Lexus LS hitem w Polsce

Flagowa limuzyna Lexusa to model, od którego wszystko się zaczęło. Wraz z debiutem LS 400 w 1989 rozpoczęła się historia luksusowej marki należącej do Toyoty. Globalna renoma, którą zyskał Lexus jest zasługą niezawodności, trwałości, komfortu i wzorowej obsługi klienta. 35 lat i ponad 900 tysięcy sprzedanych egzemplarzy później, na rynku oferowana jest piąta generacja modelu.

Wśród rynków, na których LS wciąż święci triumfy znalazła się Polska. Dla flagowego modelu Lexusa jest to obecnie najważniejszy rynek w Europie - aż co drugi sprzedany na Starym Kontynencie LS trafia bowiem właśnie tutaj. Co sprawia, że klienci nad Wisłą tak uwielbiają japońską limuzynę?

W Polsce pierwszego Lexusa LS w oficjalnej sieci dealerskiej marki sprzedano w 1998 roku, a przez niespełna 26 lat na nasze drogi wyjechało już ponad 900 tych flagowych limuzyn. W 2024 roku Polska jest wiodącym rynkiem dla tego modelu w Europie – co drugie auto w tym regionie zostało zamówione właśnie u polskich dealerów.

Jaki wariant Polacy kupują najchętniej? Aż 78% zamówień stanowi wersja Prestige. Samochód w tej odmianie w standardzie ma m.in. elektryczną regulację tylnych wentylowanych foteli i zagłówków, przednie siedzenia z funkcją masażu, czterostrefową klimatyzację automatyczną, tapicerkę ze skóry półanilinowej, 24-drożny system audio Mark Levinson z 23 głośnikami oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa. W przypadku wersji Prestige klienci chętnie decydują się także na dodatkowy stylowy pakiet wykończenia wnętrza Artwood.

Jakie kolory nadwozia wybierane są przez klientów w Polsce? Najczęściej z salonów Lexusa LS wyjeżdża w kolorze czarnym (34%), co czwarte auto jest granatowe, a po 13% zamówień to samochody z lakierem białym lub grafitowym. Jeśli chodzi o kolorystykę wnętrza, to najczęściej zamawianą tapicerką jest biel L-White (44%).

Lexus LS - wyposażenie

Flagowy Lexus dostępny jest w czterech wersjach wyposażenia. To podstawowa wersja o nazwie Elegance, sportowo stylizowana F SPORT, opisana wyżej odmiana Prestige i wreszcie topowa Omotenashi. Poszczególne warianty różnią się między sobą nie tylko dominującą kolorystyką, ale też pokryciem foteli, wykończeniem drzwi oraz elementami ozdobnymi.

Standardem we flagowym Lexusie są 20-calowe felgi aluminiowe, a klienci mogą wybierać spośród 12 lakierów. Wposażenie wersji Elegance obejmuje również pneumatyczne zawieszenie, które zestrojono pod kątem jak największego komfortu podróżowania. O bezpieczeństwo podczas jazdy dba najnowsza generacja Lexus Safety System + 3, którą w wersjach Prestige i Omotenashi poszerzono m.in. o asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA), system ostrzegający o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA) oraz układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS). Ponadto, bez dopłaty w LS oferowane są także adaptacyjne światła drogowe BladeScan oraz panoramiczna kamera parkowania z systemem wykrywania pieszych (PVMA).

Dwa najwyższe warianty wyposażenia mają także system autonomicznego parkowania, który w razie potrzeby wyręczy szofera w trudnych manewrach. Dbałość o szczegóły podkreślają również drobiazgi poprawiające wyciszenie m.in. specjalnie zaprojektowane mocowania układu wydechowego, które ograniczają niepożądane wibracje.

Kierowca ma przed sobą 12,3-calowy ekran cyfrowych zegarów oraz wyświetlacz HUD na przedniej szybie, który ma przekątną 10 cali. Widoczność do tyłu zapewnia cyfrowe lusterko wsteczne, a telefon można naładować przy pomocy ładowarki indukcyjnej. Klapa bagażnika z funkcją kick otwiera się i zamyka elektrycznie i reaguje ruch nogi.

Lexus LS - jaki silnik?

Nowa generacja modelu ma pod maską hybrydowy układ napędowy, który łączy mocny, 3,5-litrowy motor benzynowy z silnikiem elektrycznym. Moc trafia na wszystkie koła za pomocą napędu 4x4 E-FOUR z mechanizmem różnicowym Torsen. Układ Multistage Hybrid osiąga moc 359 KM, rozpędza limuzynę do setki w czasie 5,5 s, a średnie zużycie paliwa wynosi 9,3 l/100 km.

Lexus LS - cena

Ile kosztuje dziś flagowa limuzyna marki? Klienci muszą mieć w zanadrzu przynajmniej 570 000 zł, ale mogą skorzystać również z leasingu KINTO One, w którym miesięczna rata wynosi od 5164 zł netto przy umowie na trzy lata, 15-procentowej opłacie wstępnej oraz 30 tys. km limitu przebiegu.

Wersja F Sport to wydatek 630 000 zł, wariant Prestige wyceniony jest na 670 000 zł, a Lexus LS Omotenashi kosztuje 740 000 zł.