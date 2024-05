Ceny paliw na stacjach przyspieszą od 23 maja

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od 23 maja 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

– Tegoroczny maj jest wyjątkowo łaskawy dla kierowców – ceny paliw spadają od początku miesiąca, a w mijającym tygodniu przecena na stacjach jeszcze przyspieszyła – zauważają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Benzyna 95 potaniała o 5 groszy. Gaz LPG rozbił bank i jest najtańszy od sierpnia 2023

Benzyna 95 potaniała o 5 groszy do 6,57 zł/l. Diesel to również 5 groszy obniżki, stąd cena 6,59 zł/l. Oba rodzaje paliw dzieli już jedynie 2 grosze różnicy. Tankowanie gazu LPG jest o 4 grosze tańsze – to wydatek na poziomie 2,78 zł/l i jest to jego najniższa cena od sierpnia 2023 roku.

Paliwo Cena od 23 maja 2024 Zmiana Benzyna 95 6,57 zł/l - 5 groszy Olej napędowy czyli diesel 6,59 zł/l - 5 groszy Gaz LPG 2,78 zł/l - 4 grosze

Benzyna 95 i diesel najdroższe w kraju. Zestawienie cen

Najtańsze paliwo można kupić woj. warmińsko-mazurskim. Benzyna 95 kosztuje tam 6,46 zł/l. Diesel to wydatek na poziomie 6,47 zł/l. Gaz LPG - 2,65 zł/l.

Najwyższe rachunki za tankowania mają kierowcy w woj. dolnośląskim, gdzie najdroższy jest diesel, który kosztuje średnio 6,64 zł/l i autogaz z ceną 2,84 zł/l. Za tankowanie benzyny 95 najwięcej płaci się w woj. kujawsko-pomorskim. W tym regionie litr tego paliwa to średnio wydatek na poziomie 6,69 zł.

Tyle stacje paliw zarabiają na sprzedaży benzyny, diesla i gazu LPG

Analitycy wyliczają, że marża detaliczna na litrze benzyny 95 wynosiła w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 roku średnio 18 groszy, a na oleju napędowym 15 groszy. W marcu narzut na benzynie wynosił 13 groszy na litrze, w kwietniu marża spadła do 9 groszy. W przypadku oleju napędowego w marcu i kwietniu marża utrzymywała się na poziomie 18 groszy.