędu spalinowego. Elektryczny zastrzyk dla silnika 1.5 TSI to realne obniżenie zużycia benzyny, lepsza reakcja na gaz w pośrednim zakresie obrotów (kluczowym w codziennym użytkowaniu) i wysoka kultura pracy. Jak to wygląda w praktyce?

Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Ile pali?

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień. Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Do tego okazuje się bardzo oszczędna.

Podczas spokojnej jazdy Octavia z czterema dorosłymi osobami na pokładzie i ich bagażem zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd. Także w porównaniu do droższej jednostki wysokoprężnej 2.0 TDI/150 KM różnice w zapotrzebowaniu na paliwo są nieznaczne. Silnik 1.5 TSI przekonuje do siebie wyższą kulturą pracy i układem miękkiej hybrydy, który wspomaga jednostkę spalinową i odzyskuje energię podczas hamowania. Ponadto umożliwia "żeglowanie", czyli toczenie się z wyłączonym silnikiem – co pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 1 litr.

Ile kosztuje Skoda Octavia? Taniej o 24 500 zł

Skoda z okazji 130-lecia obniżyła ceny. W efekcie Skoda Octavia może być tańsza nawet o 24 500 zł. Promocyjna akcja to mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Jak urodzinowa wyprzedaż wygląda w praktyce?

Najtańsza Skoda Octavia Edition 130 kosztuje od 102 500 zł

Skoda Octavia Edition 130 Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 102 500 zł, czyli jedynie 700 zł więcej od bazowego wariantu (kombi Edition 130 od 106 600 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 108 700 zł. Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 111 200 zł (kombi od 115 300 zł).

Octavia Edition 130 Essence z najpopularniejszym silnikiem 1.5 TSI/150 KM m-HEV kosztuje od 115 300 zł. Trudno znaleźć dla niej rywala, który zapewnia takie osiągi i wyposażenie w tej cenie. Konkurencja z Chin, nawet jeśli wyceniona podobnie lub niżej, z reguły odstaje w czasie jazdy.

Chińczykom brakuje takiego silnika

Octavia oferuje także coś, czego Chińczycy nie zapewniają w Europie, czyli silnik Diesla – sprawdzona jednostka 2.0 TDI to najlepszy kompromis między przyzwoitymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa. Octavia Edition 130 Essence z bazowym 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 117 900 zł (kombi – 122 000 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w jubileuszowej wersji wyposażeniowej wymaga od 127 300 zł (kombi od 131 400 zł).

Skoda Octavia Edition 130 Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 800 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 119 900 zł (kombi od 123 300 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 128 600 zł (kombi od 132 000 zł).