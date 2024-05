Kierowca każdego auta dostanie zwrot

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Nowelizacja dotyczy przepisów obowiązujących do 2002 roku. Dokument jest już w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Co to oznacza dla kierowców?

Dziś osoby, które wykorzystują prywatny samochód na rzecz pracodawcy mogą liczyć na zwrot kosztów. Jednak taki przywilej mają wyłącznie kierowcy aut spalinowych. Zyskali je na mocy przepisach wprowadzonych 25 marca 2002 roku.

To ważna zmiana w przepisach o kilometrówce

– W rozporządzeniu tym, poprzez uwzględnienie jedynie pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego, określono koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jedynie dla pojazdów spalinowych. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą zatem pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii – zauważa resort infrastruktury.

Nie tylko samochód spalinowy. Kilometrówka za auto elektryczne, wodorowe i hybrydę

Nowe przepisy sprawią, że wszyscy kierowcy będą traktowani równo i zwrot kosztów będzie przysługiwał także za prąd (w przypadku ładowania samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in) oraz za zatankowany wodór. O jakich kwotach mowa? Ministerstwo jeszcze pracuje nad warunkami ustalania oraz sposobem zwrotu za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Kilometrówka 2024. Jaka stawka za 1 km?

Dziś koszty używania pojazdów do celów służbowych (tzw. kilometrówki) pokrywa pracodawca. Stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie mogą być wyższe niż:

dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,89 zł,

- 0,89 zł, dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 1,15 zł,

- 1,15 zł, dla motocykla - 0,69 zł,

dla motoroweru - 0,42 zł.

Jak wyliczyć kilometrówkę? Wzór wyliczenia kilometrówki

Przykład? Kierowca prywatnym samochodem z silnikiem o pojemności np. 2.0 w celach służbowych przejechał 400 km. Teraz wystarczy pomnożyć 400 km x 1,15 zł i z równania wynika, że pracodawca ma zwrócić mu 460 zł kilometrówki.

Wzór: Liczba przejechanych kilometrów x Stawka za 1 km przebiegu prywatnego samochodu = Kwota zwrotu kilometrówki

Nowe przepisy dotyczące zwrotu kosztów jeszcze w 2024 roku

Przepisy wprowadzające zwrot kosztów dla kierowców bez względu na typ napędu rząd zamierza przyjąć jeszcze w II kwartale 2024 r. Zmiany powinny wejść w życie jeszcze przed końcem roku.