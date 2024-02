Mazda z silnikiem Wankla wraca do gry, czas na nowy rozdział

Mazda niedawno świętowała przekroczenie progu 2 mln wyprodukowanych silników Wankla. Niewtajemniczonym przypominamy, że pierwszym na świecie samochodem napędzanym dwurotorowym silnikiem Wankla była Mazda Cosmo Sport (Mazda 110S) wprowadzona na rynek 30 maja 1967 roku (trzy lata wcześniej pojawił się niemiecki NSU Spider).

Tego typu jednostka napędzała też sportową Mazdę RX-8 – sportowy model z drzwiami otwieranymi pod wiatr zniknął z produkcji w czerwcu 2012 roku. Po 12 latach nieobecności japońska konstrukcja dostała nową misję…

Mazda MX-30 R-EV i nowy silnik Wankla to dopiero początek

Na rynku debiutuje Mazda MX-30 R-EV – to szeregowa hybryda typu plug-in, a nowy silnik Wankla pełni tu rolę pokładowej elektrowni. W ten sposób Japończycy zwiększą zasięg swojego EV do poziomu spalinowych odpowiedników segmentu C SUV. Producent zapowiada nawet 680 km jazdy bez przystanku na ładowanie. Na tym jednak nie koniec. Niebawem możemy spodziewać się kolejnych modeli z tą jednostką.

Mazda stawia na przełom i inwestuje w silnik Wankla, nowe modele w drodze

Mazda właśnie ogłosiła powołanie nowego zespołu inżynierów RE Development Group, którego głównym zadaniem będzie rozwój konstrukcji spalinowej z wirującym tłokiem. Specjaliści zajmą się też dostosowaniem silnika Wankla do zgodności z przepisami na głównych rynkach, a także zastosowaniem paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla (biopaliw, paliw syntetycznych czy nawet wodoru albo gazu LPG).

– Zespół 36 inżynierów zbiera się w jednej grupie, aby dokonać przełomu w badaniach i pracach rozwojowych skupionych na technologii silnika Wankla – powiedział Ichiro Hirose, starszy dyrektor zarządzający i dyrektor ds. technologii Mazda Motor Corporation. – W erze elektryfikacji w branży motoryzacyjnej i z myślą o przyszłości społeczeństw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, obiecujemy nadal dostarczać atrakcyjne samochody, które inspirują klientów naszym duchem rywalizacji – podkreślił.

Oto Mazda Iconic SP z nowy dwurotorowy silnik Wankla

Przedsmak nowego zastosowania silnika Wankla daje Mazda Iconic SP, która zapowiada nową generację samochodów sportowych japońskiej marki. Pod spektakularnym nadwoziem zastosowano ostatnie osiągnięcie inżynierów odpowiedzialnych za napędy – nowy dwurotorowy silnik Wankla. Jednostka dostała tu misję podobną jak silnik jednorotorowy w SUV-ie MX-30 – generuje prąd potrzebny do zasilenia silnika elektrycznego i wydłużenia zasięgu EV.

Mazda Iconic SP z silnikiem Wankla, jak działa nowy napęd z Japonii?

Dwurotorowy silnik Wankla zamontowano możliwie głęboko pomiędzy osiami, stąd tak nisko poprowadzona linia maski Mazdy Iconic SP. Jednostka na potrzeby wytworzenia energii elektrycznej poza benzyną może być zasilana biopaliwem, paliwem syntetycznym, gazem LPG czy nawet wodorem. A jeśli dodatkowo zamknięty w podłodze akumulator jest ładowany energią z odnawialnych źródeł, możliwa jest jazda w trybie praktycznie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Możliwości?

Mazda Iconic SP mocniejsza niż Mazda CX-60

Elektryczny napęd dostarcza pod nogę kierowcy aż 370 KM. Dla porównania uznawana obecnie za najmocniejszą CX-60 z 2,5-litrową hybrydą plug-in produkuje 327 KM.

Mazda Iconic SP waży 1450 kg - stąd jeden koń ma do uciągnięcia ledwie 3,9 kg auta (w spalinowej MX-5 RF stosunek masy do mocy wynosi 5,8). Tak niski parametr w połączeniu z dużym rozstawem osi (2590 mm), idealnym rozkładem masy 50:50 i niskim środkiem ciężkości powinien przełożyć się niesamowitą frajdę z jazdy.

Nowa Mazda Iconic SP - dane techniczne, wymiary, moc