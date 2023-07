Reklama

Mazda CX-60 do pierwszych klientów trafiła jesienią ubiegłego roku i coraz mocniej rozpycha się w segmencie średnich SUV-ów. Od debiutu modelu przedstawiciele marki nie ukrywali, że chcą go pozycjonować w klasie premium, jako alternatywę dla takich modeli jak Audi Q5, BMW X3 czy Mercedes GLC. Podkreślano takie atuty jak oryginalny design, funkcjonalność i sprawność układów napędowych zaprojektowanych zgodnie z filozofią "right sizingu" – odpowiedniego rozmiaru, czyli doboru optymalnej pojemności silnika do potrzeb użytkownika. Zwłaszcza w tym ostatnim aspekcie Mazda poszła wbrew rynkowym trendom, zgodnie z którymi wielu producentów rezygnuje z dużych jednostek, w tym 6- i 8-cylindrowych na rzecz mniejszych, turbodoładowanych z elektrycznym wsparciem. Dlatego w aktualnej gamie CX-60 znajdziemy benzynową hybrydę plug-in z silnikiem o pojemności 2,5 l i mocy systemowej 327 KM oraz dwa 6-cylindrowe, 3,3-litrowe diesel generujące 200 i 254 KM.

Z danych udostępnionych przez polski oddział marki wynika, że ta polityka przypadła do gustu klientom, z których prawie 63 proc. z ogółu kupujących CX-60 to nowi klienci dla Mazdy. Przypomnimy tylko, że od debiutu do końca czerwca tego roku złożono już 2237 zamówień na ten model, w tym 1027 na diesle. W teście sprawdzamy, jak spisuje się topowy 254 konny wariant wysokoprężny.

Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D – duża, a oszczędna

Pojemność 3,3 l, sześć cylindrów w układzie rzędowym, turbo i układ Mazda M Hybrid Boost, czyli system miękkiej hybrydy o napięciu 48 V, który zapewnia wsparcie na poziomie 153 Nm, generowane przez silnik elektryczny zintegrowany z automatyczną, 8-stopniową skrzynię biegów oddają łącznie do dyspozycji moc 254 KM i 550 Nm momentu obrotowego. Taki potencjał wystarcza, by przekształcić ważącego blisko 1,9 tony SUV-a w bardzo dynamiczne narzędzie do poruszania się po każdej trasie. CX-60 w tej wersji może nie jest szokująco szybkie, ale chętnie reaguje na ruchy pedałem gazu i bardzo żwawo nabiera prędkości. Wsparcie silnika elektrycznego niweluje efekt turbodziury, a moc rozwijana jest bardzo płynnie i efektywnie. Przyspieszenie do setki w 7,4 s budzi szacunek podobnie jak elastyczność – od 60 do 100 km/h auto rozpędza się w 3,7 s, a od 80 do 120 km/h w 4,8 s. Idealnie sprawdza się podczas wyprzedzania na trasie.

Na plus trzeba zaliczyć także pracę skrzyni biegów, która nie ma konwertera, tylko wielopłytkowe sprzęgło mokre. Zmiana przełożeń w większości przypadków jest płynna, skrzynia szybko reaguje też na kick-down, zwłaszcza w trybie sportowym, ale sporadycznie zdarza się jej szarpnąć przy redukcji biegów podczas jazdy z mniejszymi prędkościami i przy niskich obrotach. Podobne zjawisko występowało też w hybrydzie, którą testowaliśmy kilka miesięcy temu.

Kolejną zaletą układu napędowego jest niewielkie pragnienie. Podczas testu zanotowaliśmy średnio 6,6 l/100 km. To co prawda wynik gorszy o 1,3 l/100 km od deklarowanego przez producenta w cyklu WLTP, ale jak najbardziej akceptowalny zważywszy na potencjał silnika. Co ważne, na trasie przy spokojnej jeździe osiągnięcie rezultatu poniżej 5 l/100 km nie stanowiło wyzwania, z kolej intensywna jazda w ruchu miejskim przełożyła się na wzrost spalania do 7,9 l.

Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D – dynamicznie nastrojona

SUV Mazdy został zaprojektowany na platformie modularnej Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, a w jego podwoziu wykorzystano podwójne wahacze poprzeczne z przodu i układ wielowahaczowy z tyłu. Zawieszenie ma przyjemnie sprężystą charakterystykę tłumienia, która tylko na nierównościach poprzecznych czasami daje się wyprowadzić z równowagi, za to podczas dynamicznej jazdy zapewnia wzorową stabilność i pewne zachowanie auta. W sukurs przychodzi też tu inteligentny napęd na obydwie osie i-Activ AWD, który sprytnie rozdziela moment między kołami i z odczuwalną chwilami preferencją tylnej osi. To wszystko w parze z potencjałem silnika zachęca do ostrzejszego obchodzenia się z pedałem gazu i czerpania jeszcze większej przyjemności z jazdy, tym bardziej że wspomagany elektrycznie układ kierowniczy jest komunikatywny i dobrze zbalansowany, co wzmaga poczucie kontroli nad autem. Kierowca może wybrać też jeden z czterech trybów pracy napędu: Normal, Sport, Off-road i Towing do jazdy z przyczepą (CX-60 może holować nawet 2,5 tony).

Warto dodać, że elektroniczni asystenci nie ingerują nadmiernie w jazdę, natomiast zdarzą się, że są zbyt wrażliwi na otoczenie, w efekcie użytkownik dostaje ostrzeżenia np. o zbliżających się pojazdach na sąsiednim pasie, a nawet podczas dojeżdżania do zakrętu (przyznam szczerze, że nie sprawdziłem, czy można zmienić ich czułość, natomiast bez problemu da się niektóre wyłączyć).

Pasażerowie na pokładzie docenią dobre wyciszenie wnętrza. Rasowy dźwięk sześciu cylindrów słychać tylko przy dynamicznym przyspieszaniu.

Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D – bez wątpienia premium

Wersja Homura to obok Takumi jeden z dwóch topowych wariantów wyposażeniowych CX-60, który oferuje niemal kompletne luksusowe wyposażenie. Wyróżniają ją m.in.: alufelgi 20” Black z oponami 235/50, tapicerka skórzana w kolorze czarnym z wentylacją i podgrzewaniem przednich foteli, fotele przednie wentylowane, regulowane elektrycznie (w 10 kierunkach) oraz podgrzewane tylne fotele, lakierowane zderzaki i nadkola, lusterka zewnętrzne z pamięcią ustawień i system rozpoznawania twarzy (Driver Monitor) z funkcją pamięci ustawień. Testowany egzemplarz miał dodatkowo m.in. pakiet Convenience & Sound za 12 900 zł zawierający elektrycznie otwieraną klapę bagażnika (z funkcją bezdotykową), przyciemniane tylne szyby, kamerę 360 stopni (z funkcją See-Through View), moduł oświetlenia dla 1. i 2. rzędu siedzeń, ładowarkę indukcyjną i przestrzenny system nagłośnieniowy Bose (12 głośników).

Kierowca ma przed sobą czytelne cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala i takiej samej wielkości ekran dotykowy. Co ważne, ten ostatni można obsługiwać ruchami palców tylko podczas postoju, a w trakcie jazdy trzeba korzystać z pokrętła na konsoli między fotelami. Mazda tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Nie jest to skomplikowane, ale jednak bezpośredni dotyk do ekranu wydaje się mimo wszystko lepszym rozwiązaniem.

Zakres prezentowanych na zegarach informacji da się personalizować, a do wyboru jest też kilka ekranów dopasowanych do trybów jazdy. Przydatne rozwiązanie stanowi również wyświetlacz head-up na przedniej szybie.

Jakość użytych materiałów i wykończenia nie budzi żadnych zastrzeżeń. Podobnie jak funkcjonalność i przestronność. Siedzenia są komfortowe, tylna kanapa swobodnie mieści troje dorosłych pasażerów, a bagażnik oferuje pojemność od 570 do 1726 l po rozłożeniu tylnej kanapy. Dla porównania w Audi Q5 do dyspozycji jest odpowiednio 520 i 1520 l, w BMW X3 – 550 i 1600 l, a w Mercedesie GLC – 620 i 1680 l.

Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D – jaka cena

Wersja Homura z topowym dieslem kosztuje obecnie minimum 266 000 zł. Testowany egzemplarz po doposażeniu został wyceniony na 291 700 zł. Konkurencyjne Audi Q5 40 TDI (moc 204 KM) startuje od 223 300 zł, BMW X3 xDrive30d (moc 286 KM) od 285 000 zł, a Mercedes GLC 300 d 4Matic (moc 269 KM) od 315 600 zł.

Na plus Mazdy trzeba jeszcze zaliczyć 6-letnią gwarancję.

Mazda CX-60 – dane techniczne