Od 1 lipca 2024 roku obowiązuje pierwsza Strefa Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu w Warszawie od 1 lipca stała się faktem. To pierwsza SCT w Polsce. Jej granice wyznacza: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia.

Ulice stanowiące granice nie będą objęte strefą. Czego w związku z tym mogą spodziewać się kierowcy? Które samochody dostaną zakaz wjazdu do SCT? Kto musi mieć naklejkę na szybę?

Nowa naklejka na szybę od 1 lipca 2024. Kto musi złożyć wniosek o wyłącznie samochodu?

Od 1 lipca zakaz wjazdu do strefy czystego transportu będzie dotyczyć samochodów benzynowych starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. To oznacza, że Warszawa w pierwszym etapie SCT wyrzuca diesle do normy Euro 3 włącznie oraz auta benzynowe do Euro 1 włącznie. Zarząd Dróg Miejskich szacuje, że tego typu leciwe auta stanowią ok. 3 proc. w stolicy. W tym połowa to pojazdy mieszkańców, czyli podlegające wyłączeniom – właśnie takim kierowcom potrzebne są naklejki wydawane przez ZDM.

– Trzy grupy kierowców, którzy mogą się starać o możliwość wjazdu do strefy czystego transportu, to są mieszkańcy Warszawy, którzy płacą tutaj podatki, seniorzy, którzy mają skończone 70 lat, i osoby niepełnosprawne, które posługują się kartą parkingową – powiedział Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.

Czy za brak naklejki jest kara? Co grozi za wjazd do SCT?

Za brak naklejki nie ma kary. Mandat w wysokości 500 zł grozi za wjazd do SCT pojazdem, który nie spełnia norm oraz nie kwalifikuje się do wyłączenia z nich. Policjanci i strażnicy miejscy mogą zatrzymać kierowcę i skontrolować, czy jego auto ma prawo przekroczyć granicę strefy.

– Ponadto ZDM wyposażył straż miejską w mobilny punkt kontroli – powiedział dziennik.pl Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. – To jest specjalna kamera na pałąku skanująca tablice rejestracyjne samochodów, które są mniej więcej 200-300 m przed nią. Automatycznie strażnicy miejscy na laptopie w radiowozie mają podgląd na tablice rejestracyjne aut, które wjeżdżają do strefy czystego transportu, i widzą, który samochód może, a który nie może tego zrobić – wyjaśnił.

Kamera wyłapie kierowców w SCT. Mandat co 7 minut?

Następnie auta wytypowane przez kamerę są poddawane kontroli. System ten przyszłości ma być rozbudowywany. – Przeprowadzaliśmy testy tego mobilnego punktu kontroli w Alejach Jerozolimskich i wyszło w nich, że mniej więcej co 7–8 min trafia się auto, które tych wymogów strefy czystego transportu nie spełnia – zdradził przedstawiciel ZDM.

Które samochody nie wjadą do SCT? Oto lista modeli z silnikiem Diesla i benzynowym

Lista popularnych samochodów powinna najbardziej zainteresować przyjezdnych kierowców (osoby, które nie mieszkają w Warszawie/nie płacą tu podatków), ponieważ to właśnie oni mogą mieć problemy z wjazdem do SCT. Warto wiedzieć, że w ramach jednego modelu zdarzają się silniki o różnych normach emisji spalin, stąd rozstrzygającym kryterium będą dane zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Volkswagen Golf, Passat, Opel Corsa, Audi A4, Skoda Octavia kontra SCT w Warszawie

Na początkowym etapie do warszawskiej SCT nie wjedzie m.in.: benzynowe Audi 80, BMW serii 5 (E34), Fiat Cinquecento (część wersji), Ford Escort (część wersji), Honda Civic V (normę Euro 2 spełniają wybrane silniki), Opel Corsa B w starszych wersjach, Volkswagen Golf II oraz pierwsze odmiany VW Golfa III.

W przypadku diesli samochód musi spełnić normę Euro 4. Przy takim kryterium do SCT w Warszawie nie wjedzie: Alfa Romeo 156 (większość wersji), Audi A4 B5 i w większości B6, BMW serii 3 E46 (większość), BMW serii 5 E39, Opel Vectra B i częściowo C, Renault Megane I generacji, Skoda Octavia I oraz Volkswagen Passat B5 (większość wersji).

Które samochody mogą wjechać do SCT w Warszawie?

Do warszawskiej SCT będzie mógł wjechać samochód z silnikiem benzynowym (w tym z LPG) spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat). W przypadku auta z silnikiem Diesla granicą jest norma Euro 4 lub rocznik produkcji 2005 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu – 19 lat).

Jak wygląda nowa naklejka na szybę? Pewnie już to widziałeś w… Niemczech

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujawniło rozporządzenie zmieniające w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Nowa zielona naklejka SCT ma kształt koła o średnicy 8 cm. Swoją formą graficzną jest podobna do Umweltplakette, czyli plakietki ekologicznej wymaganej od kierowców w Niemczech.

Nowa naklejka dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy zawiera informacje dotyczące: rodzaju paliwa, roku produkcji, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwę gminy, która ją wydała oraz oznaczenie SCT. Szczegółowe informacje umieszcza się w następującej kolejności:

rodzaj paliwa: 1) Pb – benzyna; 2) D – olej napędowy; 3) M – mieszanka (paliwo-olej); 4) LPG – gaz płynny (propan-butan); 5) CNG – gaz ziemny sprężony (metan); 6) H – wodór; 7) LNG – gaz ziemny skroplony (metan); 8) BD – biodiesel; 9) E85 – etanol; 10) EE – energia elektryczna; 11 N – inne,

rok produkcji pojazdu,

numer rejestracyjny pojazdu,

nazwa gminy wydającej nalepkę,

oznaczenie SCT.

Ile kosztuje nowa naklejka SCT na szybę. Co mówią przepisy?

Konieczność posiadania naklejki i jej cena są zapisana w ustawie o elektomobilności. Art. 39 mówi, że:

Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

Czy przejeżdżając przez Warszawę muszę mieć naklejkę SCT?

W Warszawie przewidziano, że każdy ma możliwość wjazdu do SCT cztery razy w roku, niezależnie od tego, czy samochód spełnia normy emisji spalin. Czyli mandat 500 zł może przytrafić się przy piątej wizycie w stolicy.

Samochód z instalacją LPG i hybryda nie wjadą do SCT?

To czy samochód jest wyposażony w instalację gazową LPG nie ma znaczenia. Istotny jest podstawowy sposób napędzania auta. Związane jest to z trudnościami związanymi z weryfikacją czy pojazd aktualnie porusza się z napędem na gaz, czy nie, a to z kolei mogłoby się to wiązać z nadużyciami i faktyczną nieskutecznością prawa. Podobnie jest w przypadku pojazdów z napędem hybrydowym. Będą one traktowane jak zwykłe auta z napędem benzynowym czy na olej napędowy.

Czy naklejka wydana w innym mieście uprawnia do wjazdu do SCT np. w Warszawie?

Społeczny ratusz informuje, że naklejka wydana np. w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu SCT w Warszawie. Uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.

Za wjazd do strefy czystego transportu będą pobierane opłaty?

Ogólnokrajowe przepisy dopuszczają taką możliwość. Jednak władze Warszawy zdecydowały się nie wprowadzać opcji płatnego wjazdu do SCT dla pojazdów niespełniających jej wymogów.