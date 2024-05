Nowe ceny paliw na stacjach od 6 maja. Koniec promocji i taniego tankowania

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw po długim majowym weekendzie? Odpowiedzi niesie najnowszy raport analityków rynku.

– Majówka to jeden z ulubionych długich weekendów Polaków. Tegoroczna aura sprawiła, że wielu kierowców zdecydowało się wybrać na krótki wyjazd i zatankować bak auta, najczęściej do pełna. Warto tę czynność powtórzyć także wracając w niedzielę do domu i skorzystać z majówkowych promocji cenowych na wielu sieciach stacji paliw, bo od poniedziałku tankowanie znów będzie droższe – przestrzegają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian…

Reklama

Benzyna 95 drożeje. Zatankuj w niedzielę do pełna, żeby nie żałować w poniedziałek

W trakcie mijającej majówki benzyna 95 podrożała do złowrogiego poziomu 6,66 zł/l. Cena diesla od kilku tygodni pozostaje stabilna – litr oleju napędowego to koszt ok. 6,69 zł. Gaz LPG można było zatankować za 2,84 zł/l.

– Jeśli właściciele stacji paliw zdecydują się zwiększyć choć minimalnie swoje marże na benzynie, to w już po majówce kierowcy podjeżdżający na stację, aby zatankować będą musieli spodziewać się nowych cenników – wiele wskazuje na to, że benzyna i diesel będą kosztowały tyle samo – zapowiadają eksperci.

Reklama

Do tego trzeba pamiętać, że 5 maja o północy wygasają promocje wprowadzone na długi weekend. W efekcie znikną rabaty na poziomie 30 groszy za litr paliwa (upust o 40 groszy przewidziano dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny). W efekcie kierowców już w poniedziałek 6 maja zaskoczą na pylonach stacji znacznie wyższe ceny.

Ceny paliw na stacjach. Oto zmiany na stacjach od poniedziałku 6 maja

Benzyna 95 od poniedziałku 6 maja ma kosztować w przedziale 6,62-6,72 zł. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla za litr oleju napędowego zapłacą 6,63-6,73 zł. W przypadku gazu LPG ceny zmienią się minimalnie i powinny mieścić się w przedziale 2,82-2,89 zł/l.

Paliwo Cena od 6 maja 2024 roku Benzyna 95 6,62-6,72 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,63-6,73 zł Gaz LPG 2,82-2,89 zł/l

Ile stacje paliw zarabiają na sprzedaży benzyny, diesla i gazu LPG? Oto stawki marży

Analitycy e-petrol wyliczają, że marża detaliczna na litrze benzyny 95 wynosiła w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 roku średnio 18 groszy, a na oleju napędowym 15 groszy. W marcu narzut na benzynie wynosił 13 groszy na litrze, w kwietniu marża spadła do 9 groszy. W przypadku oleju napędowego w marcu i kwietniu marża utrzymywała się na poziomie 18 groszy.

– W ostatnim tygodniu kwietnia sytuacja właścicieli stacji paliwowych nieznacznie się poprawiła – marża detaliczna wyniosła na benzynie 95 około 11 groszy, a na każdym litrze diesla sprzedawcy zarabiali 26 groszy – wyliczają eksperci. Gaz LPG pozostaje jedynym paliwem, na którym marża detaliczna była stabilna i wysoka. Od początku roku do końca kwietnia wynosiła średnio 21 groszy.