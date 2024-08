Nowe BMW X3 - tak wygląda nowy bawarski hit

Przez ostatnią dekadę, BMW X3 regularnie plasowało się w pierwszej trójce najchętniej wybieranych modeli BMW w Polsce. Światowy model święci triumfy nie tylko w Europie - jest dla niemieckiej marki niezwykle ważny również za oceanem. Na rynek wjeżdża właśnie czwarta odsłona X3. Samochód o oznaczeniu G45 proponuje zupełnie nowe wnętrze, szereg zmian stylistycznych i odświeżoną gamę silników. Znalazło się tu miejsce również dla 6-cylindrowej jednostki benzynowej, choć wygląda na to, że jest to łabędzi śpiew rzędowej szóstki w popularnym SUV-ie.

Widzieliśmy już nowe X3 na żywo. Jakie wrażenie robi styl auta? O jakich nowościach w kokpicie warto powiedzieć? No i najważniejsze - ile kosztują poszczególne warianty nowego BMW X3? Oto szczegóły…

BMW X3 G45 - oto nowy SUV z Bawarii

Proporcje nadwozia nie uległy zmianie, co podpowiada, że model nadal wykorzystuje płytę podłogową znaną z poprzednika. Tylnonapędowa architektura robi swoje - maska jest stosunkowo długa, zwisy krótkie, a sylwetka wzorowa. Nowe X3 jest też nieco dłuższe, szersze i niższe od modelu G01. Rozstaw osi nie zmienił się ani o milimetr - nie powinniśmy spodziewać się bardziej przestronnego wnętrza, choć warto zauważyć, że w bagażniku udało wygospodarować o 20 l więcej przestrzeni - kufer ma 570 l pojemności.

W prezentowanym X3 designerzy zastosowali elementy nowego języka stylistycznego BMW - mamy więc zlicowane klamki, zupełnie nowe reflektory, płaskie powierzchnie, specjalne wypełnienie grilla i tylne lampy o charakterystycznym wzorze. SUV wygląda całkiem zgrabnie - na żywo prezentuje się lepiej niż zapowiadały to pierwsze zdjęcia. Znacznie więcej zadziało się jednak w kokpicie i tu entuzjazm jest już nieco mniejszy. Choć doczekaliśmy się rewolucji m.in. pod względem multimediów, czy efektów specjalnych takich spłaszczona kierownica oraz ambientowe podświetlenie, niektórymi aspektami nowego wnętrza trudno się zachwycać.

Nowe BMW X3 - wnętrze

Prezentowany model X3 M50 xDrive to topowa wersja nowego SUV-a. Tworzywa użyte do wykończenia kokpitu miejscami robią wrażenie tańszych niż w poprzedniku. Dotyczy to szczególnie tkaniny użytej do pokrycia boczków drzwi i sporej połaci deski rozdzielczej. Materiał przypomina ten, który trafił m.in. do MINI Countryman - sam w sobie nie jest zły, ale ma w sobie nieco budżetowego charakteru. Zastrzeżenia można mieć również do plastikowych, czarnych klamek (nawet w serii 1 są one aluminiowe, zimniejsze w dotyku i po prostu lepiej pasują) czy kieszeni w boczkach drzwi, które nie są wyłożone choćby kawałkiem filcu.

BMW chwali się również rezygnacją z fizycznych przycisków do obsługi większości funkcji. Na szczęście, kontroler systemu multimedialnego pozostał na swoim miejscu. Na konsoli środkowej nadal mamy do dyspozycji pokrętło i kilka przycisków. Poza tym, kokpit SUV-a złożony został w większości z tych samych "klocków", które znamy z pozostałych nowych modeli. Oznacza to, że możemy liczyć na dość przyjazną obsługę większości funkcji, ekrany o wysokiej rozdzielczości i płynne działanie systemu multimedialnego.

BMW X3 - silniki i cena

Dobra wiadomość dla entuzjastów klasycznego napędu jest taka, że nadal można wybrać BMW X3 w wariancie z 3-litrowym, benzynowym silnikiem. Rzędowa szóstka zarezerwowana jest dla wariantu X3 M50 xDrive. Pozostałe wersje benzynowe, hybrydowe i wysokoprężne wykorzystują 2-litrowy, czterocylindrowy motor. Przy okazji premiery nowych modeli mamy również do czynienia ze zmianą nazewnictwa. To koniec litery "i" w oznaczeniu benzynowych silników. Stąd nowa paleta jednostek to warianty: X3 xDrive20, X3 xDrive30e i X3 xDrive20d.

Najtańszy wariant został wyceniony na 250 000 zł. Za ćwierć miliona złotych możemy wyjechać z salonu nowym X3 xDrive20, w którym jednostka benzynowa rozwija 208 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,8 s. Odrobinę droższą wersją (260 000 zł) jest X3 xDrive20d. Diesel ma 197 KM i do setki ropzpędza auto w 7,7 s.

Za 280 000 zł dostępne jest BMW X3 xDrive30e, czyli hybryda o mocy systemowej 299 KM. Przyspieszenie do setki w 6,2 s, zasięg elektryczny 81-90 km w cyklu mieszanym i ładowanie z mocą 11 kW to parametry hybrydy plug-in w nowym wydaniu.

Na szczycie oferty plasuje się X3 M50 xDrive, czyli wspomniany już wariant widoczny na zdjęciach. Moc 398 KM i przyspieszenie do setki w 4,6 s to rewelacyjne parametry. Cena? 365 000 zł

Nowe BMW X3 - jakie wyposażenie?

Ceny są nieco bardziej wyśrubowane niż w poprzedniku, ale BMW uspokaja - idą za tym korzyści w zakresie wyposażenia. Nowe BMW w każdej wersji jest już bowiem wyposażone w podgrzewane fotele przednie, system bezkluczykowy, elektryczną klapę bagażnika, BMW Live Cockpit Plus, nawigację i system BMW Operating System 9, fotele sportowe regulowane elektrycznie (czyli tzw. Sportsitze), bezprzewodową ładowarkę do smartfona, asystent parkowania z asystentem cofania, systemem Active Park Distance Control i kamerą cofania oraz komplet systemów wymaganych z uwagi na obowiązujące, unijne regulacje.