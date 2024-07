Znak D-54 to strefa czystego transportu. Jak wygląda? W których miastach nowe SCT?

Strefa czystego transportu to obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. W Polsce pierwsza strefa zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2024 roku w Warszawie i razem z nią przy drogach zadebiutował znak D-54 wyznaczający początek SCT. Jednak białą tablicę z czarną ramką i zielonym symbolem auta w okręgu powinni poznać nie tylko stołeczni kierowcy. SCT i związane z nimi ograniczenia planuje także Kraków, Wrocław, Szczecin, Kielce, Gliwice, Poznań, Toruń, Lublin i Rzeszów. Stąd znak D-54 niebawem pojawi się w innych miastach.

Jakie konsekwencje czekają kierowców, którzy złamią przepisy dotyczące SCT i mimo obowiązującego ich zakazu wjadą za znak D-54? Mamy najnowsze dane po miesiącu obowiązywania strefy w Warszawie.

Jaki mandat za znakiem D-54? Czy za brak naklejki grozi kara?

Zakaz wjazdu do pierwszej strefy czystego transportu dotyczy samochodów benzynowych starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. W ten sposób Warszawa wyrzuca z SCT diesle do normy Euro 3 włącznie oraz auta benzynowe do Euro 1 włącznie. Zarząd Dróg Miejskich szacuje, że stanowią one ok. 3 proc. aut w stolicy. Z tego połowa to pojazdy mieszkańców, czyli podlegające wyłączeniom.

– Trzy grupy kierowców, którzy mogą się starać o możliwość wjazdu do strefy czystego transportu, to są mieszkańcy Warszawy, którzy płacą tutaj podatki, seniorzy, którzy mają skończone 70 lat, i osoby niepełnosprawne, które posługują się kartą parkingową – powiedział Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.

Właśnie tym kierowcom potrzebne są naklejki wydawane przez ZDM. Jednak za brak nalepki nie ma kary. Mandat 500 zł grozi za wjazd do SCT pojazdem, który nie spełnia norm oraz nie kwalifikuje się do wyłączenia z nich (np. nie został zgłoszony w ZDM).

500 zł kary? Za znakiem D-54 kamery wyłapują samochody

– Kontrole wjazdów do Strefy Czystego Transportu prowadzone są przez strażników miejskich wspólnie z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich – powiedział dziennik.pl Sławomir Smyk, rzecznik prasowy straży miejskiej w Warszawie. – Patrol jedzie w wyznaczone miejsce, gdzie pracownik ZDM ustawia kamerę oraz sprzęt monitorujący. W chwili rozpoczęcia działań strażnicy obserwują monitor, na którym wyświetlany jest obraz z kamery. System posiada połączenie z bazą CEPiK. Kamera z ok. 200 m odczytuje numery rejestracyjne, system analizuje dane i przekazuje informacje o tym, czy pojazd jest uprawniony do wjazdu do strefy – wyjaśnił.

Zielone podświetlenie auta oznacza, że ma prawo wjazdu za znak D-54. Auta zweryfikowane jako nieuprawnione do wjazdu do SCT system znakuje na czerwono. Wówczas do akcji wkraczają strażnicy miejscy.

Straż Miejska o SCT: Na czerwono zaświeciło 178 kierowców

– Weryfikacja następuje podczas bezpośredniej kontroli i rozmowy z kierującym. Jak dotąd kontrole były prowadzone na terenie dzielnic Śródmieście, Wola oraz Praga-Północ. W ich wyniku strażnicy pouczyli 178 kierowców – wyjaśnił Smyk. – Z obserwacji strażników wynika, że najczęściej kontrolowane są osoby, które są mieszkańcami stolicy. Najczęstszym tłumaczeniem jest "zagapiłem się" lub brak wiedzy na temat działania SCT oraz obowiązujących w niej przepisów – wyjaśnił.

Jak wygląda naklejka SCT na szybę? Przypomina Umweltplakette stosowaną w Niemczech

Nowa zielona naklejka SCT ma kształt koła o średnicy 8 cm. Swoją formą (grafiką) jest podobna do Umweltplakette, czyli plakietki ekologicznej wymaganej od kierowców w Niemczech. Zawiera informacje dotyczące: rodzaju paliwa, roku produkcji, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwę gminy, która ją wydała oraz oznaczenie SCT. Szczegółowe informacje umieszcza się w następującej kolejności:

rodzaj paliwa: 1) Pb – benzyna; 2) D – olej napędowy; 3) M – mieszanka (paliwo-olej); 4) LPG – gaz płynny (propan-butan); 5) CNG – gaz ziemny sprężony (metan); 6) H – wodór; 7) LNG – gaz ziemny skroplony (metan); 8) BD – biodiesel; 9) E85 – etanol; 10) EE – energia elektryczna; 11 N – inne,

rok produkcji pojazdu,

numer rejestracyjny pojazdu,

nazwa gminy wydającej nalepkę,

oznaczenie SCT.

Ile kosztuje nowa naklejka SCT na szybę. Co mówią przepisy?

Konieczność posiadania naklejki i jej cena są zapisana w ustawie o elektomobilności. Art. 39 mówi, że:

Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

Które samochody mogą wjechać do SCT w Warszawie?

Do SCT w przypadku Warszawy może wjechać samochód z silnikiem benzynowym (w tym z LPG) spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat). W przypadku auta z silnikiem Diesla granicą jest norma Euro 4 lub rocznik produkcji 2005 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu – 19 lat).

Czy przejeżdżając przez Warszawę muszę mieć naklejkę SCT?

W Warszawie przewidziano, że każdy ma możliwość wjazdu do SCT cztery razy w roku, niezależnie od tego, czy samochód spełnia normy emisji spalin. Czyli mandat 500 zł może przytrafić się przy piątej wizycie w stolicy.

Czy naklejka wydana w innym mieście uprawnia do wjazdu do SCT np. w Warszawie?

Społeczny ratusz informuje, że naklejka wydana np. w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu SCT w Warszawie. Uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.

Samochód z instalacją LPG i hybryda nie wjadą do SCT?

To czy samochód jest wyposażony w instalację gazową LPG nie ma znaczenia. Istotny jest podstawowy sposób napędzania auta. Związane jest to z trudnościami związanymi z weryfikacją czy pojazd aktualnie porusza się z napędem na gaz, czy nie, a to z kolei mogłoby się to wiązać z nadużyciami i faktyczną nieskutecznością prawa. Podobnie jest w przypadku pojazdów z napędem hybrydowym. Będą one traktowane jak zwykłe auta z napędem benzynowym czy na olej napędowy.

Za wjazd do strefy czystego transportu będą pobierane opłaty?

Ogólnokrajowe przepisy dopuszczają taką możliwość. Jednak władze Warszawy zdecydowały się nie wprowadzać opcji płatnego wjazdu do SCT dla pojazdów niespełniających jej wymogów.