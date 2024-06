Ceny paliw na stacjach od 10 czerwca. Oto zmiany

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od poniedziałku 10 czerwca 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

– Zawirowania na rynku naftowym w zeszłym tygodniu były wyjątkowo dynamiczne. Po lawinie spadków mamy odrabianie strat, które za kilka dni może odbić się na polskich cenach hurtowych. Na razie jednak w sprzedaży detalicznej przed nami rysują się zmiany w dół – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły kosztów tankowania…

Benzyna 95 i nowy cud na stacji? Nie spiesz się z tankowaniem

Z perspektywy kierowców ważne jest to, że na rynku detalicznym mamy spadki cen przy jednoczesnym utrzymywaniu bardzo wysokich marż. Zdaniem analityków stacja na litrze benzyny 95 zarabia średnio 56 groszy, a na litrze oleju napędowego ok. 70 groszy.

To rzadko spotykane stawki narzutu. W ocenie ekspertów z e-petrol przy tak wysokich marżach można liczyć na dalsze obniżki i to nawet w przypadku wzrostu cen hurtowych. Stąd jeśli ktoś nie musi tankować do pełna, ten powinien poczekać.

Ile kosztuje benzyna 95 od 10 czerwca 2024? Gaz LPG także tanieje

Benzyna 95 od 10 czerwca będzie kosztować na poziomie 6,38-6,49 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to ceny z przedziału 7,09-7,21 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla będą tankować olej napędowy za 6,38-6,49 zł/l. Spadki nie ominą także autogazu – dla tego paliwa przedział cenowy to 2,69-2,74 zł/l.

Paliwo Cena od 10 czerwca 2024 Benzyna 95 6,38-6,49 zł/l Benzyna 98 7,09-7,21 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,38-6,49 zł/l Gaz LPG 2,69-2,74 zł/l

Ceny paliw spadły i znów zaskoczą

Także analitycy BM Reflex zauważają, że po obniżkach benzyna 95 kosztuje 6,50 zł/l, czyli o 4 gr/l mniej. Benzyna 98 zeszła z ceny o 2 grosze i kosztuje 7,23 zł/l. Diesel także potaniał – 4-groszowy spadek oznacza tankowanie za 6,69 zł/l. O 2 grosze mniej kosztuje gaz LPG – zakup tego paliwa to wydatek 2,72 zł/l.

Paliwo Cena Zmiana Benzyna 95 6,50 zł/l -4 grosze Benzyna 98 7,23 zł/l -2 grosze Olej napędowy czyli diesel 6,69 zł/l -4 grosze Gaz LPG 2,72 zł/l -2 grosze

Od 10 czerwca eksperci spodziewają się zmian dalszych. Ceny paliw na stacjach spadną w przedziale od 3 do 6 groszy na litrze.

Benzyna 95 droższa od diesla

– Po raz pierwszy od września ubiegłego roku średnia cena benzyny 95 przekroczyła średnią cenę diesla na stacjach, choć póki co symbolicznie. Dalej na części stacji olej napędowy pozostaje droższy od benzyny 95 – podkreślają eksperci.

W porównaniu do cen sprzed roku więcej płacimy za benzynę 98 i olej napędowy, odpowiednio o 13 i 36 groszy na litrze. Za to benzyna 95 jest o 1 grosz tańsza niż rok wcześniej. Litr gazu LPG to wydatek o 20 groszy mniejszy niż 2023 roku.