Fiat Grande Panda to powrót tanich aut

Dobre wieści z Turynu. Włosi wzięli się w garść i na 125. urodziny marki Fiat wracają do gry z mocą nowych modeli i nowych układów napędowych. Jednym z kluczowych graczy w nowej ofercie ma być Grande Panda. Model zaprojektowany na wzór kultowego poprzednika, dostępny globalnie dla wszystkich kierowców i napędzany nowoczesnymi, również spalinowymi silnikami.

Fiat Grande Panda, podobnie jak jego krewny Citroen C3, wykorzystuje nową platformę STLA Smart stworzoną specjalnie z myślą o całej serii popularnych i tanich samochodów. W oparciu o tę architekturę do 2027 roku producent wprowadzi co najmniej pięć nowych modeli. Skalowalna konstrukcja umożliwia zastosowanie silników spalinowych, elektrycznych i miękkiej hybrydy.

Nowy Fiat dla ludu. Taka jest Grande Panda

Części wspólne z innymi modelami koncernu pozwolą obniżyć cenę, ale Grande Panda ma swój indywidualny charakter. Wystarczy spojrzeć na nadwozie pełne smaczków i nawiązań do poprzednika oraz wnętrze, które mocno różni się od tego, które znamy z Citroena i Opla. Deska rozdzielcza z 10-calowym zestawem wskaźników i 10,25-calowym radiem cyfrowym, charakteryzują się jedynym w swoim rodzaju stylem, który nawiązuje do kształtu toru Lingotto.

Fiat obiecuje dbałość o szczegóły połączoną z praktycznymi schowkami. W desce rozdzielczej znajdują się schowki o łącznej pojemności 13 litrów, a producent zapewnia, że we wnętrzu może wygodnie podróżować 5 osób. Bagażnik ma pojemność 361 litrów, a 3,99 m długości nadwozia pozwoliło wygospodarować przestrzeń odpowiednią nawet dla rodzin. Wysokość nowej Pandy to 1,57 m, a szerokość - 1,76 m.

Grande Panda została wyposażona w nisko umieszczone na drzwiach trójwymiarowe litery, w których odbija się otoczenie. Auto, zgodnie z filozofią "No Grey" jest dostępne w siedmiu wersjach kolorystycznych - czerwonej, białej, czarnej, zielonej, brązowej, niebieskiej i żółtej.

Fiat Grande Panda. Silnik 1.2 i wersja elektryczna

Pierwszy samochód z nowej rodziny Fiata będzie dostępny zarówno w wersji elektrycznej, jak i hybrydowej. Ta druga wykorzysta dobrze znany silnik 1.2, w tym wydaniu generujący 100 KM. Jak działa ta hybryda? Jednostkę połączono z nową 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów, a głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 28 KM łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa prądu, a odzyskana energia ładuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 0,432 kWh. Elektryczna wersja ma z kolei akumulator o pojemności 44 kWh i jednostkę elektryczną o mocy 113 KM. Grande Panda w tym wariancie oferuje ponad 320 km zasięgu w cyklu mieszanym WLTP.

Nowy elektryk wykorzystuje również sprytne rozwiązanie w kwestii ładowania. Grande Panda jest pierwszym pojazdem na rynku wyposażonym w zintegrowany przewód do ładowania, wykorzystujący prąd zmienny do 7 kW. Spiralny kabel posiada specjalną obudowę pod maską, co pozwala zaoszczędzić miejsce w bagażniku, a także sprzyja wygodzie na co dzień.

Fiat Grande Panda - cena?

Fiat nie podzielił się na razie oficjalnym cennikiem nowego modelu, który jeszcze w tym roku ma wjechać do salonów. Pozostaje zerknąć w cennik bliźniaczego Citroena C3. Auto, które w wersji spalinowej wyceniono na 71 250 zł, a w odmianie elektrycznej - 110 650 zł. Czy Fiat zdoła przebić tę kwotę mocniejszą ofertą? Byłaby to szansa na powrót włoskiej marki do segmentu, w którym przed laty niepodzielnie rządził…

Nowy Fiat Grande Panda to pierwszy z pięciu modeli zapowiedzianych na najbliższe trzy lata. Razem z premierą Włosi zmieniają styl, a technologia montażu aut z modułów przełoży się na przystępną cenę. Co będzie następne? Fiat zapowiedział już m.in. następcę Tipo. Tani kompakt ma pojawić się na rynku w przyszłym roku.