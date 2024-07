Nowy odcinkowy pomiar prędkości

System odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce rozrasta się błyskawicznie. Nowe kamery pojawiają się jak grzyby po deszczu i pilnują prędkości znacznie skuteczniej niż tradycyjne fotoradary. 1 lipca uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości w gminie Biała. System zaczął już dokumentować wykroczenia kierowców, a dopuszczalna prędkość na odcinku objętym pomiarem wynosi 50 km/h. Gdzie znajduje się nowy odcinek objęty pomiarem? Kierowcy muszą szczególnie uważać na drodze krajowej nr 74, na trasie Wieluń-Walichnowy. 4-kilometrowy odcinek biegnie od miejscowości Biała Pierwsza do Białej Rządowej.

To jednak nie koniec - już wkrótce zaczną działać nowe kamery. Trwają testy i odbiory kolejnych urządzeń, w tym takich, które zamontowane zostały pod koniec 2023 roku. Gdzie kierowcy muszą szczególnie uważać i jak efektywne są odcinkowe pomiary prędkości na polskich drogach?

Pułapka skuteczniejsza od fotoradaru. Nowe odcinkowe pomiary już działają

Pomiar, który od niedawna działa w okolicach Wielunia został uruchomiony na odcinku o długości 3,8 km. Lokalizacja została wytypowana z uwagi na wnioski mieszkańców. Na odcinku objętym obecnie pomiarem, w miejscowości Biała Pierwsza, w 2020 roku doszło do śmiertelnego wypadku. 17-letni piłkarz lokalnego klubu piłkarskiego został potrącony przez BMW, za kierownicą którego siedział 20-letni kierujący. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym informuje, że uruchomienie OPP jest odpowiedzią na pilną potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Odcinkowy pomiar w gminie Biała (woj. łódzkie) jest jednym z kilku odcinków, na których niedawno uruchomione zostały kamery. Wykroczenia rejestrowane są od niedawna również na 1,6-kilometrowym fragmencie drogi krajowej w miejscowości Dukla (Trakt Węgierski), a także na drodze wojewódzkiej nr 835 biegnącej przez miejscowości Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka. OPP obejmuje 3 km tej trasy i tam również 4 kamery pilnują, by kierowcy nie przekraczali 50 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości. Będą nowe lokalizacje

Gdzie możemy się spodziewać nowych pomiarów odcinkowych? Niektóre lokalizacje są jeszcze typowane, a na niektórych kamery zostały już zamontowane. Oto miejsca, przy których urządzenia stanęły w 2023 roku. Są na niej również świeżo uruchomione kamery w Dukli, Gniewczycy Łańcuckiej i Białej:

Lp województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi 1 MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 2 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 3 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 4 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 5 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 6 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 7 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E 8 ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 9 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 10 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 11 PODKARPACKIE Rzeszów-Nosówka ul. Dębicka P 1391 12 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 13 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 14 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 15 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491- Lutcza 782 K 19 16 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 17 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 18 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D 19 DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 20 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka – Brynka W 151 21 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 22 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice – Klisino W 416 23 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 24 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 25 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 26 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 27 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 28 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 29 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 30 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 31 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 32 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 33 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 34 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 35 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa K S8 36 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 37 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 38 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678 39 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44

Plany GITD są ambitne - aż 43 nowe lokalizacje OPP na drogach krajowych i powiększenie sieci CANARD o ponad 100 nowych systemów do kontroli prędkości i wykrywania innych wykroczeń. To zapowiedź mocnych inwestycji, a środki na rozbudowę systemu pochodzą przede wszystkim z Krajowego Planu Odbudowy.

Lista metod na skuteczne dyscyplinowanie kierowców mocno się zwiększy, a znajdą się na niej 43 zespoły kamer do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 70 fotoradarów, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach i 5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

Pomiary odcinkowe skuteczne jak nigdy. 846 kierowców w jeden dzień

Statystyki systemu CANARD dowodzą, że odcinkowe pomiary to niebywale skuteczna metoda na dokumentowanie wykroczeń kierowców. W 2024 roku odcinkowy pomiar prędkości ustawiony w 36 lokalizacjach zarejestrował już ponad 146 tysięcy naruszeń czyli aż dwa razy więcej mandatów niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Na dobę system OPP łapał aż 846 kierowców, czyli jednego co około 2 minuty.

Gdzie znajduje się najskuteczniejszy odcinkowy pomiar w Polsce? Kamery rejestrujące rekordową liczbę wykroczeń pracują na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Na 8-kilometrowym odcinku tej trasy obowiązuje ograniczenie do 110 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla aut ciężarowych. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia prędkość z przejazdu jest wyższa niż ten limit. Od początku 2024 roku odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 ujawnił 56,4 tys. wykroczeń. Dla porównania drugi pod względem skuteczności OPP zamontowany na S7 w tunelu Zakopianki ujawnił niewiele ponad 14 tys. wykroczeń.

Mandaty za prędkość w 2024 - taryfikator

Mandaty za prędkość w 2024 - taryfikator

Kary za przekroczenie prędkości nie należą obecnie do najniższych. Jakie stawki przewiduje taryfikator?