BMW M5 Touring - premiera

Nowe BMW M5 doczekało się odmiany Touring. Kilka tygodni po premierze sedana, marka pochwaliła się wersją kombi. Kluczowe zalety pozostały niezmienne względem krótszego wariantu - mocna hybryda plug-in pod maska, zawieszenie dostrojone przez mistrzów w swoim fachu i mnóstwo cyfrowych nowinek na pokładzie. BMW chwali się, że w nowym M5 Touring osiągi łączą się z praktycznością. A skoro jesteśmy już przy osiągach…

Nowa wersja BMW M5 jest odrobinę cięższa, a co za tym idzie - wolniejsza od limuzyny. Touring przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,6 s - sprint do setki zajmuje o 0,1 s więcej. Prędkość maksymalna wynosi dokładnie tyle, ile w wersji sedan. M5 Touring pomknie 250 km/h lub 305 km/h z pakietem M Driver. Hybryda pozwala z kolei rozpędzić się do 140 km/h w trybie elektrycznym.

Nowe BMW M5 Touring

Najmocniejsze kombi w ofercie BMW z daleka manifestuje swój potencjał. Bezwstydne dodatki aerodynamiczne, dyfuzor, poczwórnie zakończony układ wydechowy, 20-calowe koła z przodu i 21-calowe z tyłu - M5 Touring jest wyraziście stylizowane i trudno odmówić mu uroku. Delikatnie poszerzone nadwozie ma świetne proporcje i z każdej strony prezentuje się bardzo zgrabnie.

We wnętrzu znajdziemy rozwiązania dobrze znane z serii 5 i M5 w wersji sedan. Kierownica o grubym wieńcu została wyposażona w przyciski M1 i M2, które pozwalają zapisać indywidualne ustawienia napędu i systemów. Fotele są obszerne, wygodne i obszyte miękką skórą Merino. W kokpicie znajduje się również sporo wykończeń z włókna węglowego i wielki ekran w centralnym miejscu deski rozdzielczej. To z jego poziomu można dokładnie ustawiać sposób pracy podzespołów i zmieniać właściwości auta, które zgodnie z zapewnieniami producenta, ma oferować różne oblicza - od rasowego torowego potwora, po wciąż szybkie, ale wygodne auto do odbierania dzieciaków ze szkoły. Na tych, którzy zdecydują się ruszyć swoim M5 na tor, czeka możliwość całkowitego odłączenia kontroli trakcji, M Laptimer oraz funkcja Boost Control zapewniająca maksymalną dynamikę podczas sprintów i wyprzedzania.

Najbardziej praktyczne BMW M5 w historii

Skoro Touring to i słowo o bagażniku. Kufer ma 500 litrów pojemności, a pod jego podłogą znalazły się wzmocnienia i usztywnienia nadwozia. Tylną kanapę da się złożyć niemal na płasko i uzyskać dzięki temu 1630 l. Standardowe wyposażenie z dostępem komfortowym i automatyczną obsługą klapy tylnej umożliwia wygodne wkładanie i wyjmowanie bagażu. Maksymalna masa przyczepy opcjonalnego haka holowniczego wynosi 2000 kg. Walory praktyczne są więc rekordowe, w kontekście całej historii BMW M5.

Praktyczne mają być również możliwości bezemisyjnego podróżowania. Opisane wyżej osiągi to zasługa układu plug-in hybrid, który umożliwia jazdę w trybie elektrycznym. Bateria o pojemności 18,6 kWh umożliwia pokonanie od 61 do 67 km według normy WLTP. Ładowanie baterii możliwe jest wyłącznie prądem przemiennym z mocą do 11 kW.

BMW M5 Touring - zawieszenie i napęd

Moc i moment obrotowy trafiają oczywiście na obie osie za sprawą napędu M xDrive i elektronicznie sterowanego aktywnego dyferencjału M na tylnej osi. Oprócz ustawienia 4WD w menu ustawień można wybrać tryb 4WD Sport z wyraźnie odczuwalną przewagą transmisji napędu na tylną oś. Tryb 2WD ma z kolei pozwolić pobawić się nadsterownością - odłączenie DSC i przełączenie w tryb tylnonapędowy ma pozwolić na poślizgi i nieco bardziej surowe wrażenia z jazdy.

W skład zawieszenia nowego BMW M5 Touring wchodzą z kolei podwójne wahacze osi przedniej i pięciowahaczowa oś tylna o specjalnej kinematyce i elastokinematyce. W wyposażeniu standardowym znajduje się też zawieszenie adaptacyjne M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami oraz zintegrowany aktywny układ kierowniczy. Specjalne zestrojenie M, indywidualnie wybierane mapy charakterystyki oraz sterowane indywidualnie dla każdego koła amortyzatory, mają zapewniać optymalne przenoszenie sił na nadwozie, a także możliwość wyboru charakterystyki układu - od wyjątkowo dynamicznej do zupełnie komfortowej.

BMW M5 Touring - nowe multimedia

W nowym BMW M5 Touring standardem jest również nowa wersja systemu BMW iDrive bazująca na systemie operacyjnym BMW 8.5, która zaprojektowana została pod kątem obsługi za pomocą wyświetlacza dotykowego i naturalnej mowy. Cyfrowy system obsługi obejmuje teraz również funkcje klimatyzacji - temperaturę, intensywność nawiewu, ogrzewanie foteli oraz, przy odpowiednim wyposażeniu, ogrzewanie kierownicy.

Bez dopłaty, w specyfikacji M5 Touring znajdzie się m.in. tapicerka ze skóry Merino, panel interakcji BMW, 4-strefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele przednie, oświetlenie ambientowe z oświetleniem wnętrza M, w tym oświetlenie powitalne, szklany dach panoramiczny, system nagłośnienia Surround marki Bowers & Wilkins, półka do ładowania bezprzewodowego, system bezkluczykowego dostępu, fabryczny system alarmowy, automatyczna obsługa klapy tylnej oraz kabel do ładowania.

BMW M5 Touring - premiera

Poznaliśmy już wygląd oraz szczegóły techniczne dotyczące BMW M5 Touring. Auto będzie miało swoją światową premierę w połowie sierpnia 2024 roku w ramach Monterey Car Week w Kalifornii. Na rynek wejdzie natychmiast po rozpoczęciu produkcji w zakładach BMW Group w Dingolfing w listopadzie 2024 roku. BMW deklaruje, że najważniejszymi rynkami zbytu nowego topowego kombi są Niemcy i USA, a następnie Wielka Brytania, Kanada i Szwajcaria.