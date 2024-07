Dacia rozbiła bank w Polsce. Jeden model schodzi na pniu

To ważny rok dla Dacii. Marka przez ostatnie kilkanaście miesięcy przeszła solidną zmianę wizerunku. Outdoorowe konotacje, wprowadzenie nowej identyfikacji modeli, zupełnie zmienione logo - w świecie rumuńskiej marki pod francuskim zarządem bardzo dużo się dzieje. Jak poradziła sobie Dacia na polskim rynku i czy importer ma co świętować?

Statystki sprzedaży po pierwszym półroczu nie pozostawiają złudzeń - silniki z LPG niezmiennie cieszą się ogromnym wzięciem. Napędzane dwoma rodzajami paliwa Dacie są najczęściej wybierane przez klientów, choć wprowadzenie hybrydowych wersji również odbiło się echem wśród klienteli. Oto, jak wyglądają konkretne liczby po pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku.

Dacia świętuje - fabryczne LPG hitem

W pierwszej połowie tego roku zarejestrowano w Polsce 9120 samochodów Dacia. Większość, bo aż 64% wybranych przez klientów samochodów stanowiły auta z fabryczną instalacją LPG. Dacia wykorzystuje swoje rynkowe położenie najlepiej jak potrafi - jest na tę chwilę jedynym producentem oferującym kompletną gamę samochodów wyposażonych w silniki z fabryczną instalacją gazową.

Dacia jest szóstą marką w sprzedaży do klienta indywidualnego z wynikiem 4608 zarejestrowanych samochodów. To o 3 procent więcej względem analogicznego okresu z zeszłego roku. Które modele cieszyły się największym wzięciem? Najbardziej popularnym modelem marki w pierwszej połowie roku była Dacia Duster. W gamie Dacii jest to praktycznie osobna marka i prawdziwa instytucja. Dużym zainteresowaniem wśród klientów indywidualnych zaraz po Dusterze cieszyła się też Dacia Sandero - najtańsze auto oferowane w gamie Dacii. Najchętniej wybieraną wersją było lepiej wyposażone Sandero Stepway (83%) i także w tym modelu klienci najczęściej decydowali się na samochody z silnikiem zasilanym benzyną oraz LPG ECO-G 100 (84%).

Nowa Dacia Duster - zamówienia spływają jedno po drugim

Sukcesem okazała się również nowa Dacia Duster, która niedawno wjechała do salonów. Na ten model klienci złożyli już 3300 zamówień. W większości, bo aż w 87%, były to zamówienia na najwyższe wersje, Journey i Extreme, w 29% na Dustera w wersji hybrydowej HEV i 15% na samochody z napędem 4x4. Najpopularniejszymi kolorami są nowości w marce Dacia, a więc Szary Schiste (29% zamówień) oraz Sandstone (26% zamówień).

Zaskoczeniem nie są także wyniki sprzedażowe Dacii Jogger. W przypadku największego, rodzinnego modelu, 86% klientów wybierało samochody z fabryczną instalacją LPG, a 71% zamawiających wybierało wersję 7-miejscową. Dacia idealnie wstrzeliła się więc w niszę, do której niebawem dołączą najnowsze modele koncernu Stellantis m.in. Citroen C3 Aircross czy Opel Frontera. Jak na dłoni widać, że zainteresowanie rodzinnymi autami zdolnymi pomieścić 7 osób wcale nie maleje.

Dacia ma apetyt na 2024

Przedstawiciele marki podkreślają, że plany na drugie półrocze są jeszcze bardziej ambitne. - Ten rok jest ważny dla Dacii przede wszystkim dlatego, że na rynku pojawił się Nowy Duster, trzecia generacja kultowego SUV-a marki, który już cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Wprowadziliśmy również wersję hybrydową modelu Jogger, a w październiku do sieci trafi Nowa Dacia Spring, samochód elektryczny dostępny w cenie od 76 900 zł. Spring to trzeci najlepiej sprzedający się samochód elektryczny na rynku klientów indywidualnych w Europie. W tym roku będzie miała również miejsce premiera Nowej Dacii Bigster – mówi Tomasz Mróz, Dyrektor Wykonawczy Renault w Polsce i krajach bałtyckich.

Mały elektryk to jednak nie wszystko. Pod koniec roku Dacia zaprezentuje model, który może namieszać również na rynku nieco większych SUV-ów. W tym roku zaplanowana została bowiem premiera oraz otwarcie zamówień na Nową Dacią Bigster, która w salonach pojawi się w przyszłym roku.

Dacia z gwarancją

Nowe logo i przemeblowanie u dealerów to nie wszystko. Marka stawia również na poprawę wizerunku wśród dotychczasowych klientów i proponuje nową gwarancję Dacia ZEN. Gwarancja Dacia ZEN wprowadzona w pierwszej połowie 2024 roku jest przeznaczona dla klientów, którzy po zakończeniu gwarancji fabrycznej chcieliby przedłużyć ochronę gwarancyjną, a mogą to zrobić, dokonując przeglądów serwisowych u autoryzowanych partnerów Dacii.

Dacia ZEN pozwala na coroczne przedłużenie ochrony gwarancyjnej na 12 miesięcy lub 30 000 km przebiegu (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Gwarancja Dacia ZEN podlega corocznemu odnowieniu po przeprowadzeniu przeglądu w autoryzowanym serwisie aż do osiągnięcia przez pojazd 7 lat lub 150 000 km przebiegu.