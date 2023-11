Warszawa powiększa strefę czystego transportu

Warszawa pełną parą szykuje się do wprowadzenia od lipca 2024 roku strefy czystego transportu. Tym samym stolica jedzie śladem Krakowa i Wrocławia.

Po miesiącach konsultacji społecznych i zebraniu ponad 3 tys. uwag okazuje się, że stołeczna SCT obejmie większy obszar niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie wejdą dodatkowe rozwiązania dla mieszkańców oraz ograniczenia dla kierowców przyjezdnych. Oto szczegóły…

Strefa czystego transportu w Warszawie, oto nowy obszar zamknięty dla samochodów (mapa)

Nowy projekt SCT w Warszawie przewiduje ponad dwukrotnie większy teren. Według założeń do zony wejdzie: całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ; prawie cała Ochota (poza SCT pozostanie fragment z CH Reduta i ul. Mszczonowską oraz Dworzec Zachodni) i Praga Południe (poza SCT pozostanie Olszynka Grochowska: niezamieszkały obszar PKP i rezerwatu przyrody); większość Mokotowa (poza SCT pozostaną Sadyba, Stegny, Augustówka i część Służewca); około połowa Woli (do al. Prymasa Tysiąclecia).

– Uwzględniliśmy głosy osób mieszkających w obrębie strefy oraz seniorów, którzy z wielu powodów mogą mieć trudność w dostosowaniu się do zasad. Jednocześnie wsłuchaliśmy się w głos tych mieszkańców, którzy troszczą się zdrowie i jakość powietrza, dlatego zadecydowaliśmy o powiększeniu obszaru strefy czystego transportu, co sprawi, że efekt dla jakości powietrza będzie znaczący – stwierdził Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie przesunięta w czasie dla wybranych. Więcej czasu na wymianę starego auta

Poza zwiększeniem obszaru SCT w Warszawie pomysłodawcy zdecydowali się również przesunąć termin obowiązywania jej wymogów dla mieszkańców strefy. Zmiana ma dać właścicielom samochodów niespełniających norm emisyjnych więcej czasu na ich wymianę (sprzedaż lub złomowanie).

Stołeczni włodarze zapowiadają jednocześnie, że osoby zamieszkałe wewnątrz nowego obszaru SCT i płacące podatki w Warszawie będą zwolnione z obostrzeń strefy na pierwszych dwóch etapach jej wprowadzania (od lipca 2024 i 2026 roku). Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Zasady SCT zaczną ich obowiązywać od stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Etapy wdrożenia SCT dla osób mieszkających na jej obszarze i płacących podatki w Warszawie lipiec 2024 - etap 1 2026 - etap 2 2028 - etap 3 2030 - etap 4 2032 - etap 5 Samochód z silnikiem benzynowym (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) bez limitu bez limitu Euro 4 (max. 22 lata) Euro 5 (max. 20 lat) Euro 6 (max. 17 lat) Samochód z silnikiem Diesla (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) bez limitu bez limitu Euro 6 (max. 13 lat) Euro 6dT (max. 11 lat) Euro 6d (max. 11 lat)

Zmodyfikowane po konsultacjach przepisy wprowadzają wyjątek dla seniorów (osób, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich samochodów. Kierowcy powyżej 70. roku życia będą zwolnieni bezterminowo z zasad obowiązujących w obszarze SCT.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie, takie samochody nie wjadą

Przyjezdnych oraz mieszkańców Warszawy, którzy kupili samochód już po przyjęciu uchwały, obowiązują wszystkie wymogi. A to oznacza, że w pierwszym etapie, od 1 lipca 2024 roku, pojazdy będą podlegać następującym obostrzeniom, jeśli będą chciały wjechać do SCT:

Samochód z silnikiem benzynowym (w tym LPG) ma spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 27 lat);

(w tym LPG) ma spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 27 lat); Auto z silnikiem Diesla powinno spełniać najmniej normę Euro 4 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2006 (18 lat to maksymalny wiek samochodu w roku wdrożenia SCT).

Etap 2 - od 2026 roku samochody będą podlegać następującym restrykcjom:

Auto benzynowe (w tym LPG) musi spełniać normę Euro 3 lub być z 2001 roku produkcji (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 25 lat);

(maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 25 lat); Samochód z silnikiem Diesla to już przynajmniej norma Euro 5 lub 2010 ro produkcji (w chwili wdrożenia SCT 16 lat to maksimum).

