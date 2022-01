Mazda 2 nowej generacji została hybrydą i wchodzi do gry na polskim rynku. To najmłodsze dziecko biznesowego związku z Toyotą. Dlatego w myśl umowy stanowi bliźniaczą konstrukcję z Yarisem. Różnice poza uskrzydlonym M w logo kryją się także w cenniku i wyposażeniu, ale po kolei…

Mazda 2 Hybrid ma 3,94 m długości, 1,75 m szerokości i 1,47 m wysokości. Rozstaw osi 2560 mm przekłada się na wnętrze dla czterech dorosłych osób oraz bagażnik o pojemności 286 litrów. Przy tym nowość marki z Hiroszimy należy do najzwrotniejszych w klasie – promień skrętu 4,9 m. Kolejne korzyści to nisko położony środek ciężkości oraz proporcjonalne rozłożenie masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. Jednak zanim zakręcą się koła, warto dłużej rozejrzeć się po kabinie.

Mazda 2 Hybrid: wnętrze i wyposażenie

Za drzwiami nowość Mazdy ekstra punkty zbiera za szpanerskie cyfrowe wskaźniki zamknięte w dwóch tubach. Centralny wyświetlacz stacji multimedialnej może mieć 7 lub 8 cali. Obsługa nowej "dwójki" będzie intuicyjna. Porządek pomogą utrzymać wszelkie skrytki, schowki, kieszenie i półki. Lista opcji przewiduje kolorowy 10-calowy wyświetlacz head-up, który na przedniej szybie prezentuje prędkość jazdy, obroty silnika, odczytane znaki drogowe czy wskazania systemów asystujących np. tempomatu.

Mazda 2 hybryda: osiągi, przyspieszenie i spalanie

Nowa Mazda 2 skrywa trzycylindrowy silnik benzynowy 1.5/92 KM działający w ekonomicznym cyklu Atkinsona połączony z synchroniczną jednostką elektryczną o mocy 59 kW. To równoległy układ hybrydowy produkowany w zakładach Toyoty na Dolnym Śląsku. Łącznie system zapewni kierowcy 116 KM. Taki potencjał ma sprawić, że hybrydowa Mazda przyspieszy od 0-100 km/h w 9,7 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 175 km/h. Elastyczność? Zryw z 80 km/h do 120 km/h potrwa ok. 8 s. Producent deklaruje zużycie benzyny w cyklu mieszanym na poziomie 4,0-3,8 l/100 km (wg normy WLTP).

Zaletą hybrydy jest też dynamiczny start, a pozwala na to silnik elektryczny, który generuje siłę napędową natychmiast, już od 0 obr./min, a jego maksymalny moment obrotowy wynosi 141 Nm przy 17 tys. obr./min. Podczas postojów silnik benzynowy wyłącza się automatycznie, by oszczędzać paliwo. W warunkach niskiego zapotrzebowania na moc, np. podczas ruszania i jazdy z prędkościami od niskich do średnich, system automatycznie przestawia się na elektryczny tryb EV.

Mazda 2 Hybrid jeździ na prąd

W tego rodzaju aucie kluczowe jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. Zdaniem inżynierów japońska hybryda potrafi przez 80 proc. czasu jazdy poruszać się bezszelestnie na silniku elektrycznym. Podczas zwalniania i hamowania energia kinetyczna jest odzyskiwana w postaci energii elektrycznej, magazynowanej w akumulatorze pod tylnymi siedzeniami. Sam akumulator litowo-jonowy odznacza się wysoką gęstością mocy i większą zdolnością do ciągłej podaży prądu niż alternatywne akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe. Ponadto, umożliwia wydajniejsze odzyskiwanie energii podczas hamowania i szybsze ładowanie.

Mazda 2 w Polsce i trzy wersje do wyboru: jaka cena w Polsce?

Mazda 2 Hybrid w Polsce jest dostępna w trzech poziomach wyposażenia – Pure, Agile oraz Select. Do każdej wersji przewidziano pakiety dodatkowych opcji.

– Tym modelem zamierzamy powalczyć o naszego lojalnego klienta, czyli dotychczasowego właściciela przede wszystkim Mazdy 2 i Mazdy CX-3, dla którego będziemy mieć atrakcyjną ofertę konkurencyjną dla Toyoty – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR manager Mazda Motor Poland. – Zamówienia będziemy zbierać od początku lutego, a pierwsze auta trafią do klientów w pierwszych dniach kwietnia. Mamy już zabezpieczoną odpowiednią produkcję we francuskiej fabryce Toyoty – podkreślił.

Najtańsza Mazda 2 Hybrid Pure kosztuje od 79 900 zł, a w wyposażeniu standardowym zapewnia centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich, automatyczną klimatyzację, system audio z dwoma głośnikami sterowany z ekranu o przekątnej 7 cali, radio cyfrowe DAB, aplikacje Apple CarPlay i Android Auto, tempomat adaptacyjny i zespolone lampy tylne w diodowej technologii LED. Systemy bezpieczeństwa to m.in. funkcja rozpoznawania znaków drogowych, automatyczne wspomaganie hamowania awaryjnego i asysta korekcji toru jazdy na kierownicy.

