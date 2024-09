Nowa CUPRA Terramar wjeżdża na rynek. To 4,5-metrowy SUV

CUPRA Terramar w lakierze Enceladus Grey Matt i na 20-calowych felgach kradnie show. Nowy SUV z miedzianym logo to krewniak Skody Kodiaq, VW Tiguana i Audi Q5. Nazwa modelu stanowi hołd dla słynnego toru wyścigowego Autodrom de Sitges-Terramar, czyli miejsca narodzin hiszpańskiej marki w 2018 roku. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Oto pierwsze szczegóły…

Terramar został zaprojektowany i opracowany w Barcelonie. Stąd południowa uroda wysportowanej sylwetki. Pod względem trafnych proporcji to dziś najładniejszy samochód w gamie hiszpańskiej marki. Nowy SUV mierzy 4519 mm długości (Kodiaq - 4758 mm), 1863 mm szerokości, 1584 mm wysokości a rozstaw osi wynosi 2681 mm (Kodiaq - 2791 mm). Projektanci mnóstwo pracy włożyli nie tylko w design, lecz także w dopieszczenie detali. Rozmach nadwozia podkreślają światła Matrix LED Ultra składające się z trzech trójkątów – reflektory na powitanie wyświetlają logo oraz napis CUPRA na ziemi i przed autem np. na ścianie. Aż chce się wsiadać.

CUPRA Terramar ma aż trzy ekrany we wnętrzu. Jaka pojemność bagażnika?

We wnętrzu kubełkowe fotele ze zintegrowanym zagłówkiem i sportowa kierownica z łopatkami do zmiany biegów. Tradycyjnie już w hiszpańskim aucie prawy przycisk służy do uruchamiania silnika, a lewy aktywuje szalony tryb CUPRA. Konsola środkowa jest schludna i uporządkowana. Zamiast zegarów mamy 10-calowy wirtualny kokpit, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. Wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 12,9 cala pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją. Przy czym CUPRA w erze wszechobecnych ekranów jedzie pod prąd i nie rezygnuje z przycisków.

Terramar jest dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Dźwignia zmiany biegów powędrowała na kolumnę kierownicy z prawej strony. O trybie jazdy decyduje pokrętło – obrót do przodu (D) samochód rusza przed siebie. Obrót do siebie na R i samochód cofa. Naciśnięcie boku przełącznika zaciągnie hamulec postojowy.

Wnętrze, mimo lekko ściętego dachu jest wygodne i obszerne. Bagażnik zapewnia 602 l pojemności. Przesuwane tylne siedzenia pozwalają powiększyć możliwości transportowe. Funkcjonalność podnoszą schowki oraz solidne haki na torby z zakupami.

Trzy warianty wykończenia wnętrza: Deep Ocean, Moon Light i High Canyon

Wnętrze oferuje trzy warianty wykończenia. Deep Ocean (ciemnoniebieski) to kubełkowe fotele wykonane ze skóry ekologicznej w połączeniu z z tkaniną pochodzącą w 100 proc. z recyklingu. Została ona wykonana z tworzyw sztucznych odzyskanych z plaż, oceanów, ujść rzek i mórz. Moon Light (ciemnoszary) obejmuje tapicerkę Dinamica pochodząca w 73 proc. z materiałów pochodzących z odzysku tworzyw sztucznych PET i odzieży. Ciemnobordowy High Canyon zapewnia fotele pokryte skórą garbowaną przy użyciu substancji roślinnych.

CUPRA Terramar nie rezygnuje z silników spalinowych. Benzyna czy hybryda?

Skąd moc? CUPRA jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Stawia na silniki benzynowe TSI, technologię miękkiej hybrydy eTSI i nową generację hybryd typu plug-in eHybrid. Jednocześnie inżynierowie zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Podstawowy silnik 1.5 TSI jako miękka hybryda i mocny 2.0 TSI

Silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

CUPRA wprowadza również dwie wersje silnika benzynowego 2.0 TSI połączone z napędem na cztery koła 4Drive. Pierwsza daje 204 KM. Mocniejsza będzie wersja VZ - to skrót od Veloz, słowa oznaczającego po hiszpańsku szybki. W tym modelu 2-litrowe TSI zapewnia 265 KM i właśnie ten model ma potencjał na przebój.

Hybryda z dużym zasięgiem i silnikiem benzynowym 1.5 TSI – moc 204 KM lub 275 KM

CUPRA Terramar to także dwie odmiany hybrydy plug-in. Silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM lub 275 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV pojemny akumulator 19,7 kWh (netto) zapewnia ponad 100 km zasięgu. Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System infotainment ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania.

CUPRA Terramar - zawieszenie z systemem DCC

Model Terramar jest seryjnie wyposażony w sportowe zawieszenie obniżone o 10 mm oraz progresywny układ kierowniczy. Do tego z listy opcji można dołożyć nowy systemem DCC. Wykorzystuje on dwa niezależnie sterowane zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiając tym samym szybsze i skuteczniejsze tłumienie (wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór). Zdaniem inżynierów przy odpowiednim ustawieniu DCC nadwozie hiszpańskiego SUV-a pozostaje bardziej stabilne oraz mniej podatne na wibracje i ruchy pionowe, zwłaszcza podczas jazdy po złej nawierzchni, kostce brukowej czy pokrywach studzienek.

Limitowna CUPRA Terramar America's Cup - tylko 1300 sztuk

Nowy SUV wyskoczył z pudełka podczas Pucharu Ameryki, stąd hiszpański producent wprowadza limitowaną edycję modelu CUPRA Terramar America's Cup. Wyprodukowanych zostanie około 1300 egzemplarzy tego auta.

Terramar America's Cup będzie oferowana w kolorze Enceladus Grey Matt, na 20-calowych czarnych felgach oraz z laserowo grawerowanym logo America's Cup na słupkach B. Oznaczenie trafiło też na kubełkowe fotele ze skórzaną tapicerką. Napęd? Hybryda plug-in eHybrid/272 KM lub najmocniejsza benzyna 2.0 TSI/265 KM.

Nowa CUPRA Terramar tańsza niż Skoda Kodiaq - kosztuje od 173 800 zł

CUPRA Terramar jest już dostępna w Polsce. Najtańszy SUV z miękka hybrydą 1.5 e-TSI/150 KM kosztuje od 173 800 zł. Większa Skoda Kodiaq z tym samym napędem startuje od 178 400 zł.

Mocniejsza i ostrzej stylizowana odmiana Terramar VZ 2.0 TSI/265 KM to wydatek od 229 892 zł. Hybryda plug-in od początku jest dostępna w topowej wersji CUPRA Terramar VZ 1.5 e-Hybrid 272 KM. Taki samochód wymaga przynajmniej 240 600 zł.