Etap 3 - od 2028 roku przepisy zezwolą na wjazd do SCT:

Autom benzynowy (w tym LPG), które spełnią normę Euro 4 lub będą wyprodukowane od 2006 roku (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 22 lata);

(maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 22 lata); Samochód z silnikiem Diesla wjedzie do SCT pod warunkiem spełnienia przynajmniej normy Euro 6 lub jeśli będzie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 13 lat).

Etap 4 - od 2030 roku do SCT w Warszawie wjadą:

Auta z silnikiem benzynowym (w tym LPG) spełniające normę Euro 5 lub wyprodukowane w 2010 (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 20 lat);

Samochody z silnikiem Diesla z normą przynajmniej Euro 6dT lub wyprodukowane w 2019 (maks. 11-letnie w roku wdrożenia SCT).

Etap 5 - od 2032 roku auta dopuszczone do wjazdu do SCT mają podlegać następującym wymogom:

Samochód z silnikiem benzynowym (LPG) ma spełniać wymagania normy Euro 6 lub być wyprodukowany w 2015 (17 lat to maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT);

Auto z silnikiem Diesla powinno być zgodne z normą Euro 6d lub być z 2021 roku (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 11 lat).

Strefa czystego transportu w Warszawie - oto 5 etapów wdrożenia

Etapy wdrożenia SCT w Warszawie dla osób mieszkających poza jej obszarem i aut kupionych po przyjęciu uchwały lipiec 2024 - etap 1 2026 - etap 2 2028 - etap 3 2030 - etap 4 2032 - etap 5 Samochód z silnikiem benzynowym (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) Norma Euro 2 (max. 27 lat) Euro 3 (max. 25 lat) Euro 4 (max. 22 lata) Euro 5 (max. 20 lat) Euro 6 (max. 17 lat) Samochód z silnikiem Diesla (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) Euro 4 (max. 18 lat) Euro 5 (max. 16 lat) Euro 6 (max. 13 lat) Euro 6dT (max. 11 lat) Euro 6d (max. 11 lat)

W 1 etapie wdrożenia SCT spis zakazanych modeli obejmie takie auta benzynowe jak np.: Audi A4 (B5), BMW serii 3 (E30, E36), BMW serii 5 (E34, E39), Volkswagen Golf II i III, Volkswagen Passat B4 i B5 (z początku produkcji), Mercedes W124 (potocznie baleron, także jako klasa E) oraz Mercedes klasy E (W210, okularnik), Opel Corsa A i B (I i II generacji).

Skoda Superb i Volkswagen Passat przed 2006 rokiem. Silnik Diesla zakazany w Warszawie od lipca 2024

Lista samochodów z silnikiem Diesla, które nie spełniają normy emisji Euro 4 to m.in.: Alfa Romeo 156, Audi A3 pierwszej generacji, Volkswagen Golf IV, Skoda Octavia pierwszej generacji, Ford Focus (częściowo także Mk2 drugiej generacji), Renault Megane II (tzw. żelazko), Peugeot 307, Volkswagen Passat B5 i B6 (z początku produkcji), Skoda Superb I i II generacji (z początku produkcji), Opel Vectra C, Ford Mondeo III, Ford Kuga pierwszej generacji, Peugeot 407, Volkswagen Touareg pierwszej generacji czy też Mercedes klasy C (W203).

Warszawa wprowadzi strefę czystego transportu w pięciu etapach

Plan przewiduje, że wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się w strefie będą podnoszone w pięciu etapach i co dwa lata. Na razie zaostrzanie restrykcji przewidziano do 2032 roku. Wówczas do warszawskiej strefy czystego transportu będą mogły wjechać samochody benzynowe z normą nie niższą niż Euro 6 (produkcja 2014 - 31 sierpień 2018; maksymalny wiek to 17 lat). W przypadku aut z silnikiem Diesla dopuszczalną będzie norma Euro 6d (produkcja od 1 września 2018; nie starsze niż 11 lat).

W warszawskiej SCT będą mogły poruszać się samochody służb ratowniczych, pojazdy zabytkowe, samochody specjalne np. śmieciarki oraz auta osób niepełnosprawnych. Miasto zastanawia się nad wprowadzeniem czasowego dopuszczenia np. w przypadku konieczności nagłej jazdy do szpitala.

