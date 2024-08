Skoda powiększa rodzinę. Nowa Octavia Essence i RS już na rynku

Nowa Skoda Octavia jako kombi i liftback początkowo była dostępna w średnich wersjach wyposażeniowych. Teraz producent wprowadza do Polski dwie odmiany – najtańszą Essence oraz topową RS z nową jednostką 2.0 TSI o mocy 265 KM. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowa Skoda Octavia w zależności od wersji na świat patrzy przez ostro zarysowane matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji. Nowe lampy to najbardziej zauważalna zmiana, a obejmują zewnętrzny moduł bi-LED, który obsługuje światła mijania i drogowe, z kolei na sekcję wewnętrzną składają się dwa rzędy 36 pojedynczych segmentów matrycowych (o 12 więcej niż w poprzedniej generacji). Każdy segment może być sterowany oddzielnie, by nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Nowa Skoda Octavia - tak wygląda kombi i liftback w nowym stylu

Z tyłu nazwa SKODA na klapie jest już wypisana czcionką zgodną z najnowszą wizualizacją marki. Lampy wyróżniają animowane kierunkowskazy sięgające aż do pokrywy bagażnika. Poprzecinane wlotami przeprojektowane zderzaki wydłużyły nadwozia o centymetr do 4,7 m. Najmodniejsze kolory w tym sezonie to odcień Mamba Green (foto) dostępny wyłącznie w wersjach Sportline i RS oraz pomarańczowy Phoenix zastrzeżony dla kombi (foto).

Skoda Octavia jak nowy Superb, multimedia zaskakują

Zmiany wlały się także do wnętrza. Atrakcyjny kokpit zyskał garść poprawek. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy wirtualny kokpit i 10-calowy ekran środkowy, który na życzenie można zastąpić 13-calowym wyświetlaczem (jak w modelu Superb czy Kodiaq). Większa stacja multimedialna to bardziej intuicyjny interfejs, który wyraźnie ułatwia obsługę. Brawo za "wyciągnięcie" skrótów najczęściej funkcji na górną część ekranu.

Dwustrefowa klimatyzacja Climatronic jest teraz seryjna. Skoda postarała się o nowinki ułatwiające życie codzienne. Stąd na pokładzie chłodzony 15-watowy Phone Box do szybkiego ładowania smarftona. Pasażerowie mogą korzystać z portów USB-C o mocy wyjściowej 45 W (trzykrotnie większa moc ładowania niż wcześniej). Ulepszony system bezkluczykowego dostępu Kessy automatycznie odblokowuje lub blokuje drzwi, gdy tylko kierowca znajdzie się w odległości mniejszej niż 1,5 metra od auta. Sztuczna inteligencja w drugiej połowie 2024 roku zostanie zintegrowana z asystentem głosowym Laura i będzie dostępna jako standard.

Skoda Octavia 2024 - jaka jest pojemność bagażnika kombi i wersji liftback?

Kluczową zaletą pozostaje przestronność i praktyczność wnętrza. Skoda Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności 640 l, Octavia liftback od 600 l. Nikt w tej klasie nie ma nic większego.

Drobne rozwiązania, które polepszają użyteczność to również popisowa dyscyplina Skody. Z każdym modelem wchodzą nowe gadżety i zawsze dają frajdę z odkrywania ich oraz testowania. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc na co dzień, to Octavia ponownie zaskakuje funkcjami spod hasła "Simply Clever". Wnętrza można wzbogacić o pakiet komfortowego snu. Koc i boczne zagłówki drugiego rzędu zatroszczą się o pasażerów skłonnych do drzemki podczas jazdy.

Do kombi przewidziano automatycznie chowaną osłonę bagażnika. Z tyłu debiutuje schowek do przechowywania toreb, kubków i butelek. Wielofunkcyjna kieszeń w bagażniku ma teraz dwa regulowane haczyki. Uchwyt na tablet można także założyć z tyłu sportowych foteli. Skrobaczka do szyb we wlewie paliwa i parasol w przednich drzwiach są z ekomateriałów. Szczotka w schowku przednich drzwi to standard.

Nowa Skoda Octavia - silnik 1.5 robi różnicę

Nowa Skoda Octavia daje wybór z sześciu silników. W miejsce bazowej jednostki 1.0 TSI/110 KM wskoczył podstawowy silnik benzynowy 1.5 TSI o mocy 115 KM połączony z 6-biegową skrzynią manualną (producent obiecuje zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,5-5,8 l/100 km, przyspieszenie 0-100 km/h w 10,5 s). Mocniejszy wariant to 1.5 TSI/150 KM (spalanie na poziomie 5,4-5,8 l/100 km, 8,6 s przyspieszenie 0-100 km/h).

Obie jednostki 1.5 TSI są dostępne z technologią miękkiej hybrydy mHEV i przekładnią DSG. Dzięki dodatkowej instalacji energia odzyskana podczas hamowania jest magazynowana w 48-woltowym akumulatorze litowo-jonowym i w razie potrzeby elektryczny zastrzyk zapewnia wsparcie dla silnika spalinowego lub umożliwia jazdę w trybie EV.

Nowa Skoda Octavia 2.0 TDI w dwóch wersjach

Silnik Diesla 2.0 TDI to dwie wersje mocy do wyboru - 115 KM lub 150 KM. Producent obiecuje zużycie oleju napędowego na poziomie 4,5-4,9 l/100 km.

