Nowa Mazda Arata zaskakuje designem

Mazda przewiduje, że już w 2030 roku jej europejska sprzedaż przekroczy poziom 200 tys. aut, z czego w Polsce będzie to 10 tys. samochodów rocznie (min. 2 proc. udział w rynku). Strategia uwzględnia także rozwój różnych napędów. Spis inwestycji obejmuje silniki konwencjonalne, auta elektryczne, hybrydy tradycyjne i plug-in.

Do 2027 roku pojawi się 5 nowych hybryd, 5 hybryd plug-in, 3 samochody elektryczne. Lata 2027-2030 to rozwój modeli na zupełnie nowej platformie EV-Skyactiv. Dzięki temu od 2030 roku wszystkie Mazdy będą dostępne także z napędem elektrycznym (70 proc. sprzedaży marki w Europie to EV). W tym scenariuszu rysuje się nowa Mazda Arata. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowa Mazda Arata wygląda lepiej niż CX-5 i spółka

Mazda Arata to auto o niezwykłej urodzie. Pod względem stylistycznym 4,7-metrowe nadwozie prezentuje więcej polotu niż obecne modele z gamy japońskiej marki – w tym podobnej wielkości Mazda CX-60 i krótsza o 15 cm CX-5. Bardziej przypomina przyczajone nad drogą coupe niż SUV-a. Samochód stoi na szeroko rozstawionych kołach, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt. I to jest super!

Świetny design to zasługa sztuczek stylistycznych – tymi projektanci sypali niczym z kapelusza. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża japońską nowość do samochodów z półki premium. Miłe dla oka proporcje podkreśla przód z uskrzydlonym M w logo i świetlna listwa łącząca wąskie reflektory.

Przy designerskich popisach Mazda nie zapomniała o aerodynamice, stąd wloty powietrza po obu stronach przedniego zderzaka, pod krawędzią maski nad logo marki i po wewnętrznej stronie tylnych słupków pochylonych do agresywnie przodu. Tylny spoiler nie tylko wysmukla sylwetkę, ale odpowiada za lepszy przepływ powietrza i dociska tył auta.

Mazda Arata jako samochód elektryczny kontra Tesla Model Y. Jaki zasięg?

Wreszcie napęd. Mazda Arata w wersji produkcyjnej jako hybryda plug-in i samochód elektryczny ma pojawić się w 2025 roku (zastrzeżono już nazwę EZ-60). Odmianą EV z zasięgiem na poziomie 600 km marka z Hiroszimy zamierza rzucić wyzwanie Tesli Model Y. Ładowanie od 30 do 80 proc. zajmie ok. 35 min.

Mazda Arata - hybryda z silnikiem benzynowym 1.5, zasięg 1120 km

Alternatywa to hybryda plug-in. Nieoficjalnie mówi się, że Mazda sięgnie po rozwiązanie łączące 1,5-litrowy silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym i akumulatorem o pojemności 31 kWh, co zapewnia zasięg do 200 km na napędzie elektrycznym i 1120 km w trybie hybrydowym.

Mazda Arata czy też Mazda EZ-60 wjeżdża na rynek. Trafi do Polski?

Mazda Arata to wspólne dzieło inżynierów japońskich i specjalistów z chińskiej firmy Changan Automobile (producenci utworzyli spółkę joint venture; chińska strona dostarcza technologię napędu). Auto trafi do sprzedaży w Chinach w 2025 roku. A Europa? Obecna Mazda CX-5 ma już swoje lata na karku i choć to udana konstrukcja, to coraz trudniej nadążyć jej za konkurencją. Żarty się skończyły. Pozostaje cierpliwie czekać na rozwój sytuacji.