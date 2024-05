Dacia Jogger - cena, wyposażenie, konkurenci

Ten model to rodzinny hit rumuńskiej marki. Dacia Jogger, która występuje w wersji z fabryczną instalacją LPG i siedmioma miejscami na pokładzie, jest samochodem, w którym stosunek jakości do ceny wypada zdecydowanie ponadprzeciętnie. Pozycjonowany w budżetowym segmencie SUV nie ma dziś zbyt wielu rywali, choć chińska konkurencja czai się za rogiem. Ile kosztuje Dacia Jogger? Jakie wyposażenie proponuje w standardzie i jakie rynkowe alternatywy warto rozważyć?

Oprócz bazowej wersji z fabryczną instalacją gazową, do gamy dołączyła niedawno Dacia Jogger Hybrid, która z miejsca stała się jedną z tańszych hybryd na rynku. Który wariant wybrać i jak prezentuje się cennik modelu?

Dacia Jogger - dane techniczne

Rodzinny model Dacii dostępny jest w wersjach 5 i 7-osobowej. Dopłata do dwóch dodatkowych foteli wynosi 4500 zł niezależnie od wersji, a najtańsza konfiguracja, która zabierze kierowcę i sześciu pasażerów, wyceniona jest obecnie na 84 400 zł.

Mierzący 4547 mm Jogger ma rozstaw osi 2897 mm. Choć model bazuje na płycie podłogowej auta kompaktowego, wymiary gwarantują sporą przestrzeń we wnętrzu i rozsądną ilość miejsca nawet w trzecim rzędzie siedzeń. Bagażnik w 5-osobowym układzie ma 607 litrów pojemności, a podczas podróży w 7-osobowym komplecie jego objętość spada do 160 litrów.

Bazowa jednostka napędowa ECO-G 100 jest zasilana benzyną i LPG - za instalację nie musimy tu dopłacać ani złotówki i jest to układ montowany w fabryce. Jakie wynikają z tego korzyści? Oprócz wlewu gazu zgrabnie schowanego pod klapką, kluczowym atutem jest integracja z komputerem pokładowym. Dzięki temu mamy dostęp do danych takich jak rzeczywiste spalanie LPG, czy zasięg na obu rodzajach paliwa. Zbiornik gazu mieści 50 litrów (z czego 40 l jest dostępnych podczas tankowania), czyli tyle samo co zbiornik benzyny. Zasięg przekraczający 1000 km gwarantowany.

Oprócz cieszącej się największym powodzeniem jednostki ECO-G 100, Dacię Jogger można także zamówić z silnikiem TCe 110 i Hybrid 140. Ten pierwszy jest wyłącznie benzynowy i nieco bardziej dynamiczny, a najmocniejsza w gamie hybryda jest jedyną opcją na automatyczną przekładnię. Producent obiecuje także wyjątkowo niskie zużycie paliwa - 4,7-4,8 l/100 km w cyklu mieszanym.

Dacia Jogger - cennik

Ile kosztuje najtańsza Dacia Jogger? Jeśli weźmiemy pod uwagę konfigurację 5-miejscową, cena startuje z poziomu 79 900 zł. Wariant 7-miejscowy to wydatek 84 400 zł, a najtańsza hybryda wyceniona jest z kolei na 109 550 zł. Tak prezentuje się pełny cennik Dacii Jogger:

Silnik Liczba miejsc Essential Expression Extreme Extreme+ ECO-G 100 5 miejsc 79 900 zł 86 050 zł 90 850 zł TCe 110 87 850 zł 92 650 zł Hybrid 140 109 550 zł 114 350 zł ECO-G 100 7 miejsc 84 400 zł 90 550 zł 95 350 zł 101 450 zł TCe 110 92 350 zł 97 150 zł 103 950 zł Hybrid 140 114 050 zł 118 850 zł

Dacia Jogger - wyposażenie

W ofercie dostępne są 4 wersje wyposażenia. Dacia Jogger w bazowej odmianie Essential nie może się pochwalić zaawansowanym systemem multimedialnym czy bogatym portfolio cyfrowych asystentów kierowcy, ale proponuje kilka istotnych udogodnień - klimatyzacja, czujniki parkowania z tyłu, LED-owe reflektory i tempomat to główne elementy standardowego wyposażenia. Nieco bogatsza i popularniejsza wersja Expression dodaje do tego modułowe relingi dachowe, system multimedialny Media Display z 8” dotykowym ekranem i obsługą Apple CarPlay oraz Android Auto, czy przyciemniane szyby. Warianty Extreme i Extreme+ dodają do listy automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, system dostępu bezkluczykowego, stoliki w oparciach foteli przednich, system Extended Grip, 16-calowe felgi aluminiowe i łatwą do wyczyszczenia tapicerkę MicroCloud.

Dacia Jogger - konkurenci

Dacia Jogger w bazowej wersji jest tańsza od niektórych modeli segmentu B, stąd niełatwo znaleźć dla niej równie rodzinnego konkurenta. W poszukiwaniu modeli, które mogłyby znaleźć się w koszyku tego samego klienta, warto zwrócić uwagę na modele oferowane przez chińskie marki. To właśnie producenci z Państwa Środka prowadzą obecnie ofensywną politykę cenową - przykładem jest MG HS - zbliżony rozmiarami SUV. Auto ma bogatsze wyposażenie, mocniejszy silnik, ale występuje jedynie w 5-osobowej konfiguracji. Cena? Od 103 800 zł. Rywali dla Joggera warto szukać również w klasie kombivanów. Modele takie jak Nissan Townstar, Renault Kangoo czy Ford Tourneo Connect są wyraźnie droższe, ale jeszcze bardziej praktyczne i lepiej wyposażone. W ich przypadku możemy również wybrać wysokoprężne jednostki, które przypadną do gustu kierowcom często wybierającym się w dalsze trasy.

Jeśli największą wagę ma dla nas cena, to Dacia Jogger pozostaje jednak królem w swojej klasie. Z czystym sumieniem można powiedzieć, że ceny tego modelu przypominają czasy sprzed 2020 roku. W praktyce, 7-osobowa Dacia to najtańszy sposób na proste auto dla dużej rodziny.