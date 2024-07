Utrata prawa jazdy wkrótce również w obszarze niezabudowanym

Szykują się zmiany w prawie i zaostrzenie kursu wobec piratów drogowych, którzy jeżdżą zbyt szybko również poza obszarem zabudowanym. Na czerwcowym posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydano rekomendację, która będzie oznaczać surowsze kary dla kierowców. Dotychczasowe przepisy dotyczące utraty prawa jazdy na 3 miesiące za jazdę o ponad 50 km/h ponad limit prędkości zostaną rozszerzone i zaczną obowiązywać również w terenie niezabudowanym. Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury o planowane zmiany. Dowiedzieliśmy się również, kiedy nowe zasady dla kierowców mogłyby wejść w życie.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Resort pracuje nad zmianą prawa zgodnie z czerwcowymi rekomendacjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt musi przejść przez pełną ścieżkę legislacyjną, dlatego nowe prawo mogłoby zacząć obowiązywać pod koniec tego roku - potwierdziła w rozmowie z dziennik.pl Anna Szumańska, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Będą nowe przepisy. Łatwiej o utratę prawa jazdy

Reklama

Nowe zasady będą dotyczyć kierowców również za znakiem D-43 "koniec obszaru zabudowanego". Prawo nie będzie jednak obowiązywać na wszystkich tego typu drogach. Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h będzie oznaczało utratę uprawnień na 3 miesiące również poza obszarem zabudowanym, ale tylko na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. W praktyce oznacza to, że nowe zasady będą obowiązywać na popularnych "krajówkach". Wszystkie autostrady i większość dróg ekspresowych w Polsce to drogi dwujezdniowe.

Z czego wynikają planowane zmiany? Chodzi rzecz jasna o bezpieczeństwo kierowców i innych uczestników ruchu. Jak podkreśla KRBRD, to właśnie na jednojezdniowych trasach poza obszarem zabudowanym dochodzi w Polsce do ponad 90 proc. wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Rekomendacje Rady skupiają się na poprawie zarządzania prędkością na tego typu drogach i wyeliminowaniu z ruchu drogowego kierowców, którzy dokonują najcięższych wykroczeń, w tym m.in. przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.

Mandaty i utrata prawa jazdy. Taryfikator 2024

Zmiany, nad którymi pracuje Ministerstwo, muszą przejść przez pełną ścieżkę legislacyjną, co oznacza, że na ich wejście w życie poczekamy przynajmniej do końca tego roku. Będzie to prawdziwa rewolucja dla kierowców, którzy przyzwyczaili się do jeżdżenia sporo ponad limit na typowych, jednojezdniowych drogach. Przepisy dotyczące utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym obowiązują w Polsce już od 2015 roku. Kierowcy będą musieli dostosować się do nowych reguł. Jakie mandaty i kary przewidywane są obecnie za przekroczenia prędkości?

Najczęstszy grzech kierowców na polskich drogach od niedawna jest karany surowiej i wiąże się z wyższą liczbą punktów karnych. Zmiany w taryfikatorze, które weszły w życie w 2022 roku wyraźnie podniosły kwoty mandatów. Oprócz tego, dodatkowym środkiem dyscyplinującym jest prawo recydywy - popełnienie tego samego wykroczenia dwukrotnie wiąże się z podwojeniem grzywny.

Tyle wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości w 2024 roku: