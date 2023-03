Reklama

Mazda CX-5 w swojej drugiej odsłonie miała rynkową premierę w 2016 roku i szybko przypieczętowała status najpopularniejszego modelu marki. Tylko w ubiegłym roku do klientów na całym świecie trafiło ponad 365 tys. egzemplarzy.

Zgrabna sylwetka, wyróżniające się właściwości jezdne i świetna jakość wymieniane były często jako jego główne zalety, a to w tym bardzo konkurencyjnym segmencie rynku kompaktowych SUV-ów bardzo istotne cechy. W 2022 roku CX-5 przeszła kurację odświeżającą, która wprowadziła delikatne zmiany w stylistyce nadwozia i wnętrza, a także objęła modyfikacje układu jezdnego pod kątem bezpieczeństwa i komfortu. Teraz przyszedł czas na zastrzyk świeżości w układach napędowych.

Mazda CX-5 w nowej podsłonie, ale co z tymi silnikami? Diesel znika

Owszem, nadal mamy do czynienia z wolnossącymi silnikami benzynowymi, ale już z elektrycznym wspomaganiem w postaci miękkiego układu hybrydowego. Co ważne, z oferty na polskim rynku wycofano wersje wysokoprężne, które akurat w tej klasie cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Zmieniła się za to paleta dostępnych wersji wyposażeniowych, a na pokładzie pojawiło się kilka nowych elektronicznych gadżetów. Podczas jazd testowych mogliśmy sprawdzić, jak modyfikacje wpłynęły na charakter Mazdy CX-5.

Zmodyfikowane silniki benzynowe noszą teraz oznaczenia e-Skyactiv G i standardowo wyposażone są w tzw. miękki układ hybrydowy pracujący pod napięciem 24 V. W jego skład wchodzi napędzany paskiem klinowym rozruszniko-generator (ISG) oraz litowo-jonowy akumulator o pojemności 0,218 kWh, w którym gromadzona jest energia odzyskiwana podczas hamowania. Mazda zapewnia, że to rozwiązanie wpływa na bardziej płynną jazdę, bo układ może wspomagać ruszanie a do tego szybciej i ciszej uruchamia silnik w ramach działania systemu start-stop.

Mazda CX-5 z silnikiem 2.0 i 2.5, system M Hybrid to lepsza kultura pracy

Najważniejszą korzyścią zastosowania systemu M Hybrid ma być jednak niższe zapotrzebowanie na paliwo – średnio o 0,6 l/100 km. W cyklu WLTP oznacza to 6,3 l/100 km dla wersji 2.0 i 7 l/100 km dla 2.5 (warianty z napędem na przód). Niestety, nie udało nam się tego zweryfikować podczas jazd testowych, natomiast faktem jest, że zarówno silnik 2.0, jak i 2.5 subiektywnie popisują się lepszą kulturą pracy.

Jak jeździ Mazda CX-5 2023 z nową hybrydą? Ciszej w kabinie

Co ciekawe, dołożenie elektrycznego wsparcia nie pociągnęło za sobą poprawy osiągów. Słabszy 150-konny wariant z przednim napędem i manualną skrzynią biegów setkę nadal osiąga w 10,7 s, a mocniejszy 2.5/194 KM z 6-biegowym automatem potrzebuje na osiągnięcie tej prędkości 9,2 s. Nie są to oszałamiające wartości, co nie oznacza jednak, że dynamiczna jazda tym modelem nie dostarcza przyjemności. Wręcz przeciwnie, zwłaszcza z ręczną skrzynią, która ma krótkie i precyzyjne skoki drążka i pozwala na lepsze wyczucie napędu. W przypadku automatu można odnieść wrażenie, że preferuje on wyraźnie spokojniejszy styl prowadzenia, bo zdarza mu się zwlekać ze zmianą przełożenia. Co prawda robi to sprawniej, niż pamiętamy z wersji sprzed face liftingu, ale nadal z drobnym wahaniem. W tym przypadku pewnym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z sekwencyjnej zmiany przełożeń łopatkami przy kierownicy lub włączenie trybu Sport, ale o tym za chwilę.

Warto jeszcze dodać, że silnik 2.0 e-Skyactiv G z manualną skrzynią oraz 2.5 wyposażone są w system dezaktywacji cylindrów podczas jazdy z niskim obciążeniem. To także proekonomiczne rozwiązanie.

Mamy jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące poziomu hałasu we wnętrzu, które przy okazji face liftingu zostało wyciszone, ale jak pokazuje przykład Mazdy CX-60, która mieliśmy okazję jeździć dzień wcześniej, da się to zrobić jeszcze lepiej.

Mazda CX-5 2023 i wyposażenie teraz z układem Mi-Drive

Wspomniany wcześniej tryb Sport jest jednym z dwóch dodatkowych trybów pracy dostępnych w najnowszych wersjach Mazdy CX-5 w ramach systemu Mazda Inteligent Drive Select (Mi-Drive) i aktywowanych przełącznikiem na konsoli środkowej. Drugi – Off-road – zarezerwowany jest dla odmian z napędem na obydwie osie i-Active AWD i ma zapewniać większą swobodę poruszania się poza utwardzonymi szlakami. Wówczas wszyscy pokładowi asystenci działają w taki sposób, by auto utrzymywało optymalną trakcję i przyczepność oraz dawało się łatwo prowadzić.