Hybrydowa Toyota Yaris w bazowej wersji Active kosztuje od 82 900 zł (81 700 zł w promocji). Różnice? Zestawienie jeden do jednego jest niemożliwe - to celowy zabieg producentów, by auta nie zjadały się wzajemnie. Jednak odmienność można zauważyć. Przykładowo podgrzewane przednie fotele czy elektrycznie regulowane szyby tylne w bazowym Yarisie Active nie występują nawet w opcji. Najtańsza Mazda 2 Pure może je mieć po wykupieniu za 4,5 tys. zł pakietu Plus (w tym dochodzi jeszcze ogrzewana kierownica, halogenowe reflektory przeciwmgielne, tylny spojler, kierownica i lewarek skrzyni biegów obszyte skórą, elektrycznie otwierane szyby w drzwiach tylnych, system audio z czterema głośnikami oraz wycieraczki z czujnikiem deszczu). Po dołożeniu pakietu cena bazowej Mazdy 2 wynosi 84 400 zł. W efekcie tak wyposażony samochód stanowi miks dwóch odmian Yarisa (Active i Comfort), ale i tu można znaleźć rozbieżności. Toyota elektryczne tylne szyby w wersji Comfort przewiduje dopiero po zamówieniu pakietu Tech (3,5 tys. zł), ale audio z 4 głośnikami czy skórzane wykończenie kierownicy i czujnik deszczu są seryjne. Podobnie sytuacja komplikuje się przy wyższych odmianach…

Mazda 2 Hybrid Agile to cena od 89 900 zł. W tej wersji standard jest bogatszy o kamerę cofania, bezkluczykowy system dostępu smart entry & start, ogrzewanie kierownicy i przednich foteli, 15-calowe alufelgi, system audio z sześcioma głośnikami sterowany z 8-calowego ekranu dotykowego, halogenowe reflektory przeciwmgielne, 15-calowe alufelgi, kierownicę i lewarek skrzyni biegów obszyte skórą, elektrycznie otwierane szyby w drzwiach tylnych oraz wycieraczki z czujnikiem deszczu.

Do wersji Mazda2 Hybrid Agile dostępne są dwa pakiety wyposażenia. Zestaw Comfort (4,9 tys. zł) obejmuje reflektory główne, przeciwmgielne i światła tylne w diodowej technologii LED, fotele sportowe częściowo obite ekologiczną skórą, klimatyzację dwustrefową, ogrzewane i składane elektrycznie lusterka zewnętrzne, cyfrowy zestaw wskaźników i podświetlane lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera.

Pakiet Safety (4,1 tys. zł) wymaga zakupu pakietu Comfort. Kierowca zyskuje wówczas przednie i tylne czujniki parkowania, funkcję monitoringu martwych pól widzenia (Blind Spot Monitor) i automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne.

Topowa Mazda 2 Hybrid Select (od 103 900 zł) oferuje wyposażenie lepsze 16-calowe alufelgi, diodowe reflektory główne i przeciwmgielne oraz tylne kierunkowskazy, przyciemniane szyby tylne, fotele sportowe częściowo obite ekologiczną skórą, oświetlenie wnętrza LED, bezprzewodową ładowarkę smartfonów, wyświetlacz head-up na przedniej szybie, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz przyciemniane szyby tylne. Opcjonalnie do wersji Select można zamówić panoramiczny szklany dach (4,9 tys. zł).

Dotychczasowa Mazda 2 zaprojektowana przez inżynierów z Hiroszimy pozostaje w ofercie.

Mazda 2 Hybrid: dane techniczne

Wymiary:

Typ nadwozia Hatchback Liczba drzwi 4 + pokrywa bagażnika Liczba miejsc 5 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita (bez ramki tablicy rejestracyjnej) mm 3940 Szerokość całkowita mm 1745 Szerokość całkowita (wraz z lusterkami zewnętrznymi) mm 2020 Wysokość całkowita mm 1500 Rozstaw osi mm 2560 Rozstaw kół przednich mm 1531 Rozstaw kół tylnych mm 1528 Prześwit w partii międzyosiowej (z obciążeniem – kierowca o wadze 75 kg) mm 135 Bagażnik Pojemność wg normy - VDA (wraz ze schowkiem pod podłogą bagażnika) l 286

Silnik i osiągi

MAZDA2 HYBRID Napęd (FWD = na koła przednie) FWD Typ silnika silnik benzynowy 1,5 l Pojemność skokowa cm3 1490 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 97,6 Stopień sprężania 14,0 Moc maksymalna kW (KM) przy obr./min 68 (92) / 5500 Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 120/3600-4800 Zalecany typ paliwa 95 RON Pojemność zbiornika paliwa l 36 Zużycie paliwa (WLTP) w cyklu mieszanym l/100km 3,8 (na felgach o średnicy 15") / 4,0 (na felgach o średnicy 16") Zużycie paliwa (NEDC) w cyklu mieszanym l/100km 3,2 Klasa emisji Euro6 AP Emisje CO2 (WLTP) (w cyklu mieszanym) g/km 87 (15") / 93-92 (16") Emisje CO2 (NEDC) (w cyklu mieszanym) g/km 73 Przekładnia CVT (bezstopniowa) Prędkość maksymalna km/h 175 Przyśpieszenie 0-100 km/h s 9,7

Mazda 2 i hybrydowy układ napędowy:

MAZDA2 HYBRID Pojemność akumulatora Ah 4,3 Napięcie V 177,6

Zawieszenie i koła