Mazda CX-80 wjeżdża na rynek, to największy SUV japońskiej marki

Mazda w Polsce sprzedaje się świetnie. Liczby najlepiej oddają sytuację. Kierowcy nad Wisłą w 2023 roku kupili ponad 11 tys. samochodów z uskrzydlonym M w logo. To oznacza ponad 50 proc. wzrostu r/r. Imponujący wynik wziął się z regularnej produkcji i terminowych dostaw.

Koniem pociągowym biznesu są trzy modele SUV serii CX – stanowią ponad 64 proc. sprzedaży. A już w przyszłym tygodniu rodzina japońskiej marki powiększy się o czwartego SUV-a – na rynek wjedzie Mazda CX-80. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

Nowa Mazda CX-80 podobna do CX-60, japoński styl i wspólna platforma (WIDEO)

Nowa Mazda CX-80 na pierwszym zdjęciu (i wideo) zdradza stylistyczne nawiązania do stojącej o klasę niżej CX-60 (forma tylnych lamp) czy sprzedawanej w USA CX-90 (kształt słupka C). Najwidoczniej japońscy designerzy doszli do wniosku, że jeśli najnowsza ewolucja filozofii projektowania Kodo przyciąga kupujących – o czym świadczą doskonałe wyniki sprzedaży CX-60 – to nie ma sensu zmieniać zwycięskiego stylu.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Zresztą auta zbudowano w oparciu o platformę Mazda Large Architecture, stąd można spodziewać się podobnych proporcji z długą maską silnika i jeszcze dłuższą kabiną oraz opadającym ku tyłowi dachem.

Mazda CX-80 kontra BMW X5. Osobne fotele w drugim rzędzie. Jakie wymiary?

Mazda CX-80 na rynku będzie rywalizować m.in. z BMW X5 czy Audi Q7. Nadwozie o długości 4,9 m i ponad 3-metrowy rozstaw osi pozwoliły Japończykom wygospodarować trzy rzędy siedzeń oraz ogromny bagażnik. W połączeniu z dwoma składanymi fotelami w ostatnim rzędzie, CX-80 będzie dostępna z trzema konfiguracjami drugiego rzędu, w tym z dwoma oddzielnymi fotelami kapitańskimi połączonymi z konsolą środkową.

Nowa Mazda CX-80 i silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D to będzie hit

Nowa Mazda CX-80 wykorzysta też wszystkie rozwiązania napędowe CX-60. A to oznacza 2,5-litrową hybrydę plug-in o mocy 327 KM lub wyższej. Alternatywą będzie rzędowy, sześciocylindrowy silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D o dwóch poziomach mocy (200 KM i 254 KM), który zapewni wysoką kulturę pracy, przyjemne osiągi, niskie spalanie i ok. 1200 km zasięgu (jak w CX-60).

W 2023 roku technologia hybrydowa plug-in i diesel konstrukcji Mazdy miały równy udział w sprzedaży CX-60. Teraz szala raczej przechyli się na korzyść jednostki wysokoprężnej. Szczególnie, że w segmencie premium ciężko o tak dużego diesla, a Volvo właśnie kończy przygodę z jednostkami wysokoprężnymi i przechodzi na elektryki. Stąd Mazda już zaciera ręce na myśl o jeszcze większej sprzedaży CX-60 i nowej CX-80 z dieselm 3.3 Skyactiv-D.

Nowa Mazda CX-80 do kupienia już w maju

Mazda CX-80 będzie dostępna w przedsprzedaży już w maju. Do salonów japońskiej samochód trafi jesienią 2024 r.