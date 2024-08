Fiat Panda hitem wśród tanich samochodów. Rośnie zapotrzebowanie

Fiat Panda pierwszej generacji zadebiutował w 1980 roku. Wówczas pudełkowate auto zaprezentował premierowi Włoch sam Gianni Agnelli, czyli twórca potęgi marki z Italii. Panda jako tani i praktyczny samochód z miejsca stała się hitem. W ciągu kolejnych trzech lat, zyskała opcję składanego, miękkiego dachu i napędu 4x4, a w lipcu 1984 roku z taśm produkcyjnych zjechał milionowy egzemplarz.

Fiat Panda 2. generacji był produkowany wyłącznie w Tychach. Obecna Panda od 2011 roku powstaje we włoskim zakładzie Pomigliano d'Arco. Trzynaście lat na rynku to szmat czasu – w Polsce to najstarszy model wśród najtańszych na rynku. Okazuje się jednak, że leciwy wiek to żadna przeszkoda, bo popyt na niedrogą i sprawdzoną konstrukcję z benzynowym silnikiem szybuje.

Panda z silnikiem spalinowym dostępna do 2027 roku. Fiat zwiększa produkcję

Żeby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu z europejskich rynków fabryka Fiata w Pomigliano zwiększa produkcję Pandy o 20 proc. do ok. 175 tys. aut w 2024 roku. Co ważne, obecna 3. generacja będzie wytwarzana co najmniej do 2027 roku. Włosi nie obawiają się też o wydolność zakładu – w przeszłości z taśmy zjeżdżało rocznie nawet 180 tys. sztuk Pandy. Dla kierowców poszukujących taniego i prostego auta to rewelacyjna wiadomość.

Oto nowy Fiat Pandina. Tanie auta spalinowe nie znikną

Kolejna dobra informacja to nowy Fiat Panda w dwóch różnych wersjach wyposażenia – bazowej i topowej Pandina. Nazwa drugiej odmiany wzięła się od pieszczotliwego określenia tego auta przez Włochów. Samochód został przystosowany do unijnych regulacji, które nakładają na producentów obowiązek wyposażenia już bazowej wersji w szereg nowych systemów wsparcia kierowcy.

Fiat Pandina stworzony na bazie nadwozia cross stylistycznie nawiązuje do łaciatego niedźwiedzia. Pełno tu odwołań do czarno-białego miśka, np. na dekielku felgi pojawiła się buźka małej pandy. Pandina oprócz już istniejących kolorów – białego Gelato, czarnego Cinema, czerwonego Passione i niebieskiego Italia – oferuje nowy żółty kolor Positano i nowe dwukolorowe zestawienia (z kontrastowym czarnym dachem).

Nowy Fiat Panda - wnętrze i dwa 7-calowe wyświetlacze

Nowość Fiata od progu wita polakierowaną na biało deską rozdzielczą i fotelami z wytłoczonym monogramem i logo Pandina. Do tego jest nowy 7-calowy wirtualny zestaw wskaźników, który można konfigurować do trzech widoków. Stacja multimedialna to nowy 7-calowy ekran z Apple CarPlay i Android Auto.

Fiat Pandina, czyli nowa Panda wyposażona na bogato

Standardowe wyposażenie obejmuje sześć poduszek powietrznych i zupełnie nowe funkcje wspomagania kierowcy. O bezpieczeństwo zadba system hamowania awaryjnego zapobiegający uderzeniom w tył innych pojazdów, asystent utrzymania pasa ruchu i czujnik zmęczenia. Samochód oferuje również rozpoznawanie znaków drogowych.

Tylne czujniki parkowania ułatwią manewrowanie, a nowy tempomat utrzyma ustawioną prędkość - od 30 km/h. Automatyczne światła drogowe dostosowują oświetlenie do warunków drogowych. Większość funkcji jest obsługiwana przez kamerę zamontowaną na wewnętrznym lusterku wstecznym.

Fiat Pandina z silnikiem benzynowym 1.0/70 KM Hybrid.

Fiat postawił na rozwiązanie Mild Hybrid łączące 3-cylindrowy silnik 1.0 o mocy 70 KM przy 6000 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym 92 Nm przy 3500 obr./min z 12-woltowym elektrycznym BSG (Belt integrated Starter Generator) i baterią litową. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy. Zamiast typowego alternatora mamy "rozrusznik-alternator" (BSG), który ładuje akumulator podczas hamowania (silnikiem spalinowym), a podczas przyspieszania potrafi wspomagać silnik konwencjonalny. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje.

Ile kosztuje nowy Fiat Panda?

Fiat Panda w nowej odsłonie jest już dostępny w Polsce. Podstawowa wersja kosztuje od 73 000 zł. Najbogatsza odmiana Pandina to wydatek na poziomie 85 500 zł.