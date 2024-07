Nowe BMW M5 już w Polsce

Nowe M5 nadal z V8 pod maską, ale już jako hybryda typu plug-in. BMW zaprezentowało w Warszawie najnowsze dziecko sportowej dywizji M i pochwaliło się imponującymi danymi technicznymi. Atletyczny sedan został subtelnie poszerzony względem "cywilnej" odmiany, a karbonowa lotka oraz poczwórnie zakończony układ wydechowy również z tyłu zdradzają, że mamy do czynienia z najmocniejszym M5 w historii. Zajrzeliśmy również do wnętrza samochodu, który po raz pierwszy przyjechał do stolicy. Czym wyróżnia się nowe BMW M5?

Model będzie dostępny jako sedan i w wersji Touring. Obecność szybkiego kombi w gamie ucieszy tych, którzy po drodze na wakacje zechcą odwiedzić Nordschleife lub inny tor. Niezależnie od wersji nadwozia, kluczowe parametry pozostają jednak takie same. Limuzyna ze zdjęć ma pod maską 4,4-litrowe V8, które tym razem jest jednak sercem układu hybrydowego. 727 KM i 1000 Nm to oszałamiające wartości płynące ze benzynowo-elektrycznego tandemu. Silnik spalinowy wykorzystuje technologię M TwinPower Turbo, międzyrzędowy kolektor wydechowy i zoptymalizowaną separację oleju. Jednostka generuje moc 585 KM oraz maksymalny moment obrotowy 750 Nm. Maksymalna moc silnika elektrycznego to 197 KM, nominalny moment obrotowy wynosi 280 Nm, a przełożenie wstępne na wejściu do skrzyni biegów zwiększa go do efektywnej wartości 450 Nm.

BMW M5 2025 - osiągi

BMW obiecuje, że względem poprzednika (i to w najbardziej ekstremalnej odmianie M5 CS) udało się poprawić m.in. czas przyspieszenia od 80 do 120 km/h i od 0 do 200 km/h. Standardowo prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h, a w połączeniu z pakietem M Driver limit ten można podnieść do 305 km/h. Przyspieszenie do setki to kwestia 3,5 s. Do 200 km/h, auto rozpędzi się w niespełna 11 sekund.

Co, oprócz lepszych osiągów, daje hybryda? BMW obiecuje szerokie możliwości jazdy w trybie bezemisyjnym. Na prądzie rozpędzimy się do 140 km/h, a zasięg EV wynosi do 69 km. Plug-in czyni tu również inne cuda - katalogowe, średnie zużycie paliwa to zaledwie 1,6 l/100 km. Jednostka Combined Charging Unit w BMW M5 umożliwia ładowanie prądem stałym o mocy do 7,4 kW.

Nowe M5 to zawodnik wagi ciężkiej

Gotowe do jazdy BMW M5 2025 waży ponad 2,5 tony. Pod względem masy własnej, nowy model gra w lidze SUV-ów. Producent zarzeka się, że układ jezdny zgrabnie zamaskuje lekką nadwagę, która wynika głównie z zastosowania baterii o pojemności 18,6 kWh. Jakich cudów dokonali inżynierowie z Bawarii?

Konstrukcja zawieszenia nowego M5 obejmuje oś przednią z podwójnymi wahaczami poprzecznymi oraz pięciowahaczową, skrętną oś tylną z niezależną kinematyką i elastokinematyką. Elektrycznie wspomagany zębatkowy układ kierowniczy z systemem M Servotronic i zmiennym przełożeniem jest sztywno przykręcony do ramy przedniej osi zapewniając optymalne wyczucie drogi oraz jak największą precyzję pracy. W połączeniu z szerokim rozstawem kół (20 cali na przedniej osi oraz 21 cali na osi tylnej) oraz wysoką sztywnością skrętną karoserii i punktów mocowania zawieszenia, efekt ma być piorunujący.

Swoje 3 grosze dorzuci również napęd M xDrive - moment obrotowy układu hybrydowego jest przenoszony na drogę za pośrednictwem napędu na wszystkie koła, który w trybie 4WD Sport ma wyraźnie odczuwalne większe przeniesienie na tylną oś. Oprócz tego do wyboru jest również tryb 2WD - cała moc ma trafiać oczywiście na tył. Udoskonalony napęd M xDrive i elektronicznie sterowany aktywny dyferencjał M na tylnej osi, zostały specjalnie dostosowane do charakterystyki napędu M HYBRID.

Pędzącego, 2,5-tonowego sedana z pewnością niełatwo zatrzymać - w standardzie mamy tu tradycyjny układ hamulcowy M, a w opcji oferowane będą hamulce węglowo-ceramiczne M. Oba warianty połączone są ze zintegrowanym układem hamulcowym, który oferuje dwie charakterystyki wyczucia pedału hamulca.

Nowe BMW M5 - wnętrze

W kokpicie nowego M5 czeka na nas "samo tłuste". Gruba, mięsista kierownica z przyciskami M1 i M2, które pozwalają zapisać indywidualne ustawienia napędu i systemów, obszerne, wygodne i obszyte miękką skórą Merino fotele, które doskonale podpierają ciało, sporo wykończeń z włókna węglowego i wielki ekran w centralnym miejscu deski rozdzielczej. To z jego poziomu można dokładnie ustawiać sposób pracy podzespołów i zmieniać właściwości auta, które zgodnie z zapewnieniami producenta, ma oferować różne oblicza - od rasowego torowego potwora, po wciąż szybkie, ale wygodne auto do odbierania dzieciaków ze szkoły. Na tych, którzy zdecydują się ruszyć swoim M5 na tor, czeka możliwość całkowitego odłączenia kontroli trakcji, M Laptimer oraz funkcja Boost Control zapewniająca maksymalną dynamikę podczas sprintów i wyprzedzania.

W nowym BMW M5 standardowo oferowana jest nowa wersja systemu BMW iDrive bazująca na systemie operacyjnym BMW 8.5, która konsekwentnie zaprojektowana została pod kątem obsługi za pomocą wyświetlacza dotykowego i naturalnej mowy. Cyfrowy system obsługi obejmuje teraz również funkcje klimatyzacji. Temperaturę, intensywność nawiewu, ogrzewanie foteli oraz – przy odpowiednim wyposażeniu – ogrzewanie kierownicy obsługuje się teraz dotykowo w specjalnym punkcie menu w dolnej części wyświetlacza kontrolnego albo za pomocą poleceń głosowych.

BMW M5 - wyposażenie

Oprócz oszałamiających osiągów, nowe M5 oferuje pokaźny zestaw udogodnień w standardzie. Bez dopłaty, w specyfikacji znajdzie się m.in. tapicerka ze skóry Merino, panel interakcji BMW, 4-strefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele przednie, oświetlenie ambientowe z oświetleniem wnętrza M, w tym oświetlenie powitalne, szklany dach panoramiczny, system nagłośnienia Surround marki Bowers & Wilkins, półka do ładowania bezprzewodowego, system bezkluczykowego dostępu, fabryczny system alarmowy, automatyczna obsługa klapy tylnej oraz kabel do ładowania.

Światowa premiera nowego BMW M5, równolegle do warszawskiego wydarzenia, odbyła się na Goodwood Festival of Speed. Jeszcze w tym miesiącu ruszy produkcja w zakładach BMW Group w Dingolfing. Nowe BMW M5 wjedzie do salonów jesienią, a dokładniej w listopadzie 2024 roku.