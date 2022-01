Mazda CX-50 jest pierwszym samochodem produkowanym w nowej fabryce w Huntsville w Alabamie. Zakład to wspólna inwestycja z Toyotą. Obie firmy równo podzieliły się kosztami, stąd każda rocznie wytworzy tam po 150 tys. nowych aut. Pod maską Mazda stawia na silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G w wersji wolnossącej (ok. 190 KM) lub mocniejszej z turbodoładowaniem (ok. 250 KM).

CX-50 powstała z myślą o rynku USA i poprzedza debiut dwóch większych modeli typu SUV, które zostaną wprowadzone na rynek europejski w ciągu najbliższych dwóch lat. Pierwszą nowością Japończyków w 2022 roku na Starym Kontynencie będzie Mazda CX-60, a po niej wjedzie CX-80...

Mazda CX-60 w 2022 roku, CX-80 następna

Mazda CX-60 to SUV o rozmiar większa od CX-5. Przy długości ok. 4,7 m celuje w BMW X3 i inne SUV-y z półki premium. Z kolei dłuższa Mazda CX-80 to odpowiednik BMW X5, a w nadwoziu o długości 4,9 m Japończycy wygospodarują trzy rzędy siedzeń.

Mazda CX-60 i CX-80: nowy silnik sześciocylindrowy benzyna i diesel

Razem z CX-60 i CX-80 japoński producent zapoczątkuje europejską ofensywę samochodów hybrydowych typu plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka – tu inżynierowie połączą czterocylindrowe rzędowe silniki benzynowe z jednostką elektryczną. Dzięki energii zgromadzonej w większym akumulatorze CX-60 PHEV wyłącznie na prądzie pokona ponad 50 km.

W 2022 roku Mazda spełni też długo oczekiwaną obietnicę – wprowadzi sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy nowej generacji e-Skyactiv X i wysokoprężny Skyactiv-D. Oba będą wspomagane 48-woltowym systemem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności.

Mazda CX-60 w 2022 roku i najmocniejszy silnik w historii

Mazda CX-60 powstanie na nowej platformie zaprojektowanej pod kątem tylnego napędu. Znając talent Mazdy do sprawiania frajdy z jazdy można spodziewać się, że nawet w konfiguracji 4x4 będzie rządzić tylna oś. CX-60 zostanie także najmocniejszym seryjnym modelem w historii firmy. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. Czy to oznacza, że CX-60 przebije barierę 300 KM? Ta zagadka, podobnie jak niewiadomy wygląd, najwidoczniej nie przeszkadzają Polakom w walce o ten samochód.

Mazda CX-60 w Polsce już kusi

– Zainteresowanie CX-60 w Polsce jest olbrzymie – mamy ponad 8 tys. osób zarejestrowanych przez formularz Keep Me Informed (KMI), które zamierzamy informować na bieżąco o kolejnych krokach związanych z wprowadzeniem tego modelu, a potem zachęcić do złożenia zamówienia gdy samochód ujrzy światło dzienne – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR manager Mazda Motor Poland.

Liczba polskich rejestracji w KMI jest największa w Europie!

– Także w salonach widzimy duże zainteresowanie CX-60, są nawet klienci gotowi w ciemno wpłacić zaliczkę, by zająć miejsce na początku kolejki – podkreślił.

Silnik Wankla wraca: Mazda MX-30 z zasięgiem spalinowych SUV

A już w pierwszej połowie 2022 r. zadebiutuje elektryczna Mazda MX-30 wyposażona silnik Wankla (dla niewtajemniczonych właśnie tego typu jednostka napędzała sportową Mazdę RX-8). Nowa generacja spalinowego silnika z pojedynczym wirującym tłokiem będzie pełnić rolę generatora doładowującego baterie. W ten sposób Japończycy zwiększą zasięg swojego pierwszego EV do poziomu spalinowych odpowiedników segmentu C SUV.

Ktoś powie, że to nic nowego, przecież np. koncern GM stosował podobne rozwiązanie w Chevrolecie Volt. Przewagą konstrukcji Mazdy nad konwencjonalnym silnikiem będą małe gabaryty – dzięki temu łatwiej im zmieścić ten mechanizm pod maską. Atutem będzie też wysoka moc jednostkowa. Ale to jeszcze nie koniec...

Od około 2025 r. Mazda powiększy ofertę o kilka nowych samochodów elektrycznych (przynajmniej trzy) na nowej platformie przeznaczonej dla modeli akumulatorowych. Dzięki temu firma spodziewa się zakończenia elektryfikacji całej gamy do 2030 r.