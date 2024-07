Co oznacza kod 01.06 w prawie jazdy?

Prawo jazdy zawiera więcej informacji niż się wydaje. Poszczególne rubryki gwarantują niezbędny komplet informacji o kierowcy, a oprócz danych osobowych, posiadanych uprawnień czy daty ich uzyskania znajdziemy rubrykę poświęconą kodom specjalnym. W polunr 12 znajdują się tajemnicze kody, a 01.06 jest jednym z najczęściej występujących. O czym mówią te liczby? 01.06 oznacza, że kierowca ma wadę wzroku i zobowiązuje go do jazdy w okularach bądź soczewkach kontaktowych.

Kierowcy często ignorują ten wymóg lub, w przypadku gdy wada nie jest duża, zapominają nawet, że w ich prawie jazdy znajduje się takie ograniczenie. To duży błąd, bo prowadzenie auta bez okularów bądź soczewek dla policji oznacza to samo, co jazda bez uprawnień.

Prawo jazdy z kodem 01.06. Mandat za jazdę bez okularów

Jazda bez okularów lub soczewek w przypadku kierowców ze stwierdzoną wadą wzroku zawsze wiązała się z ryzykiem mandatu. Od 2022 roku może on mocno zaboleć, bo kara za jazdę bez uprawnień wynosi 1500 zł! Punktów karnych za to wykroczenie nie przewidziano - formalnie nie da się przecież nałożyć ich na kierującego bez prawa jazdy i tak też dzieje się w przypadku tych, którzy mają uprawnienia kat. B, ale prowadzą bez wymaganych okularów lub soczewek.

Grzywna to jednak nie koniec - pieniężne konsekwencje mogą nas spotkać również w sytuacji, w której będziemy uczestniczyć w kolizji lub innym zdarzeniu drogowym. Wada wzroku nieskorygowana okularami będzie dla ubezpieczyciela argumentem, który mocno obciąży nas w razie wypadku i może stać się powodem do regresu ubezpieczeniowego.

Krótko mówiąc - towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu przez nas kierowcy szkodę z OC, ale może skorzystać z prawa zwrócenia się do nas z żądaniem zwrotu odszkodowania - w końcu w świetle prawa, w chwili spowodowania kolizji bądź wypadku prowadziliśmy pojazd bez uprawnień. W takim scenariuszu nie działa oczywiście również ubezpieczenie AC.

O czym mówią kody w prawie jazdy?

Zdarza się, że kierowcy od wielu lat posiadający prawo jazdy zapominają nawet o tym, czy podczas wyrabiania uprawnień stwierdzono u nich wadę wzroku. Kod 01.06, o którym mówimy jest widoczny w prawie jazdy, w rubryce nr 12, gdzie wypisane są ograniczenia dotyczące naszej sprawności i ewentualnych ograniczeń. Jakie inne kody dotyczące wad wzroku mogą pojawić się w dokumencie? Odpowiednie liczby wskazują na to, że wymagana jest jazda:

01.01 – w okularach korekcyjnych;

01.02 – w soczewkach kontaktowych;

01.05 – z przepaską na oku;

01.06 – w okularach korekcyjnych lub w soczewkach kontaktowych;

01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Wśród innych popularnych kodów warto wymienić m.in. kody zaczynające się od 02, mówiące o wymaganej korekcie słuchu, kody 03 mówiące o protezach lub szynach ortopedycznych kończyn, ale i wyższe kody 71 (wtórnik prawa jazdy), 95 (potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej) czy 96 (potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów).

Wymiana prawa jazdy - to obowiązek każdego kierowcy

Sięgasz po prawo jazdy, by sprawdzić, czy widnieje na nim kod 01.06? Zweryfikuj również datę ważności dokumentu. Ograniczenia wynikające z kodów mogą być przyczyną skrócenia ważności blankietu. Standardowy okres 15 lat w przypadku niektórych kierowców może zostać zmniejszony np. do 5 lat.

Wymiana prawa jazdy czeka wszystkich posiadaczy uprawnień - akcja, która ruszy w 2028 roku będzie dotyczyć również tych, którzy mają prawo jazdy ważne bezterminowo, a jak ustalił dziennik.pl, sprawa dotyczy aż 15 milionów kierowców. Posiadacze uprawnień, którzy odebrali dokument po 19 stycznia 2013 roku również będą musieli umówić wizytę w wydziale komunikacji, choć w ich przypadku termin jest znany już od dawna. Akcja ruszy w 2028 roku - 15 lat po tym, jak ważność stracą pierwsze "terminowe" prawa jazdy.

O konieczności wymiany prawa jazdy dokładnie mówi w ustawie o kierujących pojazdami rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy: