1 lipca 2024 roku rusza pierwsza Strefa Czystego Transportu. W których miastach będzie SCT?

Strefa Czystego Transportu to obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Rozwiązanie tego typu stosowane jest już w 320 miejscach w Europie. Ponad połowę z nich znajdziemy we Włoszech i jedną czwartą w Niemczech. W Polsce pierwsza SCT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku w Warszawie. W Krakowie także miała ruszyć od 1 lipca, jednak prezydent miasta stwierdził, że trzeba ją odsunąć przynajmniej o rok. Wrocław powoła SCT od 2025/26 roku. Szczecin, Kielce, Gliwice, Poznań, Toruń, Lublin i Rzeszów także rozważają to rozwiązanie.

Granice warszawskiej SCT od 1 lipca wyznaczą: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia. Ulice stanowiące granice nie będą objęte strefą. Czego w związku z tym mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

Nowa naklejka na szybę od 1 lipca 2024. Takie auta nie wjadą do Strefy Czystego Transportu

Reklama

Od 1 lipca zakaz wjazdu do strefy czystego transportu będzie dotyczyć samochodów benzynowych starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. To oznacza, że Warszawa w pierwszym etapie SCT wyrzuca z SCT diesle do normy Euro 3 włącznie oraz auta benzynowe do Euro 1 włącznie. Zarząd Dróg Miejskich szacuje, że stanowią one ok. 3 proc. aut w stolicy. Z tego połowa to pojazdy mieszkańców, czyli podlegające wyłączeniom – do tego właśnie kierowcom potrzebne są naklejki wydawane przez ZDM.

– Trzy główne grupy kierowców, którzy mogą się starać o możliwość wjazdu do strefy czystego transportu, to są mieszkańcy Warszawy, którzy płacą tutaj podatki, seniorzy, którzy mają skończone 70 lat, i osoby niepełnosprawne, które posługują się kartą parkingową – powiedział Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.

Czy za brak naklejki grozi kara? Kto musi złożyć wniosek o wyłącznie samochodu?

Takie osoby muszą jednak najlepiej przed 1 lipca 2024 roku złożyć wniosek o naklejkę na szybę potwierdzającą prawo do wyłączenia. Samochód można zgłosić przez stronę internetową lub osobiście w punkcie przy ul. Chmielnej 124 (wejście od ul. Żelaznej). Zanim jednak wybierzemy się do urzędu warto na stronie sprawdzsct.zdm.waw.pl sprawdzić czy auto spełnia warunki strefy czystego transportu w Warszawie. System pozwala zweryfikować auta wyprodukowane od 1990 roku i młodsze.

Nie masz potwierdzenia wyłączenia auta? Leci 500 zł kary za wjazd do SCT

Nie ma kary za brak nalepki. Mandat w wysokości 500 zł grozi za wjazd do SCT pojazdu, który nie spełnia norm oraz nie kwalifikuje się do wyłączenia z nich. Policjanci i strażnicy miejscy będą mogli zatrzymać kierowcę i skontrolować, czy jego auto ma prawo wjechać do strefy.

– Mandat za wjazd do SCT bez uprawnień to wykroczenie określone w Prawie o Ruchu Drogowym. Policja lub Straż Miejska będą karały za to mandatem w wysokości 500 zł – powiedział dziennik.pl Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. – Mogą to zrobić w każdym przypadku zatrzymania i skontrolowania kierowcy. Ponadto ZDM wyposażył straż miejską w mobilny punkt kontroli – to jest specjalna kamera na pałąku skanująca tablice rejestracyjne samochodów, które są mniej więcej 200-300 m przed nią. Automatycznie strażnicy miejscy na laptopie w radiowozie mają podgląd na tablice rejestracyjne aut, które wjeżdżają do strefy czystego transportu, i widzą, który samochód może, a który nie może tego zrobić – wyjaśnił.

