Mitsubishi ASX już w salonach. Cena?

Crossover Mitsubishi przeszedł lifting. Model blisko spokrewniony z Renault Captur doczekał się zmian, które wprowadzają garść nowych funkcji i istotnie zmieniają wygląd przedniej części auta. Nowy ASX ma też nieco więcej indywidualnego charakteru niż wersja sprzed modernizacji, choć nie trzeba szczególnie wprawnego oka, by zauważyć podobieństwa do francuskiego B-SUV-a.

Mitsubishi po modernizacji wjeżdża do polskich salonów - znamy już ceny, w jakich oferowany jest nowy model. Magiczna bariera nie została przekroczona, choć na 5-cyfrową kwotę możemy liczyć tylko w podstawowej wersji. Ile kosztuje Mitsubishi ASX 2025?

Nowe Mitsubishi ASX - cyfrowe nowości

O zmianach wizualnych nie trzeba się specjalnie rozpisywać. Na liście nowości znalazły się m.in. delikatnie zmieniony grill z przodu, nowe logotypy, reflektory LED i felgi. To typowy lifting, który nie przynosi rewolucji, ale dość wyraźnie odświeża wygląd auta. Zdecydowanie więcej zadziało się w środku, bo choć wnętrze auta nie zostało zaprojektowane od podstaw, zyskało teraz porządną garść zupełnie nowego wyposażenia.

Najważniejsze jest zastosowanie systemu multimedialnego opartego o rozwiązania Google. Do dyspozycji mamy dzięki temu m.in. asystenta głosowego Google i nawigację Google Maps. Dostępne są tu również inne aplikacje dostępne w sklepie Google Play. Na centralnym miejscu deski rozdzielczej znalazł się 10,4-calowy ekran multimediów, a przed kierowcą umieszczono wyświetlacz cyfrowych zegarów. W zależności od wersji, może on mieć 7 lub 10 cali.

Cyfryzacja objęła również usługi zdalne - wprowadzeniu nowego ASX-a towarzyszy premiera aplikacji My Mitsubishi Motors, która jest już dostępna do pobrania w sklepie Google Play oraz Apple App Store. Za jej pośrednictwem kierowca może bezpośrednio na telefonie monitorować stan pojazdu, sprawdzać aktualną liczbę przejechanych kilometrów oraz zasięg paliwa w czasie rzeczywistym, czy zlokalizować zaparkowany samochód i wyznaczyć drogę do niego.

Mitsubishi ASX z fabrycznym LPG

Crossover po liftingu proponuje również nowe układy napędowe. Wzorem Renault, ASX oferuje miękkie hybrydy, jednostkę z fabryczną instalacją LPG oraz pełną hybrydę, która dołączy do gamy w późniejszym czasie. W obecnej palecie silników znalazły się jednostki 1.3 DI-T (miękka hybryda) w wersjach 140 i 158-konnej, 1.0 MPI-T o mocy 91 KM, a także 100-konny silnik 1.0 zasilany gazem. Instalacja jest montowana w fabryce i objęta 5-letnią gwarancją producenta.

Hybryda, która pojawi się w ofercie ma pod maską silnik 1.6, skrzynię automatyczną, oraz dwa elektryczne motory, które odpowiadają za napędzanie auta, rozruch silnika i synchronizowanie skrzyni biegów. Hybrydowy układ napędowy nowego ASX umożliwia obniżenie zużycia paliwa nawet o 40%, zapewnia całkowity łączny zasięg do 900 km.

Mitsubishi ASX - ceny i wyposażenie

Możliwości personalizacji nowego ASX? Klienci mogą wybrać nowego ASX w jednym z pięciu kolorów, w każdej z wersji wyposażenia. Są to metalizowane lakiery Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue i Steel Grey. Jeśli chodzi o ceny i poszczególne poziomy wyposażenia, oferta prezentuje się następująco:

Wersja bazowa INFORM, dostępna jest w dwóch wariantach turbodoładowanego trzycylindrowego silnika o pojemności 1.0 litra i mocy 91 KM lub 100 KM. Drugi wariant można również zasilać gazem LPG. Silnik w obu wariantach współpracuje z 6-stopniową manualną skrzynią biegów. Na liście bogatego wyposażenia wersji INFORM znalazły się m.in.: LED-owe reflektory, klimatyzacja, kamera cofania, system ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM), system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) oraz tylne czujniki parkowania. Standardem jest również tempomat z ogranicznikiem prędkości, stacja multimedialna SDA z ekranem dotykowym o przekątnej 10,4 cala, bezprzewodowy interfejs Android Auto i Apple CarPlay oraz multifunkcyjny wyświetlacz o przekątnej 7 cali na tablicy zegarów. Cena bazowego Mitsubishi ASX z 91-konnym silnikiem wynosi 95 990 zł.Wariant o mocy 100 KM, zasilany LPG, to wydatek 99 990 zł.

Wersja INVITE napędzana jest jednostką 1.3 z instalacją miękkiej hybrydy. Silnik dostępny jest w dwóch wariantach mocy – 140 KM z 6-stopniową manualną skrzynią biegów oraz w wariancie 158 KM, przekazującym napęd na przednie koła za pośrednictwem 7-biegowej dwusprzęgłowej przekładni automatycznej. Zdaniem firmy Astara, wyłącznego importera samochodów Mitsubishi, ASX w wersji Invite z automatyczną skrzynią ma być najpopularniejszą wersją tego modelu w Polsce. Wszystko z uwagi na stosunek wyposażenia do ceny. Najważniejsze dodatkowe elementy wyposażenia, różniące INVITE względem bazowej wersji INFORM to: automatyczna klimatyzacja oraz system dostępu bezkluczykowego. Cena wariantu 140-konnego INVITE wynosi 106 990 zł, a wariant 160-konny z przekładnią DCT został z kolei wyceniony na 116 990 zł.

Poziom wyżej oferowana jest wersja INTENSE - napędzana tym samym, wspieranym miękką hybrydą 158-konnym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym o pojemności 1,3 litra współpracującym z siedmiobiegową, dwusprzęgłową przekładnią automatyczną. W stosunku do INVITE, topowa odmiana została wzbogacona m.in. o: 18-calowe felgi aluminiowe, fotochromatyczne lusterko wsteczne, regulację wysokości fotela kierowcy i pasażera, przednie czujniki parkowania. W najbogatszym ASX znajdziemy też systemy podnoszące bezpieczeństwo: asystenta bezpiecznego wysiadania (OSEA), system monitorowania martwego pola (BSW), system ostrzegający o ruchu poprzecznym podczas jazdy do tyłu (RCTA), system centrowania na pasie ruchu (LCA), a także MI-PILOT, będący systemem jazdy autonomicznej poziomu pierwszego. Oprócz tego, w wersji INTENS znajdziemy też tempomat adaptacyjny, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewaną kierownicę i indukcyjną ładowarkę do smartfona. Cena wersji INTENSE z pakietami STYLE + COLD wynosi 125 990 zł.

Cennik Mitsubishi ASX

Na szczycie gamy pozycjonowana jest wersja INSTYLE. Co znajdziemy w niej na liście standardowego wyposażenia? To m.in. bezramkowe fotochromatyczne lusterko wsteczne, czarną podsufitkę, skórzaną czarną tapicerkę, fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 płaszczyznach z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, a także elektrycznie sterowane okno dachowe. Manewrowanie ułatwi system kamer 360 stopni, system automatycznego parkowania, a także podgrzewana przednia szyba. Standardowy dla topowego wariantu system nagłośnienia Harman Kardon składa się z 9 głośników. Dostarczający najważniejszych informacji cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10 cali na wprost kierowcy uzupełnia listę dodatków, wpływających na komfort prowadzenia. Za ASX w topowej wersji trzeba zapłacić 139 990 zł

Walory oferty podnosi pięcioletnia gwarancja producenta, która jest od lat jednym z głównych walorów samochodów tej marki. Na zobowiązanie serwisowe Mitsubishi składają się pięcioletnia gwarancja na przebieg 100 000 km, która ma zapewniać użytkownikom poczucie szerokiej ochrony samochodu w czasie eksploatacji.