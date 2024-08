GITD powiększa sieć CANARD o 128 nowych fotoradarów i OPP

Główny Inspektorat Transportu Drogowego pracuje nad powiększeniem sieci CANARD o 128 nowych systemów do kontroli kierowców i wykrywania wykroczeń. Niedawno informowaliśmy o 43 nowych lokalizacjach odcinkowego pomiaru prędkości na autostradach i ekspresówkach. Teraz GITD za ok. 24 mln zł zamierza ustawić przy drogach 70 nowych fotoradarów. I to nie byle jakich, tylko przyrządów najnowszej generacji. Czego i gdzie mogą spodziewać się kierowcy?

Rozbudowę sieci CANARD podzielono na dwa jednakowe etapy. W każdym GITD zamierza kupić po 35 nowych fotoradarów za ponad 11,8 mln zł. Do wyścigu o lukratywny kontrakt zgłosiły się cztery firmy, a wśród nich największy postrach wśród kierowców może siać foto-przyczepa.

Reklama

Foto-przyczepy zamiast 70 fotoradarów. Tego w Polsce jeszcze nie było

Reklama

Rozbudowa sieci CANARD może otworzyć drogę do masowego zastosowania na polskich drogach lidarów, czyli urządzeń wykorzystujących technologię laserową. Firma Vitronic z Kędzierzyna-Koźla (spółka-córka niemieckiego przedsiębiorstwa Vitronic GmbH) zaoferowała GITD lidar o nazwie POLISCAN FM1. Przyrząd daje się również montować w opancerzonej przyczepie, co szczególnie może podziałać na zwiększenie liczby karanych kierowców. 70 takich przyrządów wyceniono na 20,6 mln zł.

Producent twierdzi, że dzięki zastosowaniu lidaru skanującego obszar drogi tysiącami wiązek światła laserowego każdej sekundy, jego sprzęt jest dokładniejszy niż klasyczne fotoradary (wykorzystujące do pomiaru prędkości efekt Dopplera). Wyższa precyzja ma objawiać się choćby znacznie mniejszą rozbieżnością samej wiązki. Tradycyjny fotoradar znany z naszych dróg potrafi dwa auta jadące bardzo blisko siebie uznać za pojedynczy obiekt. Z kolei POLISCAN FM1 bez problemu namierza kilka pojazdów jadących obok siebie (lub jeden za drugim) i na zdjęciu odpowiednio dokumentuje wykroczenia oraz pozwala na automatyczny odczyt numerów rejestracyjnych. Eliminuje też do minimum efekt zjawiska wzajemnego przysłaniania się aut. Zastosowanie dwóch kamer pozwala urządzeniu wybrać optymalną sytuację do zrobienia zdjęcia – laser jako oczy lidaru już z odległości 75 m namierza każdy samochód i cierpliwie śledzi czyhając na najlepszy moment do uwiecznienia ew. wykroczenia.

Jeden fotoradar i cztery razy więcej mandatów

W tych samych warunkach drogowych urządzenie laserowe było w stanie zarejestrować nawet cztery razy więcej naruszeń, niż tradycyjny radar dopplerowski (szczególnie w przypadku gęstszego ruchu). Zanotowano nawet przypadek, kiedy lidar zrobił precyzyjne zdjęcie dowodowe auta jadącego na odległym pasie, które na chwilę pojawiło się w wolnej przestrzeni tuż pod ręką jadącego na pierwszym planie rowerzysty. Z taką sprawnością niemiecki sprzęt ma spisywać się nie tylko na trasach z dużym natężeniem pojazdów czy też drogach szybkiego ruchu, ale też specjalizować w pomiarach w trudnych sytuacjach – POLISCAN FM1 można ustawiać m.in. na łukach dróg i w tunelach, czyli tam gdzie klasyczne fotoradary są bezużyteczne. Lidar produkowany pod Frankfurtem nie tylko ujawnia przekroczenia prędkości. Można go również wykorzystywać jednocześnie do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

Foto-przyczepy postrachem kierowców. Mogą pracować 10 dni bez kabla z prądem

Możliwości urządzenia mogą imponować. Jeśli dodać do tego, że foto-przyczepę, czyli sterowaną pilotem samojezdną platformę (Enforcement Trailer), można ustawić dosłownie wszędzie (jednego dnia może działać w miejscowości X, następnego w miejscowości Y), to kierowców czekają ciężkie czasy. Sprzęt dzięki pancernej obudowie oraz bezprzewodowej łączności można zostawić bez nadzoru, a wymienne pokładowe akumulatory zasilają lidar nawet przez 10 dni pracy (odpada potrzeba przyłącza jak w przypadku klasycznych fotoradarów na słupach). Rozwiązanie to bardzo lubią służby francuskie czy niemieckie, które wykorzystują je np. do kontroli przestrzegania ograniczeń prędkości w rejonie remontów i przebudowy dróg.

