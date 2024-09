Volvo XC90 po liftingu - premiera

Volvo XC90 jest na rynku już od 10 lat. Ponadczasowy styl największego SUV-a sprawił, że imponujący staż modelu wcale nie rzuca się w oczy, ale Szwedzi uznali, że flagowy model wymaga gruntownej kuracji odmładzającej. Zmienił się nie tylko styl nadwozia - głębsze zmiany dają o sobie znać również we wnętrzu. Nowe multimedia, nowy projekt kokpitu i małe przemeblowanie w ofercie mają dać SUV-owi drugą młodość. Co zmieniło się w najnowszej odsłonie XC90?

Siedmioosobowy model zyskał nową twarz. Stylistyczne zmiany w przedniej części są dość istotne, zwłaszcza jeśli porównamy je ze skromnymi modernizacjami, które do tej pory wyróżniały Volvo. Nowe reflektory, zupełnie nowy wzór maskownicy przedniego grilla i narysowany zupełnie od podstaw zderzak to komplet zabiegów, które zbliżają XC90 do pozostałych nowych modeli w ofercie. Z tyłu zmiany są bardzo skromne - zmieniło się przede wszystkim wypełnienie LED-owych reflektorów, które zyskały nową sygnaturę świetlną. Tradycyjnie dla tego typu modernizacji, w ofercie pojawi się kilka nowych kolorów i felg. Design nadal wygląda zgrabnie i zdecydowanie "broni się" w porównaniu do konkurencyjnych, nierzadko młodszych modeli.

Volvo XC90 - nowości we wnętrzu

Ważniejszych nowości można szukać we wnętrzu SUV-a. Do kabiny zawitały nowe materiały wykończeniowe, a deska rozdzielcza uległa lekkiemu przemeblowaniu. Zmiany objęły także konsolę środkową - tunel między fotelami z przodu stracił estetyczną roletkę, ale ma oferować nieco większe uchwyty na kubki i lepiej umieszczoną ładowarkę bezprzewodową do smartfona. Volvo obiecuje więcej praktycznych rozwiązań i pojemnych schowków.

Jeszcze ważniejsza jest jednak nowość, która zajmuje centralne miejsce w kokpicie - ekran dotykowy o większej przekątnej daje teraz dostęp do nowego systemu multimedialnego. Nadal działa on pod kontrolą Android Automotive, dzięki czemu daje dostęp m.in. do asystenta głosowego Google, map Google czy sklepu z aplikacjami Google Play. Klientów ucieszy fakt, że na liście opcji wciąż znajduje się doskonały system nagłośnienia Bowers & Wilkins. Wprawne oko zauważy, że centralny głośnik również zyskał nową maskownicę, odpowiadającą wzorem tę, która zdobi teraz grill w przedniej części nadwozia.

Największy SUV Volvo przeszedł lifting

Styliści, programiści i inżynierowie - przy tym liftingu dla każdego znalazło się coś do roboty. Ta ostatnia grupa udoskonaliła układ jezdny Volvo XC90, który teraz zyskał zupełnie nowe, adaptacyjne amortyzatory. Każdy amortyzator z osobna może teraz mechanicznie dostosowywać się do aktualnych warunków drogowych, aby zoptymalizować zarówno komfort, jak i stabilność jazdy. Volvo oferuje także opcjonalne aktywne zawieszenie pneumatyczne, które na bieżąco dostosowuje się do warunków drogowych i stylu jazdy. Opcjonalny układ może również obniżyć się o 20 mm lub podnieść o 40 mm.

Wrażenia z jazdy ma także poprawiać lepsze wyciszenie - aspekt, który w naszym niedawnym teście pozostawiał nieco do życzenia. Volvo obiecuje zoptymalizowaną izolację akustyczną w wybranych częściach samochodu, co oznacza, że w kabinie będzie teraz ciszej.

Volvo XC90 - jakie silniki?

Wygląda na to, że Volvo pospieszyło się nieco ze swoją strategią pełnej elektryfikacji. Odwrotu od silników spalinowych na razie nie będzie, a szwedzka marka stawia na hybrydy. Elektryfikacja objęła każdą wersję w gamie, choć trzeba przyznać, że paleta dostępnych silników nie jest imponująca. Pod maską pracują wyłącznie 2-litrowe jednostki benzynowe. Bazowy wariant B5 będzie wyposażony w układ mild-hybrid. Podstawowa wersja silnikowa B5 jest wspomagana przez 48-woltowy układ z baterią litowo-jonową i zintegrowany rozrusznik-generator, który pomoże zmniejszyć emisję i zużycie paliwa nawet o 15 procent.

W gamie znajdzie się również nieco mocniejsza wersja z hybrydą plug-in. Ta odmiana XC90 będzie w stanie przejechać około 70 km w trybie wyłącznie elektrycznym. Volvo na razie nie wspomina wiele o osiągach i parametrach nowych napędów - wygląda więc na to, że w tej kwestii, względem poprzednika, nie zmieniło się zbyt wiele. Hybryda o oznaczeniu T8 oferuje systemową moc 455 koni mechanicznych, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,4 sekundy i napęd na 4 koła. Moc pochodząca z 2-litrowego silnika spalinowego napędza oś przednią, a na koła tylne trafia z kolei moment obrotowy silnika elektrycznego.

Nowe Volvo XC90 - cena

To dobra wiadomość dla kierowców, którzy wiernie czekali na nowe XC90 i nie skusili się w międzyczasie na konkurencyjne BMW X5, Mercedesa GLE czy Audi Q7. Nowe XC90 można już zamawiać, choć klienci muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Produkcja odświeżonego modelu ma się rozpocząć w ostatnim kwartale 2024 roku, a pierwsze dostawy do klientów planowane są jeszcze w tym roku.

Ile trzeba zapłacić za nowe XC90? Polski cennik modelu po liftingu startuje z poziomu 389 900 zł. To kwota, która wystarczy na odmianę Core, ale już z hybrydą plug-in pod maską. Odmiana T8 eAWD Plug-in hybrid oferowana jest na start sprzedaży. Jakie są ceny pozostałych odmian wyposażenia? XC90 T8 eAWD Plug-in hybrid Plus wyceniono na 409 900 zł, a XC90 T8 eAWD Plug-in hybrid Ultra kosztuje 439 900 zł.