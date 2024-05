Renault Clio - najtańszy model marki

Najtańszy model Renault w Polsce? Tym tytułem cieszy się dziś Clio. Francuski producent nie ma przedstawiciela w klasie A, dlatego to auto segmentu B otwiera ofertę marki. Jeden z większych przedstawicieli klasy samochodów miejskich przeszedł niedawno spory lifting - co się zmieniło, ile kosztują poszczególne wersje wyposażenia i dlaczego warto dopłacić do nieco mocniejszego silnika?

Renault Clio 2024 mierzy 4053 mm na długość, a rozstaw osi wynosi 2583 mm. Wnętrze jest wystarczająco przestronne, by pomieścić 4 pasażerów przeciętnego wzrostu, a pojemność bagażnika to 391 l w wersjach napędzanych konwencjonalnie i 300 l w wariancie hybrydowym. Wymiary typowe dla miejskiego samochodu owocują niezłą średnicą zawracania - 10,4 m to wynik, który pozwala zwinnie wykonywać typowe manewry.

Ile kosztuje Renault Clio?

Mimo upływu lat (obecna generacja zadebiutowała w 2019 roku), Clio dzielnie radzi sobie na rynku, a lifting odświeżył model, dodał kilka istotnych pozycji do standardowego wyposażenia i nie zepsuł tego, co przekonuje klientów do małego modelu. Chodzi m.in. o silnik z fabryczną instalacją LPG. W odróżnieniu np. od modeli Dacii, za taki wariant trzeba dopłacić. Zacznijmy jednak od bazowej, możliwie najtańszej konfiguracji.

Najtańsze Renault Clio to wydatek 74 200 zł. Tyle zapłacimy za samochód w wersji wyposażenia evolution, z turbodoładowanym silnikiem TCe 90, połączonym z 6-biegową skrzynią manualną. Nie ma tu więc mowy o wolnossących jednostkach i 5-biegowych skrzyniach z poprzedniej epoki. Mimo wszystko, warto rozważyć dopłatę w wysokości 4000 zł - za te pieniądze otrzymujemy instalację LPG i dodatkowe 10 KM mocy. Dynamika będzie wyraźnie lepsza, zasięg przekroczy 1000 km, a tankowanie będzie możliwe praktycznie za pół ceny. Argumenty są niepodważalne, nawet dla tych kierowców, którzy nieczęsto ruszają w dalsze trasy.

Renault Clio - ceny i wyposażenie

Bazowy wariant wyposażenia evolution bez dopłaty proponuje m.in. klimatyzację, system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, tylne czujniki parkowania, czujnik zmierzchu, światła Full LED Pure Vision, cyfrowy zestaw wskaźników z 7-calowym ekranem oraz system multimedialny Easy Link z dotykowym ekranem oraz bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Standardem jest też tempomat i 16-calowe, stalowe felgi typu Flexwheel, które za sprawą odpowiedniego kołpaka dość dobrze udają obręcze ze stopów lekkich.

Wersja wyposażenia techno, dostępna w cenie 82 900 zł dodaje sporo elementów wyposażenia - standardem jest tu klimatyzacja automatyczna, chromowane listwy grilla przedniego i drzwi, kierownica obszyta skórą, 16-calowe felgi aluminiowe, tylne światła LED, czujnik deszczu, system bezkluczykowy Renault Hands Free, ładowarka indukcyjna, kamera cofania i regulacja wysokości przednich foteli.

Na szczycie gamy pozycjonowany jest wariant esprit Alpine. W cenie 93 900 zł oferuje on dodatkowo m.in. system kontroli martwego pola, przednie czujniki parkowania, cyfrowe zegary z większym, 10,25-calowym ekranem, większy wyświetlacz systemu Easy Link (9,3 cala), tapicerkę materiałową z elementami skóry wegańskiej, a także 17-calowe felgi o specjalnym, zarezerwowanym dla wersji esprit Alpine wzorze.

Renault Clio - jaki silnik?

Po modernizacji, gama jednostek napędowych została okrojona - z cennika zniknęły mocniejsze warianty z benzynowymi silnikami TCe i skrzynią dwusprzęgłową EDC. Teraz, na szczycie gamy stoi hybryda - to również jedyny sposób na automatyczną skrzynię biegów.

Podstawowa jednostka TCe 90 rozpędza Clio do setki w czasie 12,2 s, a prędkość maksymalna to 180 km/h - ograniczona elektronicznie dla każdej wersji. Mocniejszy, 100-konny wariant z LPG przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 11,8 s, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z LPG - zasilany benzyną jest nieco wolniejszy.

Hybrydowe Clio E-Tech 145 Full Hybrid przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,3 s. Zdecydowanie najszybszy wariant ma pod maską silnik spalinowy 1.6, a moc systemowa, która wynosi 145 KM bierze się ze współpracy motoru z silnikami elektrycznymi. Jeden z nich odpowiada za napędzanie kół, a drugi za rozruch i synchronizowanie skrzyni biegów Multi Mode, która jest zupełnie pozbawiona sprzęgła.

Wybór między Renault Clio zasilanym LPG, a hybrydowym Renault Clio E-Tech sprowadza się do osobistych preferencji. Średnie zużycie paliwa tego drugiego to zaledwie 4,2 l/100 km - koszty eksploatacji w mieście będą zbliżone. Na dalszych, szybszych trasach to wariant z instalacją gazową może okazać się lepszym wyborem.

Renault Clio 2024 - cennik

Tak prezentuje się pełny cennik najtańszego Renault w obecnej ofercie: