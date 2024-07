Znak B-43 "strefa ograniczonej prędkości". Każdy kierowca musi go znać

Co dokładnie oznacza znak B-43? Choć mówi on o dopuszczalnej prędkości, jego znaczenie jest nieco szersze niż popularnego, okrągłego znaku B-33. Kształt białej tablicy zmienia wszystko, bo jeśli mamy do czynienia nie z okrągłym, a z kwadratowym znakiem, oznacza to, że wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości. Nieznajomość przepisów może kosztować nas prawo jazdy i często skutkuje mandatem.

Każdy kierowca doskonale wie (a przynajmniej powinien wiedzieć), jak wygląda znak ograniczenia prędkości. Okrągła tablica z czerwoną obwódką i czarną liczbą na białym tle, wskazuje maksymalną dozwoloną szybkość jazdy na danym odcinku drogi. Tajemnicą dla większości zmotoryzowanych nie jest również to, że takie ograniczenie jest odwoływane przez najbliższe skrzyżowanie dróg. Zasada zapisana w ustawie Prawo o ruchu drogowym nie działa jednak, gdy miniemy znak B-43.

Za znakiem B-43 łatwo o mandat. Co to jest "strefa ograniczonej prędkości"

Jakie są główne różnice względem "zwykłego" ograniczenia prędkości? Limit ustalony przez znak B-43 nie jest odwoływany przez skrzyżowanie. Po minięciu ograniczenia na białej, kwadratowej tablicy obowiązuje konkretny limit, który na wybranych odcinkach w takiej strefie limit może być podwyższony lub obniżony znakami B-33. Po ich odwołaniu (np. za skrzyżowaniem lub za znakiem odwołującym ograniczenie), dopuszczalna prędkość ponownie wynosi tyle, ile na znaku B-43, który mijaliśmy wcześniej. Zasady te znosi dopiero B-44 czyli "koniec strefy ograniczonej prędkości", czyli przekreślona, kwadratowa tablica z okrągłym znakiem limitu prędkości.

Na jakich drogach trzeba uważać? Znak B-43 występuje zazwyczaj na drogach prowadzących do miejscowości lub w miast. Jest najczęściej stosowany w obszarach o wzmożonym ruchu pieszych i tam, gdzie dopuszczalna prędkość musi zostać znacznie obniżona. W teorii ma ograniczać liczbę występujących przy drodze znaków i obniżać maksymalną szybkość na większym, gęsto zaludnionym obszarze. Z reguły, limity w strefach ograniczonej prędkości ustalone są najczęściej na poziomie 50 km/h lub 30 km/h. Strefy, w których kierowcy mogą poruszać się co najwyżej 30 km/h pojawiają się coraz częściej, bo jak wynika z badań, taki limit pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów.

Nie tylko skrzyżowania. Znak B-43 zmienia zasady na drodze

Główną cechą znaku B-43 jest więc to, że nie jest on "automatycznie" odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Oprócz ograniczenia prędkości, znak "strefa ograniczonej prędkości" zmienia też kwestie dotyczące progów zwalniających. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowią, że w strefie ograniczonej prędkości, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Oznacza to, że m.in. progi zwalniające mogą występować bez wcześniejszego ostrzeżenia za pomocą znaków pionowych.

Jaki mandat za znakiem B-43?

Kierowcom zdarza się zapomnieć, że B-43 to nie to samo co B-33. Nieco szersze niż w przypadku znaku B-33 znacznie sprawia, że kierowcy narażeni są na mandaty, szczególnie w tych strefach, w których limit wynosi 30 km/h. Jakie mandaty czekają na tych, których na wykroczeniu przyłapie policjant lub fotoradar? Wysokość kar nie zmienia się w stosunku do pozostałych dróg, przy których stoją "zwyczajne" ograniczenia prędkości wskazane znakami B-33: