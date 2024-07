Utrata prawa jazdy w obszarze niezabudowanym

Na czerwcowym posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydano rekomendację, która istotnie zmieni sytuację kierowców w Polsce. Ci, którym zdarza się przesadzić z prędkością, muszą szykować się na ostrzejsze kary. Dotychczasowe przepisy dotyczące utraty prawa jazdy na 3 miesiące za zbyt szybką jazdę zostaną rozszerzone. Z uprawnieniami pożegnają się również kierowcy, którzy pojadą o ponad 50 km/h za szybko również poza obszarem zabudowanym. Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury o planowane zmiany. Dowiedzieliśmy się również, kiedy nowe zasady dla kierowców mogłyby wejść w życie.

Resort pracuje nad zmianą prawa zgodnie z czerwcowymi rekomendacjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt musi przejść przez pełną ścieżkę legislacyjną, dlatego nowe prawo mogłoby zacząć obowiązywać pod koniec tego roku - powiedziała w rozmowie z dziennik.pl Anna Szumańska, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Mandat i utrata prawka - takie zmiany szykuje ministerstwo

Gdzie zaczną obowiązywać nowe zasady? Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h będzie oznaczało utratę uprawnień na 3 miesiące również poza obszarem zabudowanym, ale tylko na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. W praktyce oznacza to, że nowe zasady będą obowiązywać na popularnych "krajówkach". Wszystkie autostrady i większość dróg ekspresowych w Polsce to drogi dwujezdniowe.

Powodem planowanych zmian jest troska o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jak podkreśla KRBRD, to właśnie na jednojezdniowych trasach poza obszarem zabudowanym dochodzi w Polsce do ponad 90 proc. wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Prace Rady skupiają się na poprawie zarządzania prędkością na tego typu drogach i wyeliminowaniu z ruchu drogowego kierowców, którzy dokonują najcięższych wykroczeń, w tym m.in. przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.

Mandaty i utrata prawa jazdy. Taryfikator 2024

Przepisy dotyczące utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości obowiązują w Polsce już od 2015 roku. Kierowcy zdążyli przyzwyczaić się do tych zasad i wiele wskazuje na to, że niebawem będą musieli dostosować się do nowych reguł. Jakie mandaty i kary przewidywane są obecnie za przekroczenia prędkości?

Najczęstszy grzech kierowców na polskich drogach od niedawna jest wysoko punktowany i karany surowiej. Zmiany w taryfikatorze, które weszły w życie w 2022 roku wyraźnie podniosły kwoty mandatów. Oprócz tego, dodatkowym środkiem dyscyplinującym jest prawo recydywy - popełnienie tego samego wykroczenia dwukrotnie wiąże się z podwojeniem grzywny.

Tyle wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości w 2024 roku: