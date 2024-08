Prawo jazdy może uzyskać każdy obywatel Polski, jeśli spełnia minimalne wymagania wiekowe dla danej kategorii prawa jazdy. Osoba, która już posiada prawo jazdy i chce uzyskać uprawnienia na dodatkową kategorię. Dyplomata przebywający na placówce w Polsce.

Kroki do uzyskania prawa jazdy

Od 2014 roku obowiązuje uproszczona procedura zdobycia prawa jazdy, której kluczowym elementem jest uzyskanie numeru PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Numer ten identyfikuje kandydata w systemie szkół jazdy i ośrodków egzaminacyjnych.

Każdy przyszły kierowca musi przejść badania lekarskie. Warto skontaktować się ze szkołą jazdy, gdyż często współpracują one z odpowiednimi lekarzami. Lekarz wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy

Wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie – starostwa powiatowego, urzędzie miasta lub dzielnicy.

Należy przygotować wniosek o wydanie prawa jazdy, orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie, dowód osobisty lub paszport. Jeśli starasz się o kolejną kategorię to potrzebujesz dotychczasowe prawo jazdy.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią (np. 17 lat), wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Po złożeniu wniosku, urząd wyda numer PKK. Może to potrwać od kilku godzin do nawet dwóch miesięcy, w zależności od tego, czy Twoje dane wymagają dodatkowej weryfikacji.

Uczestnictwo w kursie i egzaminach

Po otrzymaniu numeru PKK masz dwie opcje. Musisz przystąpić do standardowego kursu w szkole jazdy, który obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Możesz też samodzielnie uczyć się teorii. Zapisać się na egzamin teoretyczny w WORD-zie i później przystąpić tylko do kursu praktycznego w szkole jazdy. Po ukończeniu kursu teoretycznego oraz praktycznego, musisz zdać odpowiednie egzaminy (teoretyczny i praktyczny) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Odbiór prawa jazdy

Po zdaniu egzaminu praktycznego, WORD przesyła informację do Twojego urzędu, a Ty możesz opłacić wydanie dokumentu (koszt to 100 zł). Możesz sprawdzić online na stronie info-car.pl, czy Twoje prawo jazdy jest już gotowe do odbioru. Czas oczekiwania to zazwyczaj około 9 dni roboczych, ale w wyjątkowych przypadkach może to potrwać do 2 miesięcy.

Prawo jazdy możesz odebrać osobiście w urzędzie (zabierz dowód tożsamości) lub poprosić o przesyłkę pocztową, jeśli zaznaczysz tę opcję we wniosku.

Co w przypadku odmowy wydania prawa jazdy?

W razie odmowy wydania dokumentu, masz 14 dni na odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Złożenie wniosku przez Internet

Możesz też złożyć wniosek przez platformę ePUAP, o ile masz profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Proces online obejmuje wypełnienie formularza, dołączenie skanów dokumentów oraz wysłanie oryginałów (np. orzeczenia lekarskiego) pocztą.

Po dwóch dniach roboczych otrzymasz numer Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK). Dostaniesz go na swoje konto na platformie ePUAP albo pocztą,w zależności od tego, co wskażesz we wniosku.