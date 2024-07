Firmy wybierają Toyotę. Rekordowy udział w rynku

Od stycznia do czerwca polskie firmy zarejestrowały 37 641 samochodów osobowych i dostawczych Toyoty. Te liczby przełożyły się na 17,2 procent udziału w tej części rynku, a jeden z modeli pozostał niekwestionowanym, firmowym numerem 1. Polski importer może otwierać szampana - samochody Toyoty prowadzą pod względem liczby rejestracji w aż ośmiu segmentach.

Na rynku aut flotowych widać ożywienie, bo w pierwszym półroczu 2024 roku do polskich flot trafiło o 12% więcej samochodów osobowych i dostawczych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wspomniany wyżej wynik 37 641 zarejestrowanych na firmę egzemplarzy to powód do dumy - wynik jest bowiem lepszy od uzyskanego łącznie przez dwie kolejne marki w zestawieniu.

Toyota flotowym hitem. Corolla króluje

Jaki model polskie firmy szczególnie chętnie wybierają do flot? W fotelu lidera zestawienia dobrze umościła się Toyota Corolla. W pierwszym półroczu przedsiębiorcy zarejestrowali 11 674 egzemplarzy tego auta. Corolla występuje w wariantach sedan, hatchback i TS kombi, a pod maską pracuje hybryda 5. generacji. W gamie silników dostępne są jednostki 1.8 Hybrid o mocy 140 KM i 2.0 Hybrid o mocy 196 KM. To zdecydowanie najpopularniejszy model hybrydowy z dziewięciu dostępnych obecnie w gamie.

Drugą najpopularniejszą wśród firm Toyotą jest RAV4. W pierwsze 6 miesięcy roku marka sprzedała polskim firmom 4720 egzemplarzy. Dalej uplasowały się Yaris (4582 egzemplarzy), nowa Toyota C-HR (3539 egzemplarzy), YarisCross (3435 egzemplarzy) i PROACECity (3032 egzemplarzy).

Umocniliśmy się na pozycji lidera rynku flotowego, dzięki gamie nowoczesnych samochodów dostosowanych do potrzeb polskich firm oraz kompleksowej obsłudze flot od zakupu lub finansowania auta po jego bieżącą obsługę. Corolla potwierdziła swój status jako synonim auta flotowego, mamy też doskonałe wyniki w kluczowych segmentach. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień na nasze największe dostawcze auto – model PROACE MAX, wkrótce na rynku zadebiutuje nowa generacja Camry, a klientom oczekującym aut klasy premium oferujemy samochody marki Lexus – skomentował Mirosław Sochacki, Corporate Sales Senior Manager w Toyota Central Europe.

Modele Toyoty prowadzą w swoich segmentach

Japończycy chwalą się także liderami segmentów. Auta z portfolio marki świetnie wypadły we flotowym rankingu sprzedaży z podziałem na segmenty. Toyota Aygo X to najczęściej rejestrowany model przez firmy w klasie najmniejszych aut, czyli w segmencie A (776 egz., 36,1% udziału). Yaris zdominował miejską klasę B (30,6% udziału), Yaris Cross okazał się numer jeden wśród miejskich SUV-ów (20,1% udziału), segment C to domena Corolli (26,9% udziału), Toyota C-HR triumfowała z kolei w segmencie C-SUV (13,5%), a RAV4 to lider segmentu D-SUV, w którym rywalizacja jest szczególnie zacięta (11,4% udziału).

Jak prezentują się wyniki modeli z linii Toyota Professional? W segmencie CDV dominuje PROACE CITY (3032, egz., 34,1% udziału), a Hilux to najczęściej wybierany przez polskie firmy pickup (731 egz., 38,3% udziału).

Ile kosztuje Toyota Corolla?

Toyota Corolla to największy hit marki, a przy okazji najpopularniejsze auto świata. Ile kosztuje nowa Corolla? Lider rynku w wersji sedan jest dostępny w wersji 1.5 VVT-i o mocy 125 KM. Ostatnia konwencjonalnie napędzana odmiana Corolli jest dziś dostępna w promocji. Cena 94 900 zł dotyczy bazowej odmiany Active z 6-biegową skrzynią manualną. Najtańsza hybryda to z kolei wydatek 114 600 zł. Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid kosztuje dziś 125 000 zł, a Corolla TS Kombi wyceniona została na 129 000 zł.