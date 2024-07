Budowa drogi S12 - wiemy, kiedy powstanie kluczowy odcinek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drugiego odcinka drogi ekspresowej S12 na Mazowszu. Nowy odcinek między Przysuchą i Wieniawą to fragment ważnej trasy, która docelowo połączy autostradę A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego ze wschodnią granicą państwa w Dorohusku. Inwestycję o wartości 597,4 mln zł zrealizuje konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Jak podkreśla GDDKiA, to już 20. umowa na budowę drogi ekspresowej podpisana od początku tego roku.

Odcinek o długości 14,7 km poprowadzi przez gminy Przysucha i Wieniawa (pow. przysuski) oraz gminę Wolanów (pow. radomski). Od dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego w realizacji są więc dwa sąsiadujące ze sobą odcinki o łącznej długości ponad 29 kilometrów, od granicy z woj. łódzkiego i mazowieckiego w kierunku w Radomia i Lublina.

Reklama

Budowa dróg w Polsce. S12 połączy A1 z granicą

Reklama

Dlaczego trasa jest tak istotna? Oprócz znaczenia dla międzynarodowego transportu oznacza również nową jakość dla mieszkańców Ziemi Łódzkiej i południowego Mazowsza. Odcinek, który od dziś jest w realizacji pozwoli przejąć ruch tranzytowy z zatłoczonej DK12 biegnącej przez wsie i miasta. Natężenie ruchu jest spore - średni dobowy ruch na tej trasie między Piotrkowem Trybunalskim a Radomiem waha się od blisko 10 tysięcy w okolicy Radomia, do prawie 25 tysięcy w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego.

Nowa droga między Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim

Jakimi parametrami będzie się wyróżniać droga ekspresowa S12 między Piotrkowem Trybunalskim i Radomiem? Ten odcinek ekspresówki będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości każdy, a także pas awaryjny o szerokości 2,5 metra.

W skład inwestycji na odcinku Przysucha – Wieniawa wchodzą również dwa węzły drogowe (Przysucha na przecięciu z DW727 i Wieniawa u zbiegu z obecną DK12), dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP Wieniawa Północ i MOP Wieniawa Południe), obwód utrzymania drogi, mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie. Wykonawca ma również zadbać o szlaki migracji zwierząt - wytyczone zostaną trzy duże przejścia i liczne przepusty. W bezpośrednim sąsiedztwie trasy powstaną zaś nowoczesne drogi techniczne i infrastruktura dla pieszych oraz rowerzystów. Wybór rodzaju nawierzchni pozostaje w gestii wykonawcy.

Budowa drogi S12 - kiedy otwarcie?

Wiemy, jak długo potrwa realizacja. Projekt i budowa to zadania, na które przewidziane zostały 43 miesiące. Na wykonanie projektu oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca ma 21 miesięcy. Pozostały czas (22 miesiące) to okres prac budowlanych, przy czym w przeciwieństwie do etapu projektowania w okresie budowy uwzględniane będą tzw. przerwy zimowe (od połowy grudnia do połowy marca). Oznacza to, że nową drogą kierowcy pojadą za około 2 lata.