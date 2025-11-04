Skoda świętuje rekord sprzedaży. Czesi zaszaleli na urodziny

Skoda po trzech kwartałach 2025 roku należy do najbardziej rentownych producentów aut popularnych w Europie i rośnie szybciej niż cały europejski przemysł motoryzacyjny. Do tego jest trzecią marką w Europie. To efekt rekordowej sprzedaży – przez dziewięć miesięcy na drogi wyjechało 765 700 aut, czyli ponad 14 proc. więcej r/r.

Octavia, Kodiaq i Kamiq to pierwsza trojka, ale do sukcesu mocno przyczyniła się również Skoda Fabia. Sprzedało się ponad 90 000 sztuk tego najmniejszego modelu. Teraz czeska marka tnie ceny w Polsce i wprowadza nowe wcielenie Fabii z okazji 130. urodzin. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowa Skoda Fabia 130

Nowa Skoda Fabia 130 już na pierwszy rzut oka różni się tradycyjnych wersji. Bardziej agresywny wygląd zapewniają czarne dodatki m.in. przedni spojler, tylny spojler dachowy oraz dyfuzor. Standard to reflektory TOP Bi-LED z ciemnymi kloszami i funkcją Corner. Tył zdobi czarny pas. Podwójne końcówki układu wydechowego wystają spod dyfuzora. Nowa Fabia jest dostępna w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

Wnętrze z wyższej półki

W kabinie witają głębiej profilowane fotele z podparciem bocznym i elektryczną regulacją. Do tego trójramienna, wielofunkcyjna kierownica, stalowe nakładki na pedały, czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i klamkach drzwi. Standardem jest 10-calowy wirtualny kokpit zamiast analogowych zegarów. Ekran stacji multimedialnej ma 8 cali.

Nowa Skoda Fabia jest najszybsza w historii. Silnik 1.5 zadziwia

Wreszcie napęd. Nowa Skoda Fabia 130 dostała pod maskę wzmocniony silnik 1.5 TSI EVO2. Inżynierowie zmodyfikowali m.in. kolektor dolotowy, tłumik drgań oraz wahacze aby dostosować jednostkę do wyższej mocy. Maksymalna moc 177 KM jest dostępna od 5750 do 6000 obr./min, a 250 Nm wkracza do roboty już od 1500 i trzyma się do 4000 obr./min.

Siedmiobiegowa skrzynia DSG także zyskała szereg usprawnień, w tym wyższe punkty zmiany przełożeń, tak by silnik mógł wkręcać się wyżej. Podwójne redukcje w trybie Sport zapewniają płynniejsze przełożenia. Zmienione ustawienia pracy przy hamowaniu pozwalają szybciej odzyskiwać prędkość np. na wyjściu z zakrętu. Efekt?

Nowa Skoda Fabia 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,4 s (o 0,4 s szybciej niż w standardowej wersji Monte Carlo). Lepsza jest również elastyczność – zryw z 60 do 100 km/h trwa 3,8 s (wcześniej 4,1 s), a przyspieszenie 80–120 km/h 4,8 s (wcześniej 5,3 s). Prędkość maksymalna to aż 228 km/h, stąd jest to najszybsza seryjna Fabia w historii.

System ASR można wyłączyć, by umożliwić kontrolowany poślizg. Standard to także sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm i 18-calowe felgi aluminiowe.

Ile kosztuje Skoda Fabia?

Skoda Fabia w najtańszej wersji Essense z silnikiem 1.0/80 KM kosztuje od 68 450 zł. Promocyjna cena to mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Mocniejszy wariant z jednostką 1.0 TSI/115 KM wymaga 74 250 zł.

Debiutująca na rynku Skoda Fabia 130 Sport to wydatek od 128 300 zł. Czeski producent podkreśla, że to jeden z najbardziej przystępnych cenowo samochodów o sportowym charakterze w swoim segmencie. Uzasadnieniem ma być dopracowana konstrukcja, bogate wyposażenie i osiągi do tej pory zarezerwowane dla aut wyższych klas.