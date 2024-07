MG HS w nowej odsłonie - premiera

Choć MG HS jest w Polsce dopiero od niedawna, sam samochód ma już parę lat na karku. Przyszedł czas na nową generację. Brytyjska marka w rękach Chińczyków śmiało poczyna sobie na europejskich rynkach. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, MG HS w nowej odsłonie to bliźniak Roewe RX5 - modelu oferowanego w Państwie Środka.

Nowe MG HS ujrzało światło dzienne podczas Goodwood Festival of Speed. Wygląd zmienił się nie do poznania! Zgrabne, ostrzejsze linie, lepsze proporcje, umiejętnie zastosowane designerskie zabiegi - HS wcale nie wygląda jak budżetowy SUV i choć nadal trudno tu mówić o widocznym i spójnym języku stylistycznym dla całej marki, nowe MG w niczym nie przypomina stereotypowych chińskich projektów.

Nowe MG HS - wymiary

Model drugiej generacji jest większy od poprzednika. Długość to 4655 mm, rozstaw osi 2700 mm, szerokość 1890 mm, a wysokość 1664 mm. Jak MG wypada pod tym względem w porównaniu z rywalami? Jest odrobinę dłuższe, szersze i niższe od Toyoty RAV4 oraz Forda Kugi. To naprawdę spory samochód i pozostaje wierzyć na słowo, że te wymiary przekładają się również na wielkość kabiny i ilość miejsca dla pasażerów. Bagażnik ma 507 litrów pojemności.

MG HS 2025 - druga odsłona SUV-a

Sporo zmieniło się również w kwestii układów napędowych, bowiem obok dobrze znanego silnika benzynowego 1.5 o mocy 169 KM pojawiła się odmiana hybrydowa typu plug-in. Sercem układu nadal jest wspomniany wyżej motor, ale zgodnie z deklaracjami producenta, auto jest w stanie przejechać ponad 100 km wyłącznie w trybie elektrycznym. Imponujący zasięg ma być zasługą baterii o pojemności 24,7 kWh. Spore ogniwo zwiększa masę auta, ale daje nadzieję na szerokie możliwości bezemisyjnej jazdy. Silnik spalinowy generuje w tym układzie 142 KM, a jednostka elektryczna rozwija moc 209 KM.

Hybryda będzie również znacznie bardziej dynamicznym wariantem. Bazowy silnik rozpędza auto do setki w czasie 9,4 s, a mocniejsza wersja plug-in zrobi to w 6,8 s. W odmianie benzynowej do wyboru będzie skrzynia ręczna, lub 7-stopniowy automat dwusprzęgłowy. Hybryda jest parowana wyłącznie z automatem.

MG HS 2025 - wyposażenie i cena

Na dokładne specyfikacje musimy jeszcze poczekać, ale na liście standardowego wyposażenia znajdą się m.in. kamera cofania, bezprzewodowa ładowarka do smartfona oraz pakiet systemów wsparcia kierowcy.

Ile kosztuje nowe MG? Cena sugeruje, że klienci tłumnie ruszą do salonów marki. Producent wycenił na razie nowy model na 24 995 funtów, czyli równowartość około 125 000 zł. Obecna generacja kosztuje w Polsce minimum 108 000 zł. Jeśli ceny w oficjalnych, polskich cennikach pozostaną na zbliżonym poziomie, będziemy mieli do czynienia z hitem. Dotychczasowe wyniki sprzedaży MG sugerują, że Polacy na poważnie zainteresowali się chińską marką.

MG w Polsce. To nowa, tania marka

Dane dotyczące sprzedaży mówią same za siebie - marka należąca do koncernu SAIC Motor w pierwszych miesiącach 2023 roku sprzedała w Polsce więcej aut niż renomowane marki takie jak Fiat oraz Jeep. Jakie modele obok MG HS oferuje w Polsce producent? Gama składa się obecnie z czterech modeli. Oprócz dużego SUV-a, który właśnie doczekał się nowej odmiany, w ofercie jest MG ZS. To prawdziwy magnes na klientów, który rywalizuje m.in. z Dacią Duster. Jego cena to 79 800 zł. W gamie dostępny jest również elektryk. MG4 z baterią 51 kWh w podstawowej wersji kosztuje od 125 200 zł. Odmiana topowa XPOWER wyceniona jest na przynajmniej 169 000 zł. Najmniejszym modelem, który niedawno dołączył do gamy jest z kolei MG 3. Samochód w cenie 87 950 zł oferuje 195-konny układ hybrydowy. W ofercie dostępne są trzy wersje wyposażenia - Standard, Excite i Exclusive.