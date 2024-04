Nowa Mazda EZ-6 do produkcji seryjnej. Mazda 6 ma już następcę, będzie 13 premier

Mazda przewiduje, że już w 2030 roku jej europejska sprzedaż przekroczy poziom 200 tys. aut, z czego w Polsce będzie to 10 tys. samochodów rocznie (min. 2 proc. udział w rynku). Strategia uwzględnia także rozwój różnych napędów. Spis inwestycji obejmuje silniki konwencjonalne, auta elektryczne, hybrydy tradycyjne i plug-in.

Do 2027 roku pojawi się 5 nowych hybryd, 5 hybryd plug-in, 3 samochody elektryczne. Lata 2027-2030 to rozwój modeli na autorskiej i zupełnie nowej platformie EV-Skyactiv. Dzięki temu od 2030 roku wszystkie Mazdy będą dostępne także z napędem elektrycznym (70 proc. sprzedaży marki w Europie to EV). W tym scenariuszu rysuje się nowa Mazda 6 wyposażona z zelektryfikowane napędy, a jej obraz daje nam ujawniona właśnie Mazda EZ-6. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Mazda EZ-6 wygląda świetnie, jak 5-metrowy sedan w stylu coupe

Mazda EZ-6 to pięcioosobowy sedan o długości 4921 mm, szerokości 1890 mm i wysokości 1485 mm. Nie jest to jednak klasyczne trójbryłowe nadwozie, a raczej limuzyna w stylu czterodrzwiowego coupe ustawiona na 19-calowych kołach i wystylizowana minimalistycznie w duchu najnowszej ewolucji filozofii projektowania Kodo.

Gładkich bocznych powierzchni nie zakłócają nawet klamki, które wysuwają się automatycznie z drzwi. Także tylny spoiler wyjeżdża dopiero przy odpowiedniej prędkości. Miłe dla oka proporcje podkreśla szeroka osłona chłodnicy z uskrzydlonym M w logo, nisko położony środek ciężkości i idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50. Dwa ostatnie parametry mają sprawić, że nowa Mazda zapewni niesamowite wrażenia z jazdy. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Mazda EZ-6 - wnętrze to rewolucja

Od progu Mazda serwuje ucztę dla zmysłów. Przeszklone wnętrze daje poczucie fantastycznej przestronności. Kokpit jest przejrzysty, duży ekran środkowy zawiaduje stacją multimedialną, klimatyzacją i innymi funkcjami auta. Wirtualny kokpit zamiast tradycyjnych zegarów można niemal dowolnie konfigurować pod względem prezentowanych informacji.

Przednie fotele dają się zmienić w dwie leżanki. Także pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Mazda EZ-6 aspiruje do klasy premium. Wyposażenie obejmuje m.in. system automatycznego parkowania aktywowany głosowo także z zewnątrz czy sterowanie za pomocą gestów.

Mazda EZ-6 jako samochód elektryczny i z silnikiem spalinowym

Wreszcie napęd. Mazda EZ-6 będzie oferowana jako samochód elektryczny z zasięgiem na poziomie 600 km. Alternatywa to hybryda plug-in, która na jednym tankowaniu benzyny pokona ponad 1000 km.

Można spodziewać się, że w przypadku hybrydy Mazda stawia na rozwiązanie znane z CX-60 i CX-80, czyli czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 136 KM i akumulatorem zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości). Połączenie pracy silników benzynowego i elektrycznego składa się na łączną moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. W obu wersjach napęd trafia na tylne koła.

Mazda EZ-6 wjeżdża na rynek. Trafi do Polski?

Mazda EZ-6 to wspólne dzieło inżynierów japońskich i specjalistów z chińskiej firmy Changan Automobile (producenci utworzyli spółkę joint venture). Auto trafi do sprzedaży w Chinach jeszcze w tym roku. A Europa? Tu na scenę wkracza nowa Mazda 6e – właśnie taką nazwę japońska marka niedawno zastrzegła na Starym Kontynencie. Teraz wystarczy połączyć kropki i wygląda na to, że już niebawem dostaniemy nową generację "szóstki" jako auto elektryczne oraz hybrydę plug-in.