Na trasie ten kompaktowy SUV rozpieszcza komfortem. To akurat efekt wcześniej wprowadzonych zmian w układzie kierowniczym, systemie rektorowania momentu (G-Vectoring Control Plus) i w zawieszeniu, w którym zastosowano m.in. amortyzatory o bardziej miękkiej charakterystyce tłumienia. W efekcie auto dobrze radzi sobie z nierównościami i choć może nieco bardziej wychyla się na dynamicznie pokonywanych zakrętach, to nadal zapewnia duży margines bezpieczeństwa, dając kierowcy poczucie skutecznej kontroli.

Mazda CX-5 bardziej praktyczna, a jaka pojemność bagażnika?

Wśród modyfikacji wprowadzonych w roku modelowym 2023 w wyposażeniu warto wymienić m.in.: bezprzewodową ładowarkę w konsoli środkowej, nowy ekran systemu multimedialnego Mazda Connect, który teraz ma przekątną 10,25, bezprzewodową łączność Apple Car Play i Android Auto oraz zestaw czterech cyfrowych kamer pokazujących obraz 360 stopni wokół auta i ułatwiających manewrowanie. Aktualizację dostała też aplikacja MyMazda, która pozwala na zdalny dostęp do samochodu i sterowanie wybranymi funkcjami.

Nie zmieniły się natomiast walory użytkowe modelu. Oznacza to, że nadal oferuje on bardzo dobrą przestronność na wszystkich miejscach oraz bagażnik o pojemności od 522 do 1638 l.

Mazda CX-5, jakie wersje i jakie ceny?

Mazda CX-5 w Polsce występuje w pięciu wersjach wyposażeniowych: Center-Line Plus, Newground, Exclusive-Line, Homura i Sports-Line. Podstawowy model 2.0 e-Skyactiv G 165 KM i z manualną skrzynią kosztuje od 150 900 zł. Wersja z automatem jest droższa o 9 tys. zł, a najtańszy wariant 4x4 z tym silnikiem to wydatek 166 900 zł.

Cennik mocniejszej wersji startuje od 178 990 zł (przedni napęd) lub od 194 900 zł (4x4). W 2023 roku Mazda planuje sprzedaż w Polsce około 3,5 tys. sztuk CX-5.

Mazda CX-5 2023, dane techniczne, silniki, wymiary, bagażnik

Typ nadwozia samonośne Liczba miejsc 5 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita mm 4575 Szerokość całkowita (wraz z kształtkami nadkoli) mm 1845 Szerokość całkowita (wraz z lusterkami zewnętrznymi) mm 2115 Wysokość całkowita (bez obciążenia, włącznie z anteną płetwową) mm 17“: 1680 / 19“: 1685 Rozstaw osi mm 2700 Nawis przedni mm 965 Nawis tylny mm 910 Prześwit w partii międzyosiowej (bez obciążenia) mm 17“: 192 / 19“: 200 Wymiary wewnętrzne Wysokość kabiny do sufitu, z przodu (bez szyberdachu) mm 1007 Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu (bez szyberdachu) mm 991 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu mm 1451 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu mm 1391 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu mm 1402 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu mm 1405 Ilość miejsca na nogi w przednim rzędzie siedzeń mm 1041 Ilość miejsca na nogi w tylnym rzędzie siedzeń mm 1007 Ilość miejsca na kolana w tylnym rzędzie siedzeń mm 67 Bagażnik Pojemność z siedzeniami tylnego rzędu w pozycji normalnej l 5221 Pojemność bagażnika do sufitu, z siedzeniami tylnego rzędu złożonymi l 13952 Maksymalna pojemność bagażnika l 1638 (Benzyna) 1626 (Diesel) Wysokość od podłogi bagażnika do rolety zasłaniającej mm 505 Długość przestrzeni bagażowej do tylnego rzędu siedzeń mm 949 / 9543 Długość przestrzeni bagażowej do pierwszego rzędu siedzeń (po złożeniu siedzeń tylnych) mm 1613 / 16313 Szerokość komory bagażnika pomiędzy wnękami tylnych kół mm 1004 / 10503 Szerokość komory bagażnika na poziomie podłogi mm 1446 / 14483 Wysokość progu załadunku (odległość od ziemi) mm 745 Szerokość i wysokość otworu załadunku (17 calowe koła) mm 1125 / 783 (738)

Mazda CX-5 2023 z napędem na przednią oś - osiągi, silnik 2.0 i 2.5

2,0 e-SKYACTIV G (165 KM) 2,5 e-SKYACTIV G (194 KM) Przeniesienie napędu (FWD = na koła przednie) FWD FWD Skrzynia biegów (AT = automatyczna) 6MT 6AT 6AT Osiągi Prędkość maksymalna (z ogranicznikiem) km/h 201 192 195 Przyśpieszenie (0-100 km/h)1 s 10.7 10.2 9.2 Zużycie paliwa wg WLTP2 W cyklu mieszanym l/100 km 17’’ / 19’’ 6,5 6,9 7,2 Ekstra-wysoka l/100 km 17’ / 19’’ 6,8 7,3 7,4 Wysokia l/100 km 17’’ / 19’’ 5,6 5,9 6,1 Średnia l/100 km 17’’ / 19’’ 6,3 6,5 / 6,6 7,0 Niska l/100 km 17’’ / 19’’ 8,0 8,7 / 8,6 9,5 Zużycie paliwa wg NEDC3 g/km 17’’ / 19’’ 146 155/156 163 Emisje CO2 (w cyklu mieszanym) Euro 6d

Mazda CX-5 2023 4x4 - osiągi, silnik 2.0 i 2.5