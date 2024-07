Toyota C-HR. Promocja na bestsellera

Toyota kusi rabatami na C-HR. Crossover, który w zeszłym roku zastąpił prawdziwego bestsellera, ma ambicje na powtórzenie sukcesu poprzednika. Szersza gama silników i obecność hybrydy plug-in w ofercie mają pomóc zrealizować ten plan. Teraz, Toyota obniżyła ceny C-HR w wariancie PHEV. Każda odmiana objęta jest rabatem w wysokości 12 000 zł - jakie wyposażenie i osiągi proponuje kompaktowy SUV? Oto szczegóły…

Nowa cena Toyoty C-HR Plug-In Hybrid to 168 900 zł. Czym wyróżnia się ta wersja napędowa? To topowy wariant w gamie - ma moc 223 KM, rozpędza się do setki w 7,4 s, a bateria litowo-jonowa o pojemności 13,6 kWh pozwala pokonać 66 km wyłącznie na prądzie. Po naładowaniu akumulatora z domowego gniazdka lub z miejskiej stacji ładowania, średnie zużycie paliwa wynosi tylko 0,8 l/100 km. Toyota chwali się jeszcze jedną zaletą C-HR Plug-In Hybrid - Japończycy podkreślają, że po wyczerpaniu energii w baterii auto przełącza się w tryb hybrydowy i pozostaje oszczędne, jak każda hybryda Toyoty.

Toyota C-HR Plug-In Hybrid za 168 900 zł

C-HR w wersji PHEV, w bazowym wariancie wyposażenia Comfort Plus, proponuje m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele przednie, system bezkluczykowy, 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem oraz nawigacją Connected i 4-letnim pakietem transmisji danych. Wśród systemów bezpieczeństwa dostępnych bez dopłaty znalazły się m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystent bezpiecznego wysiadania (SEA), inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC), asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), a także kamera cofania.

Toyota C-HR taniej o 12 000 zł

W salonach Toyoty można też zamówić auto w pozostałych wersjach wyposażenia - Style, Executive, GR SPORT oraz dwóch wariantach limitowanych Executive Premiere Edition i GR SPORT Premiere Edition. Wszystkie zostały objęte nowym rabatem w wysokości 12 000 zł.

Oznacza to, że Toyota C-HR Plug-in Hybrid Style kosztuje teraz od 173 900 zł.Głównymi wyróżnikami tej wersji są 18-calowe felgi, przednie i tylne czujniki parkowania, większy, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego, a także bezprzewodowa ładowarka do smartfona.

Bogatsza odmiana Executive, w cenie 184 900 zł, proponuje 19-calowe felgi aluminiowe, czarny dach oraz wykończenie przedniego grilla i tylnego zderzaka w kolorze fortepianowej czerni. Ponadto, wyposażenie auta w porównaniu z wersją Style wzbogacono o przednie fotele sportowe, elektryczną regulację fotela kierowcy, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika oraz system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED z możliwością personalizacji. Do wersji Executive można zamówić pakiety Tech (13 000 zł) oraz VIP (13 000 zł).

Toyota C-HR - cena i wyposażenie

Limitowana wersja Executive Premiere Edition kosztuje 210 900 zł. W standardzie, znajdziemy w niej wszystkie elementy wyposażenia wersji Executive z pakietami Tech i VIP oraz dodatkowo malowanie nadwozia Bi-tone+ z tylną częścią auta w kolorze Night Sky Black i tapicerkę skórzaną.

Toyota C-HR 2.0 PHEV GR Sport wyceniona została na 199 900 zł. Auto charakteryzuje się elementami stylistycznymi GR SPORT oraz 19-calowymi felgami aluminiowymi, a w środku tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede. Standardowe wyposażenie wersji GR SPORT obejmuje system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA), lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe (AHS), system doświetlania zakrętów, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM), kamerę monitorującą kierowcę (DMC), asystenta zmiany pasa ruchu (LCA) oraz zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park. Do auta można dokupić pakiet VIP (13 tys. zł).

Na szczycie gamy - Toyota C-HR Plug-In Hybrid GR Sport Premiere Edition. Za tak długą nazwą kryje się równie długa lista wyposażenia. Auto za 210 900 zł ma w standardzie 20-calowe felgi aluminiowe, cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, systemem Premium Audio JBL z 9 głośnikami, a także cyfrowy kluczyk (uruchomienie usługi w późniejszym terminie) i malowanie nadwozia Bi-tone+ z tylną częścią auta w kolorze Night Sky Black.

Konkurencja nie śpi

Jakie modele konkurują z Toyotą C-HR Plug-In Hybrid? Rywali w tej klasie nie brakuje - hybrydy typu plug-in są coraz popularniejsze i na dobre zagościły już w ofertach europejskich i koreańskich marek. Z jakimi rywalami Toyota C-HR walczy o względy klientów?

Najtańszym, bo wycenionym na 160 800 zł crossoverem typu PHEV jest Kia Niro PHEV. Auto jest tańsze o 8100 zł, ale proponuje nieco skromniejsze wyposażenie standardowe. Kia jest napędzana układem o mocy 183 KM, a producent obiecuje niemal identyczny zasięg w trybie EV - Niro PHEV ma bezemisyjnie pokonywać 65 km w cyklu mieszanym.

Jeep Renegade to kolejny kompaktowy crossover dostępny w wariancie plug-in hybrid. Cena 185 400 zł dotyczy wariantu 4xe o mocy 190 KM. Mamy tu napęd na 4 koła i przyzwoite wyposażenie w standardzie. W gamie jest również mocniejsza odmiana 4xe 240 KM - dostępna jest tylko w topowych wersjach wyposażenia, co winduje cenę do poziomu 189 900 zł.

Jednym z rywali Toyoty C-HR jest również Mitsubishi Eclipse Cross. Hybryda plug-in o mocy 188 KM wyceniona została na minimum 191 990 zł. Pod maską pracuje silnik 2.4, a akumulator zapewnia elektryczny zasięg do 55 km wg WLTP. Podobnie jak w przypadku Jeepa, standardem jest tu napęd na obie osie.