Kamera złapie kierowców w SCT. Samochód wpada co 7 minut

Następnie strażnicy miejscy będą zatrzymywać tylko wytypowane przez kamerę auta. ZDM podkreśla, że to jedyny taki nowoczesny system kontroli, który w przyszłości ma być rozbudowywany. – Przeprowadzaliśmy testy tego mobilnego punktu kontroli w Alejach Jerozolimskich i wyszło w nich, że mniej więcej co 7–8 min trafia się auto, które tych wymogów strefy czystego transportu nie spełnia – zdradził przedstawiciel ZDM.

Nowa naklejka SCT wygląda jak Umweltplakette w Niemczech

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujawniło rozporządzenie zmieniające w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Nowa zielona naklejka SCT ma kształt koła o średnicy 8 cm. Swoją formą (grafiką) jest podobna do Umweltplakette, czyli plakietki ekologicznej wymaganej od kierowców w Niemczech. Tym samym ośmiokątny wzór nalepki wprowadzony przez poprzednie kierownictwo resortu przechodzi do historii.

Nowa naklejka dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy zawiera informacje dotyczące: rodzaju paliwa, roku produkcji, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwę gminy, która ją wydała oraz oznaczenie SCT. Szczegółowe informacje umieszcza się w następującej kolejności:

rodzaj paliwa: 1) Pb – benzyna; 2) D – olej napędowy; 3) M – mieszanka (paliwo-olej); 4) LPG – gaz płynny (propan-butan); 5) CNG – gaz ziemny sprężony (metan); 6) H – wodór; 7) LNG – gaz ziemny skroplony (metan); 8) BD – biodiesel; 9) E85 – etanol; 10) EE – energia elektryczna; 11 N – inne,

rok produkcji pojazdu,

numer rejestracyjny pojazdu,

nazwa gminy wydającej nalepkę,

oznaczenie SCT.

Nowy wzór naklejki to efekt zastrzeżeń zgłoszonych przez urzędy miast planujących wprowadzenie stref czystego transportu. Główną uwagą były trudności związane z wydrukowaniem poprzedniej nalepki na powszechnie dostępnym sprzęcie poligraficznym. Zmieniony i prostszy format ma ułatwić produkcję.

Ile kosztuje nowa naklejka SCT na szybę. Co mówią przepisy?

Konieczność posiadania naklejki i jej cena są zapisana w ustawie o elektomobilności. Art. 39 mówi, że:

Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

Czy przejeżdżając przez Warszawę muszę mieć naklejkę SCT?

W Warszawie przewidziano, że każdy ma możliwość wjazdu do SCT cztery razy w roku, niezależnie od tego, czy samochód spełnia normy emisji spalin. Czyli mandat 500 zł może przytrafić się przy piątej wizycie w stolicy.

Które samochody mogą wjechać do SCT w Warszawie?

Do SCT w przypadku Warszawy będzie mógł wjechać samochód z silnikiem benzynowym (w tym z LPG) spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat). W przypadku auta z silnikiem Diesla granicą jest norma Euro 4 lub rocznik produkcji 2005 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu – 19 lat).

Czy naklejka wydana w innym mieście uprawnia do wjazdu do SCT np. w Warszawie?

Społeczny ratusz informuje, że naklejka wydana np. w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu SCT w Warszawie. Uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.

Samochód z instalacją LPG i hybryda nie wjadą do SCT?

To czy samochód jest wyposażony w instalację gazową LPG nie ma znaczenia. Istotny jest podstawowy sposób napędzania auta. Związane jest to z trudnościami związanymi z weryfikacją czy pojazd aktualnie porusza się z napędem na gaz, czy nie, a to z kolei mogłoby się to wiązać z nadużyciami i faktyczną nieskutecznością prawa. Podobnie jest w przypadku pojazdów z napędem hybrydowym. Będą one traktowane jak zwykłe auta z napędem benzynowym czy na olej napędowy.

Za wjazd do strefy czystego transportu będą pobierane opłaty?

Ogólnokrajowe przepisy dopuszczają taką możliwość. Jednak władze Warszawy zdecydowały się nie wprowadzać opcji płatnego wjazdu do SCT dla pojazdów niespełniających jej wymogów.