Ten fotoradar to pogromca kierowców - łapie 32 auta na raz

Fotoradar Mesta Fusion RN francuskiej firmy IDEMIA to sprzęt, który zaoferowała spółka Sprint z Olsztyna (147 takich urządzeń ustawiono w ramach wcześniejszych zakupów). 70 przyrządów w dwóch transzach ma kosztować 21,6 mln zł.

Fotoradar Mesta Fusion RN to obecnie najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Francuski przyrząd nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Urządzenie może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania – ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów. Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem.

16,5 tys. mandatów z jednego miejsca

Obecnie z ponad 440 fotoradarów prawdziwym rekordzistą okazuje się właśnie fotoradar Mesta Fusion RN ustawiony w Świdniku przy al. Tysiąclecia (wlot do miasta, jadąc od strony Lublina, ograniczenie prędkości do 50 km/h). Na podstawie zdjęć z tego urządzenia wystawiono w tym roku grubo ponad 16,5 tys. mandatów.

Polski fotoradar śledzący skontroluje wszystkie pasy ruchu każdej autostrady

Trzeci przyrząd to dzieło polskiej spółki PolCam Systems, która w koncernie obronnym Grupa WB odpowiada za rozwój systemów bezpieczeństwa drogowego. Warszawska firma zaoferowała fotoradar śledzący SmartEye ST-1 i 70 takich urządzeń chce sprzedać GITD za 16,7 mln zł.

SMARTEYE to rodzina fotoradarów wykorzystujących głowicę 3D. Przyrząd zamontowany stacjonarnie jest w stanie wykrywać i śledzić 32 pojazdy na sześciu pasach ruchu i to w obydwu kierunkach. – W efekcie za pomocą jednego urządzenie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkie pasy ruchu każdej autostrady w Polsce – powiedział Maciej Klosiński z firmy PolCam.

SMARTEYE umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, po buspasie, na zakazie, pod prąd, przejazd na czerwonym świetle czy zmianę pasa ruchu w niedozwolonym miejscu. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek.

Fotoradar TraffiStar SR390 jest lekki i łatwo go ukryć

Wreszcie spółka Lifor z Bytomia zgłosiła się z fotoradarem TraffiStar SR390 - to sprzęt opracowany przez inżynierów niemieckiej firmy Jenoptik. Obecnie w Polsce są tylko dwa takie urządzenia. Dwie transze po 35 przyrządów mają kosztować niecałe 16,8 mln zł.

Fotoradar TraffiStar SR390 zamontowany stacjonarnie jest w stanie śledzić prędkość pojazdów na czterech pasach ruchu. Dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Sprzęt ma też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu.

Fotoradar TraffiStar SR390 waży tylko 7,5 kg – tak lekka konstrukcja ułatwia stosowanie urządzenia na drogach. Do montażu nie potrzeba specjalnych, ciężkich konstrukcjach. Wystarczy dostępna infrastruktura, czyli np. słupy lub bramownice sygnalizacji świetlnej zawieszone nad jezdnią. To oczywiście przekłada się na szybkość montażu i usprawnia późniejsze serwisowanie urządzenia.

Mandat nie tylko za prędkość i przejazd na czerwonym świetle

Fotoradar TraffiStar SR390 w wersji mobilnej może zastąpić również tradycyjne wideorejestratory z nieoznakowanych radiowozów. Nie wymaga ingerencji w układy samochodu i co ciekawsze nie wymaga też zrównania prędkości ze sprawcą szaleńczej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku policyjnego pomiaru). Poza tym może pracować na statywie rozstawionym przy drodze.

Wśród funkcjonalności jest też umiejętność rejestrowania przypadków przejazdu na czerwonym świetle z równoczesnym wykonywaniem pomiarów prędkości. W tej konfiguracji urządzenie działa z wykorzystaniem wideodetekcji, a więc bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.

GITD ma nowy sposób na karanie kierowców. Nie unikniesz mandatu

Co ciekawe, poza inwestycjami w sprzęt GITD myśli też o lepszej ściągalności mandatów - kary za wykroczenia drogowe chce egzekwować administracyjnie. Taka zmiana odebrałaby kierowcom możliwość migania się od odpowiedzialności (dziś piraci drogowi np. nie odbierają listu poleconego z ITD czy nie odpowiadają na pismo, w którym należy wskazać sprawcę przekroczenia prędkości czy przejazdu na czerwonym świetle).

LISTA lokalizacji 70 nowych fotoradarów - miejscowości i drogi

Który fotoradar stanie przy polskich drogach? Najpierw GITD przeprowadzi testy tych urządzeń. Próby przewidują m.in. ocenę poziomu detekcji wykroczeń drogowych – minimum 85 proc. Za 100 proc. przysługuje maksymalna ocena 15 punktów. Aż 20 punktów przewidziano za skuteczność rozpoznawania wizerunku kierującego pojazdem (min. 80 proc.). Gwarantowana sprawność pojedynczego urządzenia w okresie gwarancji musi być przynajmniej na poziomie 95 proc. (maks. 5 punktów).

Wiemy za to gdzie 70 nowych fotoradarów zacznie dyscyplinować kierowców. Niżej lista pierwszych 35 lokalizacji z podziałem na województwa, miejscowości i drogi.