Skoda Octavia RS - silnik 2.0 TSI mocniejszy o 20 KM

Skoda Octavia RS jest dostępna wyłącznie z jednostką 2.0 TSI/265 KM (o 20 KM więcej; 370 Nm). Nowe oprogramowanie silnika wygeneruje basowy pomruk, zwiększa obroty przy rozruchu, a w trybie Sport wyostrzy reakcję na gaz.

Nowa Skoda Octavia - tak jeździ z silnikiem 1.5 TSI/150 KM. Szkoda pieniędzy na 2.0 TDI

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień (wersja Sportline). Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Do tego okazuje się bardzo oszczędna. Podczas spokojnej jazdy Octavia kombi z czterema dorosłymi osobami na pokładzie i ich bagażem zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd. Także w porównaniu do droższej jednostki wysokoprężnej 2.0 TDI/150 KM różnice w zapotrzebowaniu na paliwo są nieznaczne, a 1.5 TSI przekonuje do siebie wyższą kulturą pracy i możliwością jazdy na wyłączonym silniku dzięki wsparciu instalacji miękkiej hybrydy.

Nowa Skoda Octavia w wersji Essence jest najtańsza. Oto ceny i wyposażenie

Nowa Skoda Octavia na początek była dostępna w wersji wyposażeniowej Selection i Sportline. Teraz na rynku debiutuje bazowa odmiana Essence i usportowiona RS.

Najtańsza wersja Essence w standardzie oferuje m.in. funkcję Front Assist i Lane Assist czy wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz rozpoznawanie znaków drogowych. We wnętrzu cyfrowy zestaw wskaźników Digital Display. Lista obejmuje także bezkluczykowy dostęp do auta Kessy GO, czujni parkowania (z tyłu), system light and rain assist, świata LED z przodu i z tyłu w standardzie.

Wersja Selection obejmuje m.in. czujniki parkowania przód i tył, kamerę cofania, wskaźniki Virtual Cockpit, elektrycznie składane podgrzewane lusterka boczne, podgrzewane fotele przednie, 17-calowe alufelgi, czujnik zmierzchu i deszczu, bezdotykowo otwierana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, asystent pasa ruchu, funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, rozpoznawanie znaków drogowych, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, tempomat, alarm, hill-hold control, bezkluczykowy system obsługi samochodu.

Odmiana Sportline jest bogatsza m.in. o reflektory TOP LED Matrix, przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów, 18-calowe alufelgi Vega Aero Black, zewnętrzne lusterka w kolorze czarnym, elektrycznie składane lusterka boczne, automatycznie przyciemniające się lusterko po stronie kierowcy, progresywny układ kierowniczy, sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm, sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, skórzaną sportową 3-ramienną kierownicę wielofunkcyjną (z manetkami DSG), aluminiowe nakładki na pedały, wybór profilu jazdy Driving Mode Select.

Skoda Octavia RS to ostrzejsza stylistyka i obniżone o 15 mm zawieszenie. W kabinie 13-calowy ekran stacji multimedialnej z nawigacją, adaptacyjny tempomat, Side Assist, Lane Assist z adaptacyjnym prowadzeniem po torze + Emergency Assist (Travel Assist). 18-calowe alufelgi COMET Black.

Skoda Octavia Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje od 108 500 zł

Skoda Octavia Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje od 108 500 zł (kombi od 112 600 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 117 400 zł.

Odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 117 200 zł (kombi od 121 300 zł). Octavia Essence 1.5 TSI/150 KM m-HEV to kosztuje od 124 000 zł.

Skoda Octavia Essence z bazowym silnikiem Diesla 2.0 TDI/115 KM wymaga przynajmniej 123 900 zł (kombi – 128 000 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w wyjściowej wersji wyposażeniowej kosztuje od 137 300 zł (kombi od 141 400 zł).

Ile kosztuje Octavia w wersji Selection?

Skoda Octavia Selection kosztuje od 125 800 zł – to cena za model liftback z silnikiem 1.5 TSI/115 KM. Kombi to wydatek od 129 200 zł.

Miękka hybryda 1.5 mHEV/115 KM jest standardowo łączona z dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG. Octavia z nowocześniejszym napędem kosztuje od 135 000 zł (liftback) i 138 400 zł za kombi.

Skoda Octavia liftback z mocniejszym silnikiem benzynowym 1.5 TSI mHEV/150 KM to wydatek od 134 500 zł (kombi 137 900 zł). Auto z technologią miękkiej hybrydy oraz seryjnym automatem DSG kosztuje odpowiednio: 141 600 zł i 144 900 zł.

Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI/150 KM za 149 700 zł

Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI/150 KM kosztuje od 149 700 zł (kombi od 155 300 zł). Miękka hybryda w tej wersji wyposażeniowej podnosi cenę odpowiednio do 157 000 zł i 162 600 zł.

Octavia z silnikiem Diesla 2.0 TDI/150 KM połączonym z 7-biegowym automatem DSG jako liftback kosztuje od 155 100 zł, za kombi trzeba zapłacić od 158 500 zł. Skoda Octavia Sportline 2.0 TDI wymaga przynajmniej 170 300 zł (kombi – 175 900 zł).

Nowa Skoda Octavia RS kosztuje od 179 000 zł

Skoda Octavia RS liftback 2.0 TSI/265 KM kosztuje od 179 000 zł. Usportowione kombi RS wymaga kwoty od 183 300 zł.