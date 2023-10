Mazda CX-60 w Polsce podbiera klientów BMW, Audi czy Mercedesa

Mazda CX-60 w Polsce to dwa rodzaje napędu do wyboru. 2,5-litrowa hybryda plug-in jest najmocniejsza i może służyć jako samochód elektryczny. Z kolei rzędowy sześciocylindrowy silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D zapewnia wysoką kulturę pracy, niskie spalanie i niemal 1200 km zasięgu.

Reklama

CX-60 głównie przyciąga do Mazdy osoby, które nigdy wcześniej nie użytkowały samochodu tej marki, albo takie auto pojawiło się w ich życiu dawno temu (ponad 60 proc. kupujących). Lwią część stanowią najbogatsze odmiany Takumi i Homura. Co oznacza, że duży SUV nie kanibalizuje sprzedaży Mazdy 6 czy CX-5 i do tego poszerza grono nowych odbiorców. A ta sztuka w segmencie premium jest szczególnie trudna – kierowcy niechętnie przesiadają się dotychczasowej marki na inną. Teraz Japończycy dokładają kolejny argument, który ma przyciągać do CX-60…

Reklama

Mazda zapuka do twoich drzwi. Masz CX-60?

Reklama

Polscy właściciele i użytkownicy CX-60 mogą już korzystać z bezpłatnej usługi odebrania ich samochodu przez autoryzowany serwis Mazdy spod wskazanego adresu i dostarczenie go z powrotem po wykonaniu okresowego przeglądu (w promieniu 20 km od ASO). Alternatywą dla osób osobiście przyjeżdżających na przegląd jest bezpłatny samochód zastępczy na czas serwisu lub voucher na taksówkę.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że klienci wybierający samochody z najwyższej półki, a do takich należy Mazda CX-60, najbardziej cenią sobie swój czas, komfort i bezproblemowe doświadczenie. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwoli im korzystać ze swojego samochodu bez odciągania od codziennych zajęć. Na razie door-to-door oferujemy użytkownikom Mazdy CX-60, ale w przyszłości rozważamy rozszerzenie tego rozwiązania także na kolejne modele Mazdy – powiedział Rafał Badowski, dyrektor posprzedaży w Mazda Motor Poland. – Usługa door-to-door uzupełnia wprowadzone wcześniej udogodnienia, takie jak Online Sevice Booking – rezerwację wizyty w serwisie w dowolnym czasie z poziomu komputera lub smartfona, a także SkyVideo – film z raportem na temat stanu technicznego samochodu podczas przeglądu z możliwością zdalnego zdecydowania o wykonaniu dodatkowych czynności lub zakupu rekomendowanych akcesoriów – dodał.

Mazda CX-60, hybryda plug-in najmocniejsza i napęd na tylne koła

Napęd hybrydowy typu plug-in pod karoserią CX-60 to autorska konstrukcja Mazdy. Zespół łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości).

Mazda CX-60, hybryda plug-in najmocniejsza i napęd na tylne koła

Napęd hybrydowy typu plug-in pod karoserią CX-60 to autorska konstrukcja Mazdy. Zespół łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości).

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. CX-60 e-Skyactiv PHEV w trybie elektrycznym powinna zapewnić niemal 70 km jazdy przy prędkościach do 100 km/h. Mało? Z badań przeprowadzonych wśród kierowców w Polsce wynika, że średni dzienny przebieg wynosi 50 km. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy hybrydowa Mazda z wtyczką może być wykorzystywana jako samochód elektryczny. Naładowanie akumulatora trakcyjnego od zera do pełna przy użyciu standardowego gniazdka 240 V potrwa 4 godziny.

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,5 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

Mazda CX-60 i nowy silnik Diesla

Razem z CX-60 Mazda wprowadziła 3,3-litrowy rzędowy sześciocylindrowy silnik Diesla o dwóch poziomach mocy (200 KM i 254 KM). Obie odmiany ułożonego wzdłużnie diesla są wspomagane systemem M Hybrid Boost - 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności. Japońscy inżynierowie wyjaśniają, że nowy silnik powstał z powiększenia czterocylindrowego diesla 2.2 o dwa cylindry do sześciu i pojemności 3,3 l. Poszerzony został także zakres prędkości obrotowych, w jakim możliwe jest spalanie ubogiej mieszanki (cechujące się wysoką wydajnością i minimalnym zużyciem paliwa).

Do tego czarodzieje z Mazdy postarali się by nowy diesel wykorzystywał nadmiarowe powietrze do poprawy charakterystyki spalania. Efektem jest żywsza reakcja na wciśnięcie gazu, niższe emisje tlenków azotu (NOx) przy wysokich obrotach, a także lepsza wydajność cieplna ze względu na występowanie ubogiego spalania w szerszym zakresie obrotów silnika. Wykorzystanie w procesie spalania całego nadmiarowego powietrza niezależnie od aktualnej prędkości obrotowej silnika umożliwiają dwa rozwiązania. Pierwszym są komory spalania o jajowatym kształcie, dzielące mieszankę paliwowo-powietrzną na dwa obszary w zagłębieniu denka tłoka, co powiększa przestrzeń ubogiego spalania przy minimum niespalonych osadów. Drugim jest technologia podawania paliwa pod wysokim ciśnieniem, które umożliwia szybki i precyzyjny wtrysk.

Mazda CX-60 z dieslem 3.3, czyli jaka moc, spalanie i pojemność bagażnika?

Wszystkie techniczne fajerwerki dla kierowcy oznaczają, że Mazda CX-60 ze słabszym dieslem 3.3 Skyactiv-D/200 KM (450 Nm w zakresie 1400-3000 obr./min) i napędem na tylną oś powinna od 0 do 100 km/h przyspieszać w 8,4 sekundy. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,9 l/100 km. 58-litrowy zbiornik zatankowany do pełna powinien zapewnić niemal 1200 km zasięgu. Dodając do tego przepastny bagażnik o pojemności od 570 do 1726 litrów CX-60 z nadwoziem o długości ponad 4,7 m okazuje się idealnym autem na dalekie wakacyjne wyprawy.

Silniejszy diesel 3.3 Skyactiv-D to moc 254 KM i najwyższy w gamie moment obrotowy – aż 550 Nm w zakresie od 1500 do 2000 obr./min (to o 50 Nm więcej niż w hybrydzie plug-in). Mazda obiecuje, że topowy wariant wysokoprężny rozpędzi CX-60 od zera do 100 km/h w 7,4 sekundy. Średnie zużycie paliwa w okolicy 5,3 l/100 km także robi wrażenie, szczególnie przy tych gabarytach, seryjnym napędzie 4x4 i masie ok. 2,5 t.