Odcinkowy pomiar prędkości i fotoradary. Nowe lokalizacje

Odcinkowy pomiar prędkości to obecnie 44 aktywne lokalizacje. Żółte kamery kontrolują kierowców m.in. na autostradach i trasach szybkiego ruchu. System zarejestrował już przeszło 130 tys. naruszeń, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Z kolei 442 fotoradary ujawniły przeszło 349 tys. wykroczeń.

Niebawem jednak statystyki mandatowe poszybują. Na mapie Polski pojawił się nowy odcinkowy pomiar prędkości oraz nowy francuski fotoradar Mesta Fusion RN. Gdzie uważać?

Reklama

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w tunelu na S3. Łatwo się zagapić

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zamontowano przed wjazdem i na wyjeździe tunelu w ciągu oddanej do użytku drogi ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim. Kierowcy muszą tam szczególnie uważać, ponieważ trasa prowadzi przez malownicze krajobrazy Sudetów, łatwo się zagapić. Do tego wrażenie robi sam tunel, który jest uznawany za najdłuższy w Polsce tego typu przejazd wydrążony w skale.

Reklama

Mandat leci co 1,48 minuty. Ograniczenie prędkości do 80 km/h w tunelu na S3

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w tunelu na S3 składa się z sześciu kamer. Długość odcinka to odpowiednio: 2592 m kierunek Legnica i 2447 m kierunek Lubawka. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 km/h. Mandat dostanie każdy, kto przejedzie przez tunel szybciej niż w 1,48 min.

– System odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów w tunelu na drodze S3 został włączony wraz z jego otwarciem dla ruchu – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD. – Urządzenia pracują obecnie w fazie testów. Po ich pomyślnym zakończeniu zostanie włączone w tryb rejestracji naruszeń – dodał.

Odcinkowy pomiar prędkości w 11 nowych lokalizacjach. Oto lista

Po przełączeniu kamer w tryb rejestracji wykroczeń w tunelu na S3 sieć odcinkowych pomiarów prędkości obejmie 45 aktywnych lokalizacji. Tylko w tym roku GITD uruchomił już 10 nowych OPP (11 z systemem z S3). Lista obejmuje:

odcinkowy pomiar prędkości na DW 902 w Katowicach (Drogowa Trasa Średnicowa); długość odcinka pomiarowego – 1,3 km, dozwolona prędkość – 80 km/h;

OPP na DK 74 w miejscowościach Biała Pierwsza – Biała Rządowa (woj. łódzkie) obejmuje 3,8 km tej trasy, obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h;

odcinkowy pomiar prędkości już rejestruje wykroczenia na DW 835 biegnącej przez miejscowości Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka. OPP obejmuje 3 km tej trasy, dozwolona prędkość – 50 km/h;

odcinkowy pomiar prędkości w miejscowości Dukla (Trakt Węgierski) nadzorem objął fragment 1,6 km DK19. Obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h.

miejscowość Lutcza w woj. podkarpackim – DK19, długość odcinka pomiarowego – 1,7 km, dozwolona prędkość – 50 km/h;

Kietlice – Klisino w woj. opolskim – DW416, długość odcinka pomiarowego – 2,4 km, dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych 90 km/h, samochody ciężarowe – 70 km/h,

Mikołów ul. Gliwicka (woj. śląskie) – DK44, długość odcinka pomiarowego – 1,3 km, dopuszczalna prędkość 50 km/h,

miejscowość Białcz w woj. lubuskim – DW132, długość odcinka pomiarowego – 3 km, dopuszczalna prędkość 50 km/h,

miejscowość Łubianka – Brynka w woj. zachodniopomorskim (DW151),

autostrada A2 pomiędzy węzłami Poznań Komorniki a Poznań Krzesiny, dozwolona prędkość – 120 km/h.

Nowy fotoradar łapie 32 samochody jednocześnie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w 2023 roku wymienił najstarsze i najbardziej awaryjne fotoradary Fotorapid CM. Zamiast tych urządzeń przy drogach stanęło 98 przyrządów Multaradar CD i 147 fotoradarów Mesta Fusion RN francuskiej firmy IDEMIA. W 2 lokalizacjach wprowadzono urządzenia TraffiStar SR390 do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle. Obecnie w sieci CANARD działają 442 fotoradary, które od początku tego roku zarejestrowały 349,2 tys. naruszeń. Prawdziwym rekordzistą okazuje się właśnie fotoradar Mesta Fusion RN ustawiony w Świdniku przy al. Tysiąclecia (wlot do miasta, jadąc od strony Lublina, ograniczenie prędkości do 50 km/h). Na podstawie zdjęć z tego urządzenia wystawiono 13 953 mandatów.

Nowy fotoradar Mesta Fusion RN przy drodze krajowej DK16. Już 443 urządzenia

Teraz GITD dołączył do sieci nowe urządzenie. Przy drodze krajowej DK16 w miejscowości Franciszkowo (gmina Iława w woj. warmińsko-mazurskim) już działa kolejny francuski fotoradar Mesta Fusion RN. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 70 km/h. Dzięki temu kierowców kontrolują już 443 fotoradary.

Fotoradar Mesta Fusion RN to obecnie najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Francuski przyrząd nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Urządzenie może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania – ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów. Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem.

Ustawią 128 nowych systemów do kontroli prędkości

GITD szykuje się także do powiększenia sieci CANARD aż o 128 nowych systemów do kontroli prędkości i wykrywania innych wykroczeń. W tym przewidziano aż 43 nowe lokalizacje OPP na drogach krajowych. Rozbudowę sfinansują pieniądze pozyskane z KPO. Lista obejmuje: 43 zespoły kamer do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 70 fotoradarów, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach i 5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

GITD ma nowy sposób na karanie kierowców

W efekcie statystyki skuteczności systemu CANARD mogą wystrzelić. Szczególnie, że GITD kary za wykroczenia drogowe chce egzekwować administracyjnie. Taka zmiana odebrałaby kierowcom możliwość migania się od mandatów (dziś piraci drogowi np. nie odbierają listu poleconego z ITD czy nie odpowiadają na pismo, w którym należy wskazać sprawcę przekroczenia prędkości czy przejazdu na czerwonym świetle).