Ceny paliw na stacjach od 10 lipca. Co się zmieniło?

W wakacje, rosnące ceny paliw zawsze irytują najbardziej. Gdy nadwyrężony budżet domowy dostaje cios za ciosem, drogie tankowanie to ostatnie czego potrzebują kierowcy. Kto planuje daleki wyjazd, powinien zatankować już teraz. Prognozy wskazują na zbliżające się podwyżki. Ile kosztują paliwa od 10 lipca?

Ile kosztuje benzyna 95 od 10 czerwca 2024?

Najnowszy raport z cenami paliw przygotowany przez e-petrol.pl wskazuje na to, że obniżki wyhamowały. Zdaniem ekspertów, niebawem czekają nas spore podwyżki. Wzrost cen da się we znaki jeszcze w te wakacje.

Tyle kosztuje paliwo 10 lipca 2024

Paliwo Cena od 10 lipca 2024 Zmiana tydzień do tygodnia Benzyna 95 6,44 zł/l 0 gr Olej napędowy 6,46 zł/l 0 gr Gaz LPG 2,69 zł/l 0 gr

10 lipca zatankujemy benzynę 95 za 6,44 zł za litr. Olej napędowy kosztuje 6,46 zł za litr, a gaz LPG średnio wyceniany jest na 2,69 zł za litr. Paliwo 98 to z kolei wydatek średnio 6,46 zł za litr. Na rynku mamy więc obecnie do czynienia z rzadko spotykaną sytuacją. Średnie ceny są bowiem identyczne od tych, które na stacjach obserwowaliśmy tydzień temu. Kwoty z ubiegłotygodniowego raportu (3.07) wskazują, że na rynku panuje stagnacja.

Ceny paliw w górę. Nawet 6,55 zł za litr 95

Optymizmem nie napawa również prognoza przygotowana przez e-petrol.pl. Analitycy spodziewają się wyraźnych wzrostów. Zdaniem ekspertów, do 14 lipca średnia cena benzyny 95 może wahać się w przedziale 6,43-6,55 zł, cena ON będzie kształtować się na poziomach 6,46-6,58 zł, a za litr LPG kierowcy zapłacą 2,68-2,76 zł.

Powyższe dane nie ucieszą kierowców. Jak bronić swój portfel przed drożejącymi paliwami? Stacje benzynowe w wakacje puszczają oczko do klientów, a szczególnie do tych, którzy zarejestrowani są w programach lojalnościowych. Gdzie możemy kupić paliwo w promocyjnych cenach i ile zaoszczędzimy?

Wakacyjne promocje na stacjach. Tyle zapłacisz za litr paliwa

Promocyjne tankowanie jest możliwe m.in. na stacjach Orlen. Akcja jest limitowana czasowo i będzie obowiązywać tylko w weekendy, w każdy wakacyjny piątek, sobotę i niedzielę do 1 września, do godz. 23:59. Limit tankowań to cztery do końca lipca i cztery do 1 września. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie - zaznacza Orlen. Ile można zaoszczędzić? Każdy uczestnik programu otrzyma 35 gr rabatu na litrze dowolnego 1 EFECTA, a posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkowe 10 gr rabatu.

Swoją wakacyjną promocję uruchomiła również sieć Circle K. Potrwa ona od 1 lipca do 31 sierpnia - Circle K proponuje vouchery z rabatem 30 gr/litr na paliwa miles, milesPlus lub 10 gr/litr na LPG SupraGas. Promocyjna akcja skierowana do uczestników programu lojalnościowego objęta została ograniczeniem do 50 litrów podczas jednorazowego tankowania.

Wakacyjna akcja promocyjna jest dostępna również dla klientów stacji Shell. O ile taniej zatankujemy i jakie są warunki? Od 21 czerwca trwa program „Podróże z rabatami” i, podobnie jak w innych sieciach, jest skierowany do uczestników programu lojalnościowego. O ile taniej zatankujemy na Shellu? Zniżki obowiązują przy każdym tankowaniu, a uczestnicy zarejestrowani w programie Shell ClubSmart uzyskają rabat 40 gr na litr paliw Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel, 20 gr na litr podstawowych paliw Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel, a także 10 gr na litr paliwa Shell AutoGas. Żeby otrzymać rabat wystarczy zatankować minimum 10 litrów wskazanego paliwa, a limit tankowania to równe 60 litrów.

Nieco tańsze tankowanie jest możliwe również dla klientów BP. Jak poinformowała sieć stacji, wakacyjna akcja "Weekendowe rabaty od bp" potrwa do 1 września 2024 roku i umożliwi tańsze tankowanie w piątki, soboty i niedziele, z limitem 5 tankowań miesięcznie. Jak dużo można zaoszczędzić i jakie paliwa są tańsze w promocji? Akcja dotyczy paliw podstawowych - oznacza to, że rabat w wysokości 30 groszy na litrze obejmuje tylko benzynę 95 oraz olej napędowy. Promocja realizowana jest na wszystkich stacjach BP w Polsce i skorzystać z niej mogą wszyscy klienci, którzy należą do programu lojalnościowego Payback.