Warszawa i strefa czystego transportu: ile aut zniknie?

Strefa czystego transportu w Warszawie ma obowiązywać od lipca 2024 roku. Zakłada się, że osoby zamieszkałe w środku nowej strefy i mające samochody zarejestrowane najpóźniej do końca bieżącego roku nie będą musieli martwić się ograniczeniami w pierwszych dwóch etapach, czyli do 2028 roku. Co więcej, seniorzy (70 lat i więcej) mieszkający w strefie i z samochodami zarejestrowanymi do końca 2023 roku również nie muszą się przejmować wprowadzanymi zmianami.

Cała reszta jednak zostaje postawiona przed nową rzeczywistością. Instytut Samar wyliczył na przykładzie zarejestrowanych samochodów ile ta "cała reszta" może wynosić w liczbach. Przejdźmy więc do konkretów.

Do Warszawy nie wjedzie ponad 200 tys. samochodów

Obecnie w tak zwanym "Obwarzanku Warszawskim" (powiaty wokół stolicy) oraz samej Warszawie jest zarejestrowanych 1 985 172 samochodów z silnikami diesla i benzynowymi. Tylko w Warszawie ta liczba wynosi 1 205 181 sztuk. Nie dotyczy to oczywiście samochodów, które z jakiegoś względu nie zostały wyrejestrowane, ale już nie istnieją.

Z tych liczb określono, że do Warszawy po lipcu 2024 (tylko w pierwszym etapie modernizacji) nie wjedzie około 204 tysiące samochodów, czyli ponad 10 procent wszystkich aut z całej Warszawy i otaczających powiatów. W pierwszym etapie wyłączonych będzie około 23 tysiące samochodów, czyli 1,94 procent. Ci mieszkańcy jednak będą musieli mieć na uwadze, że w ciągu 4 lat spotka ich konieczność wymiany samochodu na taki, który ma normy emisji Euro4 (rok produkcji 2006 i wyżej).

Strefa czystego transportu w Krakowie

Strefa czystego transportu w Krakowie mają stanowić granice administracyjne miasta. To inna sytuacja, niż w Warszawie, w której granice wyznaczono, oddzielając obszar wokół centrum.

Sytuacja w liczbach wygląda następująco: w całym Krakowie jest obecnie 247 tysięcy samochodów. W obwarzanku wokół miasta łącznie zarejestrowano ponad 647 tysięcy samochodów. Po lipcu 2024 do Krakowa nie wjedzie prawie 25 tysięcy samochodów, co stanowi 3,78 procenta wszystkich aut. Jeśli liczby ograniczymy do samego miasta, to według Samaru z Krakowa wyjedzie 9555 samochodów, czyli 3,94% wszystkich aut w obszarze granic stolicy Małopolski.