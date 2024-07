Renault Symbioz. Nowy SUV wjeżdża do Polski

Nowe Renault Symbioz to 4,41-metrowy SUV, który wypełni lukę po spalinowym Renault Megane. Auto zostało oficjalnie zaprezentowane 2 maja jako uzupełnienie oferty hybrydowych crossoverów francuskiej marki. Model plasuje się między Capturem a Australem i garściami czerpie ze stylu większych braci. Renault obiecuje praktyczne rozwiązania, nowe technologie oraz oszczędną hybrydę. A jak z ceną?

Renault Symbioz kosztuje 135 900 zł. Na taką kwotę importer wycenił wersję techno, która otwiera cennik. Odmiana esprit Alpine jest dostępna w cenie od 144 900 zł. Topowy wariant iconic wyceniono z kolei na 151 900 zł. W każdym przypadku mówimy o samochodzie z napędem E-Tech full hybrid 145 - jedynym, który jest oferowany na start sprzedaży.

Nowe Renault Symbioz. Cennik i wyposażenie

Renault Symbioz powstało według najnowszych założeń marki - nic więc dziwnego, że jest tak podobne m.in. do Scenica i Australa. Dzięki temu proponuje również najnowsze technologie znane z portfolio Renault. Na pokładzie znalazł się m.in. system multimedialny openR link z wbudowanymi usługami Google, a także przyciemniany szklany dach solarbay. W wersji iconic, Renault Symbioz ma 29 systemów wspomagania prowadzenia najnowszej generacji, które mają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Renault chwali się jednak nie tylko cyfrowymi gadżetami. Następca klasycznego Megane powstał na rozciągniętej platformie CMF-B i jest 17 cm dłuższe od Captura. Zabieg poskutkował imponującym powiększeniem wymiarów bagażnika, który oferuje pojemność od 492 do 624 litrów. Ta druga wartość dotyczy ustawienia z tylną kanapą maksymalnie przesunięta do przodu. Po złożeniu siedzeń powstaje płaska przestrzeń o pojemności 1582 litrów. Automatyczną tylną klapą można sterować z kabiny, a schowki pokładowe mają łączną pojemność 24,7 litra.

Hybrydowe Renault Symbioz E-Tech full hybrid

W palecie jednostek napędowych na razie znalazła się tylko hybryda. Wersje mild hybrid pojawią się na rynku w 2025 roku. Póki co, Renault dumnie prezentuje swój autorski, hybrydowy napęd E-Tech full hybrid 145. Jest to hybryda szeregowo-równoległa, która łączy dwa silniki elektryczne (o mocy 36 kW i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator typu HSG – High-Voltage Starter Generator o mocy 18 kW) z 4-cylindrowym benzynową jednostką 1.6/94 KM, współpracującym z bezsprzęgłową kłową skrzynią biegów i akumulatorem trakcyjnym o pojemności 1,2 kWh.

W sumie kierowca dostaje "pod nogę" 145 KM mocy systemowej. Średnie zużycie paliwa? 4,7 l/100 km. Hybrydowy Symbioz zawsze rusza z wykorzystaniem wyłącznie silnika elektrycznego, a do tego zdaniem producenta nawet 80 proc. czasu jazdy może pokonywać w trybie EV.

Renault Symbioz już w salonach

Nowy model Renault można już zamawiać. Producent informuje, że w 2025 roku do sprzedaży trafią jeszcze dwie wersje z napędem mild hybrid, a wersja wyposażenia evolution będzie dostępna w późniejszym terminie. Oznacza to, że z czasem poznamy również ceny bazowych odmian, a Renault Symbioz stanie się nieco tańsze. Pierwsze samochody mają trafić do klientów na początku września 2024 roku.