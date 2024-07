Renault Scenic - cena i wyposażenie

Francuzi przestawiają wajchę i skupiają się na napędzie elektrycznym. Spalinowe i hybrydowe crossovery pozostają jeszcze w ofercie, ale rodzinny Scenic w nowej odsłonie jest już napędzany wyłącznie energią elektryczną. Renault zarzeka się, że Scenic nadal proponuje praktyczne wnętrze i zasięg, który umożliwia swobodne, rodzinne podróże. Długość 4470 mm, rozstaw osi 2785 mm i szerokość 1864mm oznacza, że Scenic wymiarami jest zbliżony do modeli takich, jak Peugeot E-3008 czy Ford Explorer EV.

W kabinie znajdziemy m.in. szklany dach solarbay o zmiennej przezroczystości oraz podłokietnik ingenious z wbudowanym uchwytem na smartfona i gniazdami USB-C. Styl auta jest z kolei rozwinięciem języka stylistycznego, który znamy z nowego Megane E-Tech. Widać to szczególnie we wnętrzu - duży, pionowy ekran, półka do ładowania smartfona, sporo dźwigienek po prawej stronie od kierownicy i przyzwoite materiały wykończeniowe, przynajmniej na desce rozdzielczej i w pierwszym rzędzie siedzeń.

Nowy Scenic zadebiutował w 2023 roku, a do polskich salonów wjechał w 2024 roku. Model doczekał się również prestiżowego wyróżnienia Car of the Year - międzynarodowe jury uznało, że francuski crossover oferuje komplet zalet, które pozwalają nazwać go samochodem roku. Sędziowie zwrócili uwagę na pokaźny zasięg, spory bagażnik, dużą moc ładowania, która pozwala skrócić niezbędne przerwy w trasie, a także rozmaite aspekty środowiskowe np. wysoki udział materiałów wykończeniowych zdatnych do recyklingu.

Renault Scenic - moc i zasięg

W gamie nowego Scenica dostępne są dwie wersje napędowe. E-Tech 100% electric 170 KM comfort range i E-Tech 100% electric 220 KM long range. Jaki zasięg i osiągi proponują?

Bazowy wariant ma baterię o pojemności 60 kWh. Taki akumulator pozwala na przejechanie 430 km w cyklu mieszanym, a moc 170 KM i moment obrotowy 280 Nm zapewniają przyspieszenie do setki w czasie 8,6 s. Prędkość maksymalna tej odmiany wynosi 150 km/h.

Mocniejszy, 220-konny Scenic z baterią 87 kWh proponuje lepsze parametry - zasięg do 625 km pozwala dość swobodnie podróżować również na dalsze trasy. Prędkość maksymalna 170 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,9 s również przydają się na autostradzie. Wersja long range ma więcej momentu obrotowego (300 Nm) i potrafi również nieco szybciej uzupełniać energię na stacji ładowania - maksymalna moc ładowania DC to 150 kW (słabszy wariant przyjmuje prąd stały o mocy do 130 kW).

Renault Scenic E-Tech - wyposażenie

Dwa silniki i dwie wersje wyposażenia. Polska oferta Scenica jest dość prosta. Bazowy wariant techno ma w standardzie kilka udogodnień, za które u rywali zazwyczaj musimy dopłacić. Podstawowe Renault Scenic E-Tech proponuje m.in. system openR link z 12-calowym ekranem i usługami Google, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, pompę ciepła, system bezkluczykowy Renault Hands Free, LED-owe światła przednie, 19-calowe felgi aluminiowe, ładowarkę pokładową o mocy 22 kW, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania oraz ładowarkę indukcyjną do smartfona.

Bogatsza odmiana iconic dodaje do tej listy jeszcze kilka elementów. To m.in. większy pakiet systemów bezpieczeństwa (funkcja bezpiecznego wysiadania, system kontroli martwego pola, system active driver assist, system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem), podgrzewaną kierownicę oraz przednie fotele, system nagłośnienia Harman Kardon, jasnoszarą tapicerkę z materiałów z recyklingu, 20-calowe felgi oraz elektrycznie regulowany fotel kierowcy.

Renault Scenic E-Tech - cena

Ile kosztuje najtańszy Scenic E-Tech? Nowe Renault wycenione zostało na minimum 202 900 zł. To kwota, która pozwala wyjechać z salonu odmianą comfort range w wersji wyposażenia techno. Jak kształtują się pozostałe katalogowe ceny? Oto pełny cennik modelu: