Nowe Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM już w Polsce

Renault Rafale w nowej i najmocniejszej wersji E-Tech 4x4 300 KM właśnie ląduje w Polsce. A'propos latania. Inspiracją do wyboru nazwy była działalność Renault przemyśle lotniczym. Żeby zrozumieć powiązania producenta samochodów z aeronautyką trzeba cofnąć się do początku XX wieku. Wtedy Renault było pionierem w dziedzinie produkcji silników spalinowych do samochodów, ale również do pociągów (tzw. Autorail) i do samolotów. W 1933 roku Renault kupiło Caudron, firmę produkującą samoloty – w ten sposób powstała spółka Caudron-Renault. Wszystkie samoloty nosiły nazwy wiatrów. Jednomiejscowy samolot sportowy C460, zaprojektowany z myślą o biciu rekordów, w 1934 roku został modelem Rafale.

Słynna Helene Boucher za jego sterami pobiła wiele rekordów prędkości, w tym rekord kobiet – na dystansie ponad 1000 km osiągnęła 445 km/h (11 sierpnia 1934 r.). Nazwa Rafale do dziś funkcjonuje w siłach zbrojnych. Francuskie wojska lotnicze i kosmiczne (Armée de l’Air et de l’Espace) odebrały niedawno pierwszej sztuki doświadczalnego samolotu wielozadaniowego Dassault Rafale w najnowszej wersji F4 (oznaczony jako F4.1). Wróćmy jednak do Renault…

Rafale to SUV coupe w nowej stylistyce Renault

Rafale w wersji E-Tech 4x4 300 KM ciężko odmówić rozmachu. Samochód został w całości zaprojektowany zgodnie z nowym językiem stylistycznym. Smaczkiem jest osłona chłodnicy z wielu małych rombów tworzących trójwymiarową przestrzeń wokół logo. Plejada czarnych, błyszczących łusek jest ułożona niczym puzzle na niebieskim lub szarym tle, które pojawia się lub znika w zależności od kąta spojrzenia. Grill auta przypomina obrazy w stylu op-art z lat 70. To ukłon w stronę Victora Vasarely'ego, poważanego członka tego ruchu, którego nazwisko jest ściśle związane z historią Renault. Jego syn Yvaral Vasarely zaprojektował logo firmy z 1972 roku.

Renault Rafale jest większy niż Austral, wymiary i pojemność bagażnika

Rafale korzysta z platformy CMF-CD, opracowanej przez alians Renault-Nissan-Mitsubishi. Ta sama architektura posłużyła za bazę 5-miejscowego Renault Austral oraz 4,7-metrowego Espace, który został dużym 5- i 7-osobowym SUV-em. Rafale ma 4,71 m długości, 1,86 m szerokości, 1,61 m wysokości i jako SUV coupe staje na szczycie wszystkich modeli francuskiej firmy.

Dzięki poważnemu rozstawowi osi (2,74 m, jak w Espace) Rafale E-Tech 4x4 300 KM zapewni mnóstwo przestrzeni na pokładzie oraz bagażnik o pojemności 539/1826 litrów. Linia coupe nie ogranicza miejsca nad głowami pasażerów w drugim rzędzie. Tylna szyba nachylona pod kątem 17 stopni i zwieńczona dużym spoilerem jest ponoć tak dopracowana aerodynamicznie, że nie potrzeba wycieraczki, by utrzymać ją w czystości. Czy ten patent sprawdzi się w rzeczywistości? Czas zweryfikuje pomysł Francuzów…

Wnętrze Renault Rafale: trzy wyświetlacze i świecące logo na siedzeniach

Wnętrze Rafale od progu wita stylistyką znajomą z Espace. Cyfrowy kokpit jest wyposażony w podwójny ekran openR link w układzie litery "L": pozioma cześć o przekątnej 12,3 cala to wirtualne zegary, pionowy 12-calowy wyświetlacz dotykowy służy m.in. do obsługi stacji multimedialnej. Do tego wyświetlacz head-up 9,3 cala.

Tapicerka z Alcantary w wersji esprit Alpine jest perforowana, stąd widać mieniącą się niebieską tkaninową podszewkę. Z kolei logo w górnej części oparcia zapala się i gaśnie w rytmie bicia serca. Barwa podświetlenia zmienia się zgodne z kolorem trybu jazdy wybranym przyciskiem Multi-sense przy kierownicy. Za ten niezwykły efekt odpowiada miękka płytka, która nie ma wpływu na komfort fotela. Renault podkreśla, że wykonano ją w nowej technologii, zastosowanej tutaj po raz pierwszy na świecie.

Rafale jest też pierwszym na świecie autem, w którym zastosowano łupek. W wersji esprit Alpine naturalny pojawia się on na desce rozdzielczej przed pasażerem oraz na środkowym podłokietniku. Renault zauważa, że ten materiał w postaci bardzo cienkiego arkusza przestaje być kruchy i może być formowany z taką samą łatwością jak drewno. Centralny podłokietnik z tyłu dysponuje dwoma gniazdami USB, miejscem do przechowywania tabletów i smartfonów oraz dwoma rozkładanymi wspornikami do obserwowana ich ekranów.

Z kolei Rafale E-Tech 4x4 300 KM w najbogatszej wersji atelier Alpine wyróżnia się niebieskim lakierem sommet satin. Do tego jest "pływający" spojler i 21-calowe felgi chicane z oponami Continental. We wnętrzu niebieska wykładzina podłogowa. Z kolei układ jezdny zyskał specyficzne parametry obejmujące amortyzatory, sprężyny, ograniczniki skoku zawieszenia i stabilizatory poprzeczne. Właściwości jezdne można ustawić w trzech trybach - Comfort/Dynamic/Sport. Najbogatsza odmiana skrywa również predykcyjne zawieszenie adaptacyjne. Jak to działa? Kamera zza przedniej szyby "czyta" stan nawierzchni przed autem i wychwytuje nierówności oraz dziury w drodze. Informacje spływają do modułu sterującego wraz z danymi dot. prędkości i zawieszenie w czasie rzeczywistym dostosowuje siłę tłumienia.

Wyposażenie Rafale obejmuje 32 systemy wsparcia kierowcy

Nowy SUV Renault jest wyposażony w 32 systemy wspomagania prowadzenia (ADAS), podzielone na trzy kategorie: prowadzenie, bezpieczeństwo i parkowanie. Obejmują one nową funkcję automatycznego ostrzegania o nadmiernej prędkości na podstawie odczytu znaków drogowych. Ponadto auto potrafi wspomagać kierowcę w utrzymaniu spokojniejszego stylu jazdy. Z kolei System Active Driver Assist, czyli nowa generacja asystenta jazdy w mieście i na autostradzie umożliwia jazdę autonomiczną poziomu 2. na wszystkich rodzajach dróg, a nie tylko ekspresowych.

Renault Rafale i szklany dach o regulowanej przezroczystości

Wrażenie zrobi też dach Solarbay ze szkła o regulowanej przezroczystości zaprojektowany przez firmę Saint-Gobain. Został opracowany z wykorzystaniem technologii dyspersji ciekłych kryształów PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) zaczerpniętej ze świata budownictwa.

Dzięki technologii AmpliSky nie wymaga montażu żaluzji przeciwsłonecznej – wyeliminowanie prowadnic, tkanin i silnika elektrycznego pozwoliło zmniejszyć masę dachu o 6 do 8 kg, co przyczynia się do ograniczenia zużycia energii. Zastosowane rozwiązanie polega na zmianie ułożenia zawiesiny cząsteczek, zamkniętej w szkle, pod wpływem napięcia elektrycznego, w efekcie szkło staje się nieprzezroczyste w wybranej przez kierowcę części dachu. Rozwiązaniem można sterować głosowo za pomocą Asystenta Google lub przyciskiem przy lampce sufitowej. Dziewięć segmentów kaskadowo traci przezroczystość.

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM, czyli hybryda plug-in z silnikiem 1.2 Turbo. Jakie przyspieszenie i zasięg?

Napęd jest tylko jeden, ale za to jaki! Renault Rafale w wersji E-Tech 4x4 300 KM napędza hybryda plug-in. Stanowi ją turbodoładowany, trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2/150 KM współpracujący z trzema silnikami elektrycznymi (dwoma głównymi i jednym dodatkowym). Taki układ daje łącznie 300 KM mocy, które trafiają na koła przednie za pośrednictwem kłowej skrzyni biegów. Automat ma dwa przełożenia dla silnika elektrycznego oraz cztery dla benzyniaka, a w sumie zapewnia nawet 15 kombinacji ich wspólnego działania. Dodanie drugiego głównego silnika elektrycznego zapewniającego stały napęd na tylną oś umożliwiło uzyskanie dodatkowych 136 KM mocy i 195 Nm momentu obrotowego. Taki SUV od zera do 100 km/h przyspieszy w 6,4 s - to przyzwoity wynik, jak na niemal 2-tonowe auto. Zasięg w trybie elektrycznym - nawet 105 km z litowo-jonowego akumulatora 22 kWh.

Renault Rafale i cztery koła skrętne. Duży SUV zwrotny jak auto miejskie

System czterech kół skrętnych 4Control advanced ma poprawiać zwrotność przy manewrowaniu i precyzję prowadzenia przy wyższych prędkościach. Podczas pokonywania zakrętów z prędkością powyżej 50 km/h minimalny skręt kół tylnych (do 1 stopnia) w tę samą stronę co skręt kół przednich poprawia stabilność samochodu i zmniejsza bezwładność tylnej osi. W przypadku jazdy z niską prędkością koła skręcają w kierunku przeciwnym, i to nawet o 5 stopni, co zapewnia zwrotność. Średnica nawracania wynosi 10,4 m – wynik godny małego auta miejskiego.

Rafale w porównaniu do modeli Austral i Espace jest też lepszy o dodatkowo zmodyfikowany układ elektronicznego sterowania tylnym zawieszeniem Vehicle Motion Control (VMC 2), który powinien skuteczniej przewidywać utratę przyczepności i tym samym pozwalać na pokonywanie zakrętów z większą prędkością. Nowe SUV Renault ma też szerszy rozstaw kół (+ 4 cm), szersze opony (245 mm) i specjalnie ustawione parametry sprężyn zawieszenia amortyzatorów i drążka stabilizatora poprzecznego.

Ile kosztuje Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM? Oto ceny i wyposażenie

Renault Rafale E-Tech full hybrid 200 w podstawowej wersji techno kosztuje od 192 900 zł. System czterech kół skrętnych 4Control advanced podnosi cenę tej odmiany do 199 900 zł. Najlepiej wyposażone Rafale esprit Alpine wymaga przynajmniej 210 900 zł.

Debiutujący w Polsce Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM w wersji esprit Alpine to już 226 900. Topowa odmiana atelier Alpine kosztuje od 248 900 zł.